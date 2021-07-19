人民网北京7月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日记者会。记者会实录如下：

澎湃新闻记者：17日，国务委员兼外长王毅访问了叙利亚。发言人能否介绍相关情况？此访取得哪些成果？

赵立坚：叙利亚是此次王毅国务委员兼外长出访中东地区国家的首站。此访期间，王毅国务委员同叙利亚总统巴沙尔举行会见，同外长米格达德举行会谈并出席有关双边合作文件签署仪式。

正如王毅国务委员指出，中方坚定支持叙方维护国家主权、领土完整和民族尊严，反对任何在叙利亚实施政权更迭的企图，坚定支持叙利亚探索符合本国国情的发展道路，坚定站在叙利亚人民一边。中方认为，全面解决叙利亚问题，关键在于落实联合国安理会确立的“叙人主导、叙人所有”原则，各方形成合力，切实推进叙利亚问题的全面解决。为此，中方提出了四点主张，即坚持尊重叙利亚国家主权和领土完整，让叙利亚人民自主决定国家前途命运；坚持民生为先和加快重建，立即解除所有对叙利亚的单边制裁和经济封锁；坚持有效打击恐怖主义，不搞双重标准，反对借反恐操弄民族分裂；坚持包容和解的政治解决方向，通过对话协商弥合各派分歧。

中叙建交65年来，两国友谊经历了国际和地区风云考验，历久弥新、历久弥坚。双方始终相互信任、相互支持，不仅捍卫了两国正当权益，也维护了国际公平正义。展望未来，中方将继续在抗疫、反恐、农业、经贸、“一带一路”等领域同叙方加强合作，愿同叙方一道按照两国元首战略指引，发扬友好传统，推动互利合作，造福两国人民。

新华社记者：据报道，17日，古巴政府在首都哈瓦那组织保卫革命、捍卫社会主义大规模群众集会。古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔发表重要讲话，号召全体人民团结起来反对外来干涉，捍卫革命成果，谴责美国对古封锁。中方对此有何评论？

赵立坚：中方始终认为，应当尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利。中方坚定支持古方探索符合本国国情的发展道路，坚决反对外部势力干涉古巴内政，坚定支持古方抗击疫情、改善民生、维护稳定，坚定不移深化中古友好关系。

中方一贯主张维护以国际法为基础的国际秩序，捍卫国际公平正义，反对以军事、政治、经济或其它手段对他国实施单边制裁。据古方统计，近60年来，美国封锁已导致古巴累计损失超过1441亿美元。近期联合国大会第29次以压倒性多数通过“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，这体现了国际社会的普遍呼声。我们敦促美方立即全面取消对古巴封锁，希望美方按照《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则同古巴改善关系。这符合美古两国人民的共同利益，也利于整个美洲地区的和平稳定。

《北京日报》记者：澳大利亚总理莫里森在16日召开的亚太经合组织领导人非正式会议上表示，实现经济复苏，要尊重法治，维护地区和平稳定，遵守海洋法公约，尊重人权，确保任何国家不会受到其他国家的经济胁迫。中方对此有何评论？

赵立坚：亚太经合组织是讨论亚太地区经济合作的场合。这次会议的主题是合作抗击疫情、促进经济复苏。引入与会议主题无关的话题，显然是文不对题，也与亚太经合组织一贯倡导的促进区域经济一体化和开放合作精神不相符。我们希望个别经济体从亚太共同利益出发，采取建设性态度参与亚太经合组织合作，为应对当前疫情挑战、促进地区繁荣发展作出积极贡献。

关于涉海、人权、所谓“经济胁迫”等问题，我此前已多次表明中方立场。某些国家应该反躬自省，不要做口头上的巨人，行动上的矮子。

总台央视记者：还是一个关于APEC的问题，在这次亚太经合组织领导人非正式会议上，美、日、澳等成员在发言中鼓吹所谓的“印太”概念，中方对此有何评论？

赵立坚：亚太经合组织顾名思义，是讨论亚太地区经济合作的场合。当前，亚太地区有很多问题需要大家合作来解决。各方应该聚焦解决问题而非玩弄概念，应该切实秉持开放包容的精神，而非出于地缘政治考虑拉帮结派，搞针对第三方的“小圈子”。中方愿同有关各方一道，秉持亚太命运共同体理念，坚持正确合作方向，推动亚太地区成为互利合作的大舞台，为本地区人民福祉作出不懈努力。

路透社记者：世界卫生组织提出应就新冠病毒溯源在中国展开第二阶段调查，调查对象应包括武汉所有的实验室和市场，呼吁中方有关部门保持透明度。中方是否会允许开展第二阶段调查？如果允许，是否有一个时间表？是否会开放所有相关实验室？

赵立坚：世卫组织秘书处提出的第二阶段溯源工作计划同中方及很多国家在溯源问题上的立场不符。在7月16日世卫组织成员国通报会上，中国和不少国家已经就此阐述了主张和看法。在此，我愿再强调几点意见。

首先，第73届世卫大会决议明确要求，世卫组织总干事继续与成员国密切合作，查找病毒的动物源头和向人类的传播途径。下阶段溯源工作应当符合这一规定，由成员国主导。希望世卫组织同成员国充分沟通协商，广泛听取并采纳各方意见建议，同时保证工作计划的起草过程公开、透明。

其次，今年1月，世卫组织国际专家和中国专家组成的联合溯源专家组，在中国开展了为期28天的联合研究。3月30日，世卫组织正式发布联合研究报告，得出了明确结论，并提出了下阶段全球溯源工作的科学建议，包括实验室泄漏极不可能、在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例、进一步了解冷链及冷冻食品在病毒传播过程中的作用等。这份报告的结论和建议应当得到尊重和维护，并且充分反映在下阶段溯源工作中。日前，54个国家致函世卫组织总干事，也都强调了这一点。

最后，溯源是严肃的科学问题，应由全球科学家合作开展。我们对当前个别国家将溯源问题政治化的做法感到担忧，希望世卫组织秉持科学、专业、客观精神，同国际社会一道，共同维护溯源研究的科学性和严肃性，共同抵制将溯源问题政治化的逆流，共同维护全球抗疫合作良好氛围。

湖北广播电视台记者：7月18日，王毅国务委员兼外长对埃及进行了正式访问，发言人能否介绍有关情况？

赵立坚：访问埃及期间，王毅国务委员兼外长同塞西总统会见，同舒克里外长举行会谈并共同签署建立中埃两国政府间合作委员会协定，出席中埃新冠疫苗合作生产项目实现100万剂量产“云见证”仪式。

王毅国务委员表示，中方坚定支持埃方继续探索符合自身国情的发展道路，愿加强“一带一路”倡议同埃及“2030愿景”对接，支持埃方疫苗本地化生产，并同埃方深化发展战略对接，拓展在产能、基础设施、新能源、航空航天、高新技术等领域合作，开辟两国互利合作新前景。中方期待同埃方一道，落实好两国元首达成的重要共识，推动中埃关系以两国建交65周年为契机再上新台阶，朝着构建中埃命运共同体目标共同努力，将两国关系打造成中阿、中非命运共同体先行先试的样板。

埃方表示，坚决反对外部势力借涉港、涉疆、涉台、涉藏等问题干涉中国内政，感谢中方帮助埃生产疫苗，支持中方在病毒溯源问题上的立场，愿在共建“一带一路”框架下同中方加强经贸、工业、科技等领域合作，扩大人文交流。

王毅国务委员同埃及外长舒克里还就巴勒斯坦问题深入交换意见。

王毅国务委员就推动落实“两国方案”提出三点思路：一是应增强巴勒斯坦民族权力机构的权威，赋予其在安全、财政等领域行使国家主权职能的权力，实现对自治及被占领土的有效管控；二是应支持巴勒斯坦各派加强团结，通过协商对话实现内部和解，就解决巴问题形成统一谈判立场；三是应鼓励巴以双方以“两国方案”为基础重启和谈。中方呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会。

埃方赞同中方提出的有关思路。中埃双方商定，将联合向加沙地带巴勒斯坦民众援助50万剂疫苗，以解决当地民众当务之急。

访问埃及期间，王毅国务委员还会见了阿盟秘书长盖特，就中阿关系及地区和国际问题深入交换意见。双方发表联合声明，强调将加强中阿长期合作，筹备好首届中阿峰会，努力打造中阿命运共同体；强调应坚持不干涉内政原则，坚持多边主义，反对将人权问题政治化，反对单边主义，推动构建新型国际关系；强调应在“两国方案”基础上公正、全面、持久解决巴勒斯坦问题，支持一切旨在防止核及其他大规模杀伤性武器扩散的努力，主张加强反恐努力，铲除恐怖主义根源。

路透社记者：追问一下新冠病毒溯源第二阶段调查的问题，刚才你说中方与世卫组织的意见不同。你的意思是否是说，中方不同意在中国开展第二阶段研究，而认为应在世界其他地方开展；还是说中方会允许在华开展某种形式的第二阶段研究？

赵立坚：我刚才已经阐述了中方相关的立场。关于世卫组织提出的第二阶段溯源计划，中方的有关专家正在予以认真研究。

彭博社记者：美国财长耶伦对美中达成贸易协议的价值表示怀疑，认为该协议未能解决两国间深层次的问题，中方对此有何评论？第二个问题，你能否确认美国副国务卿舍曼将于本周访华？

赵立坚：关于你提的第一个问题，中美经贸关系的本质是互利共赢，打贸易战只会带来双输。希望美方看清时代潮流，顺应本国民意，本着相互尊重、平等协商的精神与中方一道努力，妥善处理两国经贸关系中的问题，推动中美经贸关系健康稳定发展。

关于你提到的第二个问题，我目前没有可以发布的信息。

《中国日报》记者：日前，美国国会议员、非洲裔社会活动家克里·布什在美国独立日当天称，这一天（美国独立日）所代表的美国自由，是仅属于白人的。美国的土地是从原住民那里偷来的。美国黑人现在还没有赢得自由。对此，美国福克斯新闻台主持人杰西·沃特斯称，这片土地不是偷来的，而是在战场上打下来的。那场战争我们赢了，尽管非常残酷但是我们不可能把土地还给原住民。沃特斯此番言论引起美国社会普遍批评，原住民和黑人群体斥责这反映了美国社会长期存在的“正大光明提及美国的抢劫历史、疯狂又无耻”的罪恶认知。中方对此有何评论？

赵立坚：原住民也是人，黑人的命也是命。你提到的情况反映了美国社会一个深刻的事实，那就是原住民的身份认同、文化认同、种族认同至今仍在美国遭到系统性抹除。原住民正逐渐成为美国“看不见的群体”和“正在消失的种族”。

美国的发迹史就是原住民的血泪史。美国通过西进运动等政策，或威逼利诱原住民签署条件不平等的土地转让协议，或发布行政令强迫原住民迁徙，或直接动用武力屠杀、驱赶。通过种种不光彩的手段，美国政府从原住民手中夺去了约600万平方公里的土地，约占美国国土的三分之二。时至今日，在广袤的美国国土上，原本属于原住民的家园已经无迹可寻，只剩零星的“保留地”见证着他们遭受歧视、被边缘化的悲惨遭遇。

有美国原住民活动人士曾直言，对原住民及其历史的抹除，是美国的原罪。通过掠夺印第安人家园并犯下滔天反人类罪而发迹的美国，整天基于谎言和虚假信息抹黑他国的民族政策，出于不可告人的目的对他国造谣污蔑。他们有什么资格这样做？在数以千万计被残害的印第安人的灵魂面前，那些散布谣言的美国政客将永远受到正义和良知的谴责。

中新社记者：7月14日，巴基斯坦开普省达苏水电站项目中方通勤班车爆炸，造成多名中巴人员伤亡。目前尚无任何组织或个人宣称对此次事件负责。我注意到，有分析认为这一事件同今年4月21日发生在巴基斯坦奎达某酒店的爆炸袭击事件有关联，可能系塔利班所为。其观点是塔利班曾宣称对4月21日恐袭事件负责，而事发时中国大使即将抵达酒店。当然，这一分析好像把“巴基斯坦塔利班”和阿富汗塔利班混淆了，他还提及阿富汗塔利班近日涉华友好表态，怀疑塔利班在对华玩软硬两手。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方高度关注并强烈谴责7月14日在巴基斯坦发生的汽车爆炸事件。目前中方跨部门联合工作组正同巴方一道密集开展工作。相信中巴双方一定能查明真相，将凶手绳之以法。中方将继续坚定支持巴方反恐努力，切实保障在巴中国人员和机构的安全。

你关于“巴基斯坦塔利班”和阿富汗塔利班的认识是客观的，两者是不一样的。“巴基斯坦塔利班”是巴基斯坦政府和国际社会普遍认定的恐怖组织，其承认参与制造了包括奎达酒店爆炸在内的多起恐怖袭击。阿富汗塔利班称自己是一个政治、军事组织，公开表示禁止任何组织或个人利用阿富汗领土威胁其他国家，近年同阿富汗政府和国际社会保持着对话接触。

恐怖主义是全人类的公敌。中方愿与国际社会加强反恐合作，维护世界和平与安宁。

日本广播协会记者：本周五东京奥运会开幕。中方是否计划派习近平主席特别代表出席开幕式？

赵立坚：中方支持日本成功顺利举办东京奥运会。中方已经公布了东京奥运会中国体育代表团名单。至于你提到的具体问题，我目前没有需要发布的信息。

《环球时报》记者：据报道，今年6月，中国网民曾发出一封公开信，呼吁世卫组织调查德特里克堡实验室。7月17日，这些网民再次发布公开信并委托《环球时报》发起联署倡议，希望更多人向世卫组织发出呼吁，在下阶段的新冠病毒溯源工作中对德特里克堡以及其他同样存在泄漏隐患的美国病毒实验室进行调查。外交部对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。截至今天下午三点，超过75万的网民参与了联署，呼吁彻查美国德特里克堡生物实验室，以便搞清楚新冠病毒的真相。此时此刻，参与签名联署的人数正在快速增长。我还注意到，针对下一阶段病毒溯源最该去哪里，环球网也发起了网络民调。目前已有超过九成的受访者认为下一步应赴美国开展溯源研究，建议大家去看看。

这些民众、媒体自发的行动，实际是问出了国际社会长期无法得到回答的问题，而美方一些人始终讳莫如深。请美方回答几个问题：德特里克堡生物实验室同“电子烟疾病”等不明原因呼吸系统疾病到底有何关联？美方为何至今还不邀请世卫组织赴美彻查德堡？在溯源问题上，中国去得，美国为什么去不得？美方应展现透明，有问必答，回应外界关切。

近期54个国家就溯源问题向世卫组织总干事致函呼吁，坚持科学溯源，反对政治操弄。病毒溯源是一项科学任务，要靠科学家在全球范围内多点多地进行考察研究。任何出于一己私利，背弃科学和真理，甚至鼓吹“情报溯源”、威胁、打压专家学者的行径，只会严重干扰和破坏全球抗疫合作，只会激起国际社会的强烈不满和反对，绝不会得逞。

民意不可违，人心不可欺。美方企图搞政治操弄、向中国甩锅推责，这早已路人皆知。美方应正视包括中国人民在内的国际社会的呼声，对公开信和网络民调内容作出令人满意的交代。

法新社记者：你能否证实巴基斯坦外长库雷希于上周日来京进行紧急通报？关于巴基斯坦巴士爆炸事件，中方赴巴工作组相关调查有何进展？

赵立坚：关于你提到的第一个问题，我没有可以发布的信息。

关于你提到的第二个问题，外交部牵头的跨部门联合工作组于16日凌晨抵达伊斯兰堡。几天以来，工作组马不停蹄开展工作，同驻巴大使一道全面做工作，推动巴方救治伤员，彻查事件，加大对中方项目人员安保，并连同巴方高层看望伤员，吊唁遇难同胞，赴现场勘查，慰问营地员工等，并现场指导企业加强安全防范，工作成效显著。

前期巴方为事件处置做了大量工作，妥善保管遇难者遗体，及时转移伤员，并为伤员提供了最好的救治。工作组抵达后，巴方为工作组提供了全力协助，表示将不遗余力开展调查，同时加强了所有在巴中方项目安保措施。

关于调查的进展，巴方有关部门正全力调查事件，并已向中方通报了初步调查情况。中巴有关技术专家还共同勘查了现场。目前事件正在进一步调查中。

该事件造成27名中方人员受伤。巴方为伤员提供了最好的医疗救治。1名重伤人员已接受开颅手术，目前正在医学观察之中。其他26名受伤人员正在治疗恢复过程中。中国驻巴使馆和赴巴的跨部门工作组正在同巴方协商妥善处理9名遇难同胞遗体事宜。

印度报业托拉斯记者：刚才你在回答关于巴基斯坦巴士爆炸事件问题时指出，“巴塔”和阿塔不同。中方是否怀疑是“巴塔”策划实施了此次爆炸事件？

赵立坚：我刚才提到了，目前事件还在进一步调查之中。目前还没有关于事件是由谁策划和实施的定性，也没有这样的结论。

印度广播公司记者：追问一下巴基斯坦巴士爆炸事件。爆炸事件发生不久，阿富汗驻巴大使的女儿遭绑架，凸显巴境内恐怖活动猖獗。中方是否担心在巴投资风险及人员安全？第二个问题，中资公司暂停巴方员工参与达苏水电站项目的原因是否是怀疑其与恐怖袭击有关？

赵立坚：中方已经多次阐述关于中巴关系和对中巴经济走廊建设的立场。这一事件是一个孤立事件。我们相信巴基斯坦完全有能力，保障中国在巴人员安全和财产安全。

关于你提到的阿富汗驻巴基斯坦大使之女在巴遭不明人员绑架，我们强烈谴责绑架阿富汗驻巴大使女儿的行径，希望受害者早日康复，相信有关罪犯会被尽快绳之以法。

关于第二个问题，你说的情况不存在。达苏水电站通勤班车遇袭后，项目部当日起暂停现场施工作业，把主要精力投入救治伤员和遇难者善后等应急处置工作，同时全面排查安全隐患，强化项目安防措施。待条件具备后，项目将有序复工复产。

据了解，目前项目部巴基斯坦籍员工并未被解除劳动合同，仍在工作。巴基斯坦外交部发言人18日也已经发表声明予以澄清，并表示巴中双方将继续致力于完成达苏水电站等两国合作项目。

还有很多人误认为达苏水电站是中巴经济走廊框架下的项目，我也可以在这里澄清，该项目不在中巴经济走廊框架下，这只是巴中两国之间的经济合作项目。

印度报业托拉斯记者：王毅国务委员兼外长访问杜尚别期间敦促塔利班兑现同国际恐怖组织切割的承诺。刚才你也提到阿塔公开表示禁止任何组织或个人利用阿富汗领土威胁其他国家。中方认为阿塔能说到做到吗？阿塔是否能与“巴塔”及“东突厥斯坦伊斯兰运动”（ETIM）划清界限？

赵立坚：王毅国务委员的有关表态已经充分阐明了中方的立场。

(责编：张信凤、常红)