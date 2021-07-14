庆铭

美国啥事都要争第一，这本来不足为奇，毕竟这是一个大肆宣扬“例外论”的国家。长期以来，美国乐于将自身和他国卷入无休止的竞争，或单方面制造冲突与对抗。近日，美国彭博社发布的最新一期全球抗疫排名中，美国赫然位列“全球第一”。这份自我加冕的榜单，着实超出了人们的理解范围，也非科学所能解释。

颇具讽刺意味的是，在新冠肺炎疫情暴发之前，约翰斯·霍普金斯大学卫生安全中心发布的《2019年度全球卫生安全指数》报告中，美国也在多项排名中拔得头筹。其中，美国在综合表现中排名全球第一，在“迅速应对和化解流行病传播”一项中，仅此于英国。但美国在随后一年多的抗疫表现，令人大跌眼镜。

当美国遭遇抗疫“滑铁卢”之际，彭博社再度将冠军的头衔戴在了美国自己头上，全然不顾其抗疫失败的惨痛事实。

在这份持续更新的抗疫排名中，彭博社共列入了50多个世界最大经济体，评估他们在抗疫方面的表现。该排名最新一次更新是在6月28日。美国在所谓的恢复能力指数、疫苗接种率、管控严格程度、航班量等指标上均“表现不俗”。看似正儿八经的榜单实则漏洞百出。在美国疫情又增不确定性之际，彭博社刻意淡化了“每十万人新增病例数”“月度死亡率”“每百万人死亡人数”等多项衡量抗疫表现的“硬指标”。同时，将管控严格程度作为负面指标，仅仅因为中国采取积极的“外防输入、内防反弹”措施，就在这一指标上给中国打上“垫底”的分数。

更令人啼笑皆非的是榜单的配文。“餐厅现在人满为患，不再强制人们佩戴口罩……人们再度踏上旅行之路……经济形势一片大好……”——仅看这些描述，人们可能会误以为这是在讲去年下半年以来的中国。但定睛一看，是在形容美国。“迷之自信”的背后，反映的是彭博社和其他一些美国媒体仍然生活在“另一种现实”当中。不然他们缘何深信中国的严格防控措施展示的是“脆弱”的一面；而美国应对疫情的溃败反而是一种“有韧性”的表现？

美国政府和官员的无能及无所作为，造成了太多惨重的后果和不必要的死亡。虽然一些美国政客及媒体竭力推卸责任、转移视线，他们无法抹去一串串数字：确诊病例超过3390万，死亡超过60.77万。而这些数字，代表的是一个个被吞噬的生命和一段段与亲人生离死别的痛楚。

如果非要用“成功”来修饰美国抗疫表现的话，那这个词一定是放在反讽的语境当中。

对于美国之外的人来说，美国媒体散布的这种自吹自擂的虚假信息，大可当成国际玩笑一笑置之。对于美国民众来说，这种玩笑却令他们如鲠在喉。人们很清楚，无论榜单被粉饰得多华丽，现实总是骗不了人的，黑就是黑，白就是白。

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(责编：崔越、刘慧)