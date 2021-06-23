新华社北京6月22日电 在中国共产党百年华诞来临之际，国际社会热烈祝贺中国共产党建党100周年，多国政党政要和友好人士高度评价中国共产党取得的伟大成就，坚信中国共产党在习近平总书记领导下将开启下一个百年辉煌新征程。

塔吉克斯坦人民民主党主席、总统拉赫蒙向习近平总书记、中国共产党全体党员以及友好的中国人民致以最热烈的祝贺和最美好的祝愿，表示在中国共产党英明领导下，中国人民一定能在推进经济社会发展和国家现代化建设以及世界和平发展事业中取得新的举世瞩目的成就。

肯尼亚朱比利党领袖、总统肯雅塔向习近平总书记和兄弟般的中国人民致以热烈祝贺，表示中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，值得其他国家学习。中国共产党领导中国人民正朝着全面建设一个更加团结、繁荣的中国阔步前进。

东帝汶人民解放党主席、政府总理鲁瓦克向中国共产党和中国人民致以最崇高的敬意和祝贺，表示中国共产党团结带领中国人民，在革命、建设和改革各个时期，克服各种困难和挑战，取得巨大成就。祝愿中国共产党在习近平总书记领导下开启另一个百年新征程，带领中国迈入发展与繁荣的新时代。

毛里求斯社会主义战斗运动党领袖、政府总理贾格纳特向习近平总书记和中国共产党致以热烈祝贺，表示中国共产党领导中国人民推翻反动统治，推动国家经济社会发展，取得举世瞩目的成就。相信中国共产党将继续领导中国人民走向繁荣富强，在国际事务中发挥更加重要作用。

突尼斯复兴运动主席、国民议会议长格努希热烈祝贺中国共产党成立100周年，祝愿在中国共产党领导下，友好的中国在各领域实现更大发展，推动国际秩序更加均衡，促进世界和平与安全。

巴基斯坦正义运动党领导人、国民议会副议长苏里表示，我们党对中国共产党成立100周年表示热烈祝贺。在中国共产党领导下，中国人民彻底摆脱了贫困，在一个人口如此巨大的国家实现了和平、稳定与繁荣，为世界各国树立了发展典范。

印度尼西亚民主斗争党总主席、前总统梅加瓦蒂代表印尼民主斗争党向中国共产党成立100周年致以最真挚祝贺，表示习近平总书记领导中国共产党和中国人民团结一心，彻底消除绝对贫困，这是中国成为公正、繁荣国家的历史里程碑，为世界各国提供了借鉴。

摩尔多瓦社会主义者党主席、前总统多东表示，中国共产党领导中国人民在百年征程中取得了辉煌成就，成为全球治理强有力的引领者。世界各国充分认同中国理念，证明中国实施的方针政策是成功的，是有益于世界人民的。

日本社民党党首福岛瑞穗表示，衷心祝贺中国共产党成立100周年，祝愿中国共产党在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在实现中华民族伟大复兴的道路上继续奋勇前进，并在全球事务中发挥更重要的作用。

土耳其爱国党主席佩林切克表示，中国共产党在百年历程中取得伟大成就，实现了不仅在中国历史上，也是在人类历史上举世无双的巨大飞跃。相信中国共产党将从中国人民创造的伟大文明中汲取力量，继续为全人类的远大未来作出贡献。

伊朗伊斯兰联合党总书记巴达姆齐安表示，中国共产党的100年，是实现中国改天换地的100年。习近平总书记提出的“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，为推动世界共同发展、维护公平正义作出了重要贡献。

匈牙利工人党主席蒂尔迈尔表示，中国发展符合全人类共同利益。中国共产党成立100周年，既是中国人民的一件大事，也是国际共产主义运动发展历程中的一件大事，中国共产党的理论和实践成就是国际共产主义运动复兴的重要源泉。

法国共产党全国书记鲁塞尔表示，100年前，中国共产党的成立对中国人民和整个世界而言都是深刻变革进程的起点，中国共产党推动中国和世界发生了深刻变革。今天，中国已成为国际舞台上不可或缺的力量。

此外，发来贺电或贺函的还有：瓦努阿图统一运动改良党主席、前总理萨尔维，澳大利亚共产党全国主席莫利纳，柬埔寨高棉民族团结党主席涅本才，乌拉圭共产党总书记卡斯蒂略，波兰人民党最高委员会主席卡利诺夫斯基，亚美尼亚联合进步共产党主席萨法良，拉脱维亚和谐社会民主党理事会主席乌沙科夫，保加利亚共产党中央委员会第一书记帕乌诺夫，德国共产党主席科伯勒，比利时劳动党国际部长德贝尔德，英国议会上院议员、皇家国际问题研究所主席奥尼尔勋爵。

《 人民日报 》（ 2021年06月23日 03 版）

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