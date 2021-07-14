图①：土耳其马尔马拉战略与社会研究基金会主席阿肯·苏威尔。

图②：缅甸《北方之星》杂志总编辑吴温丁。

图③：苏丹《呐喊报》副主编、国际问题专家阿瓦德。

图④：尼日尔民社党宣传副书记布巴卡尔·赛义尼·加加哈。

资料图片

由中国企业承建的黑山南北高速公路项目。

影像中国

从改革开放到全面脱贫，从构建人类命运共同体理念到共建“一带一路”，在中国共产党的坚强领导下，中国不仅在实现中华民族伟大复兴的征程上阔步前行，还不断为世界的和平、稳定、发展贡献中国智慧、中国方案，赢得了国际人士的普遍认可

缅甸《北方之星》杂志总编辑吴温丁——

立足长远，推动中国不断向前发展

本报记者 李秉新 周卓斌

“我到过中国很多地方，亲身体会到中国共产党牢记铁一样的誓言，亲眼见到中国共产党不让一个少数民族兄弟掉队，始终要让全国人民一起脱贫致富。”缅甸《北方之星》杂志总编辑吴温丁一直关注中国的发展，他表示，“对中国的了解越深入，愈发敬佩中国共产党。我深刻感觉到，我们和中国人民是命运共同体。”

对于中国的发展成就，吴温丁如数家珍。他长期关注中国共产党新闻，与中国媒体同行保持密切交流。近年来，他曾报道过中国共产党与世界政党高层对话会，多次来华参加人民日报社主办的“一带一路”媒体合作论坛、澜沧江—湄公河合作媒体峰会等媒体交流活动。2017年，应中共中央对外联络部和人民日报社共同邀请，吴温丁参加了“亚洲主流媒体考察团”，赴北京和甘肃两地采访交流。在中国的所见所闻，让吴温丁对中国共产党的执政理念有了深入认识。在吴温丁看来，正是在中国共产党的坚强领导下，中国从过去的积贫积弱到现在的繁荣富强，发生了巨大的变化。

中共十九大期间，吴温丁来华对生态环保、基层养老、京津冀协同发展、媒体融合发展等多个主题做了大量报道。参观“砥砺奋进的五年”大型成就展后，吴温丁对中国共产党带领中国人民取得的辉煌成就表示由衷赞叹，并创作了一首题为《照耀中国的红星》的诗作，表达对中国共产党的赞美之情。“‘中国共产党来自于人民，为人民而生，因人民而兴’‘中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是为人类进步事业而奋斗的党’，我认为，中国共产党对人民的感情在这几句话中得到很好的体现。”他说。

“中国共产党不仅把为人民谋幸福作为自己的头等大事，还积极倡导世界和平与发展。”吴温丁表示，新冠肺炎疫情防控期间，人们愈发意识到，人类社会是休戚与共的命运共同体，重大传染性疾病防控和全球公共卫生应急管理需要凝聚全人类的智慧和力量。“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念具有重大世界意义。共建‘一带一路’是中国与沿线国家和地区分享发展机遇的实践，是构建人类命运共同体的重要举措，让世界人民看到了改善生活的希望。”吴温丁表示，“有些国家的政客只考虑下一次选举，而有远见卓识的政治家考虑的是下一代人。中国共产党的领导集体由有远见卓识的政治家组成，总是为下一代人考虑，做长远打算，推动中国不断向前发展。”

土耳其马尔马拉战略与社会研究基金会主席阿肯·苏威尔——

良性互动让中国社会充满活力

本报记者 王传宝

“中国之所以能够快速成长为世界第二大经济体，成功的秘诀在于中国共产党的坚强领导。”土耳其马尔马拉战略与社会研究基金会主席阿肯·苏威尔在接受本报记者采访时指出，拥有14亿多人口的中国走向发展和繁荣，离不开中国共产党制定的有效政策和发展路线图。

苏威尔从事过20多年的新闻工作，采访过多国领导人，是土耳其家喻户晓的时事评论家。1998年，苏威尔出任马尔马拉战略与社会研究基金会主席，创办“欧亚经济峰会”，旨在建立对话机制，推动地区争端解决与和平发展。

独特的人生阅历让苏威尔对人类发展有着深刻认知，他认为，中国共产党有鲜明的原则和特色，始终坚持以人为本的发展理念，不懈推动权利平等、机会平等、规则平等，赢得了人民的广泛拥护。人民相信党，党以人民为中心，良性互动让中国社会充满活力。

2013年，中国统筹国内国际两个大局、着眼人类发展的未来，提出共建“一带一路”倡议。这一倡议遵循共商共建共享原则，得到苏威尔的强烈认同。他说，共建“一带一路”是一项重要的和平工程，把亚洲东西两端紧密联系在一起，促进经济合作、文化融合，为人类的文明和进步奠定了新的基础。“共建‘一带一路’不仅是发展经济、实现共赢的需要，更是时代与和平的要求。”为深入了解和研究共建“一带一路”，苏威尔先后10多次到中国参观考察，与中国学者交流，回国后向社会各界人士广泛推介。在2019年举办的第二十二届欧亚经济峰会开幕致辞中，苏威尔多次提及共建“一带一路”，这一倡议也成为该届峰会的重要议题之一。

苏威尔表示，去年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府迅速采取有效措施，控制了疫情传播，并成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，充分展现了制度优势。苏威尔告诉记者，他和妻子都接种了来自中国的新冠疫苗。他感慨地说：“在这场抗击新冠肺炎疫情的斗争中，中国政府和人民不仅为本国而战，还为世界其他国家提供大量支持和帮助，比如新冠疫苗、药物和设备等。中国提出的构建人类命运共同体理念，正成为激励各国携手合作应对疫情的思想动力。”

苏威尔指出，一个政党延续百年是一项伟大的历史成就。作为百年大党，中国共产党充满无穷的活力，相信在其不懈努力下，中国将为人类文明发展作出新的贡献。

苏丹《呐喊报》副主编、国际问题专家阿瓦德——

国际社会中积极有为的一员

本报记者 尚凯元

“中国共产党的历史，是一部为实现目标宗旨而不懈奋斗的壮丽史诗，每一个篇章都值得认真研读。”苏丹《呐喊报》副主编、国际问题专家阿瓦德表示，中国共产党在漫长岁月中取得的成就，与其领导人的品质和能力牢不可分，同党与各族人民的血肉联系密切相关。

阿瓦德认为，正是因为把命运牢牢掌握在自己手中，中国实现了理想目标，发展成为世界第二大经济体。中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实践相结合，走出了一条中国特色社会主义发展道路。“在当代，习近平新时代中国特色社会主义思想是这一道路的最新成果，充分说明中国共产党和中国人民在实践、经验、思想等方面持续不断发展。”

作为执政党，中国共产党采取切实有效的政策，鼓励人民群众开展创新活动，激发全社会的创新能力，为产业发展打开了广阔天地，在许多重要领域实现巨大飞跃。“发挥制度优势使中国科技快速发展，通过在战略性、基础性、前瞻性领域增加投入，中国提高了科研能力，并取得了一系列创新成果。”阿瓦德认为，中国对全球经济增长贡献巨大，在清洁能源、科技创新等领域的发展令人称赞。“我相信，中国人民将在中国共产党的领导下，信心百倍地贯彻执行党和国家的发展规划，实现中国梦。”

阿瓦德于2016年首次访华，并参加了首届亚非青年联欢节，这次经历为他提供了一个实地了解中国的机会。“中国人民有很多优点，如认真、坚毅等。”此后他多次访华参加交流活动，对中国的了解越来越深入。在阿瓦德看来，中国人民渴望了解世界，希望建立合作之桥，中国共产党也与各国政党开展建设性交往，推进国家间的合作与互信。“中国共产党是世界上最大的政党，许多政党都希望了解其在实现民族伟大复兴道路上积累的实践经验。”阿瓦德表示。

中国为加强世界各国合作所作的努力，令阿瓦德感触深刻。中国提出共建“一带一路”，旨在推动各国之间的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。他说：“中国致力于追求共同利益，实现各国人民的共同福祉，建设更美好的世界。”

新冠肺炎疫情防控期间，中国向世界发出了团结抗疫的倡议，以实际行动帮助其他国家抗击疫情。阿瓦德说：“这凸显了中国是国际社会大家庭中积极有为的一员，对国际社会正义事业影响巨大。”当前，全球经济复苏需要各国特别是主要经济体加强协作，阿瓦德期待中国在其中发挥更大的作用。

尼日尔民社党宣传副书记布巴卡尔·赛义尼·加加哈——

既保持历史延续性，又做到与时俱进

本报记者 强 薇

布巴卡尔·赛义尼·加加哈是尼日尔执政党争取民主和社会主义党（民社党）宣传副书记、国防部档案司司长。近日他在接受记者采访时表示，中国共产党的百年发展历程令他由衷敬佩。“特别是新冠肺炎疫情防控期间，世界更加清晰地看到中国共产党领导下的中国制度优势，民社党也把中国共产党视为政党榜样。”

加加哈曾于2017年7月应中共中央对外联络部邀请，率民社党青年代表团来中国参观考察，走访北京、上海、宁波、成都等城市。来访前，代表团成员对中国的了解比较有限，尤其是对中国共产党的执政方式知之甚少。“通过这次访问交流，我们发现，在中国共产党领导下，中国推行的社会主义民主是最广泛、最真实、最管用的民主。在中国，人民的平等权利得到切实保障，各族人民在国家立法机关中都有代表，其各方面正当权益都能得到维护。”加加哈说，中国社会主义民主政治的另一个特色是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。“这一制度最大程度团结了各方面力量，为中国的持续发展破除了障碍。”

这次访问给加加哈和全团成员留下了极为深刻的印象。“从回国那天起，我就一直想再次回到中国。每次别人问起我放长假希望去哪里，我的回答都是中国。中国有太多我想要进一步了解和学习的地方。”

带着这样的想法，加加哈阅读了《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》等书籍，经常浏览中国新闻媒体的法文版。加加哈说，通过不断增进对中国共产党的了解，他发现中国共产党具有许多显著特点。“第一，中国共产党提出的理论以实践作为支撑。只有这样的理论才能真正指导中国的建设实践，在此基础上制定的各项政策才符合中国实际需要。第二，中国共产党既保持了历史延续性，又做到与时俱进，领导人的治国理念一脉相承、不断发展。第三，中国共产党有严密的组织纪律以及坚定的理想信念，这保证了其长期有效运转，并始终明确执政目标。最后也是最重要的一点，中国共产党能够始终保持与人民群众的血肉联系。”加加哈指出，这些理论和实践经验对发展中国家政党加强自身建设很有帮助。

采访时，加加哈讲述了一个身边的故事：“前几天在街边茶摊喝茶时，我和一个陌生人聊天。他对我说，我们要感谢中国，正是因为中国，我们现在才能有满街跑的摩托车，才能看上电视，才能听上一两千西非法郎（约合一二十元人民币）就能买到的收音机。”加加哈表示：“这足见中国对尼日尔、非洲发展的影响。全球工业化进程早已开启，但非洲国家的普通百姓真正开始比较普遍地享受到工业化产品，离不开近几十年来中国高速发展的作用和影响。”

“民社党始终把中国共产党视为不可多得的真正伙伴。我们知道，中国和中国共产党真正关心非洲国家，真正愿意帮助我们发展。”加加哈感慨地说。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 17 版）

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