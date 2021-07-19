【突尼斯】瓦利德

新疆喀什地区莎车县原创音乐剧《十二木卡姆》剧照。“中国有约”供图

我始终相信，文化对人的影响是无形的，它拥有神奇的力量，能够拉近人心。文化可以让人爱上一个地方，打破人们对它的刻板印象，甚至在多年之后还回味无穷。

在中国的这些年，我曾三次感受到中国文化的无尽魅力与独特能量：第一次是我在河南嵩山观看《禅宗少林·音乐大典》的表演；第二次是我到访西安，参观兵马俑、观看《长恨歌》舞剧；第三次便是我此次到访新疆。

新疆是艺术之乡。最令人惊叹的是，新疆的艺术不仅存在于博物馆展览和剧院演出中，它更是一种鲜活的艺术，时至今日仍然影响着当地居民的生活习惯。漫步在新疆的市集与街道上、身处当地餐厅和人家里，你能够轻而易举地发现艺术留下的痕迹。

音乐是新疆最宝贵，也是最为普遍的艺术。新疆人有着与生俱来的音乐天赋，他们是一个热爱音乐的民族。在新疆的大小集市、店铺卖场和寻常人家里，你总能看到具有当地特色的传统乐器。音乐，就是新疆文化的灵魂。

演奏维吾尔族传统乐器的乐队。“中国有约”供图

在一些大众餐馆里，你能遇到一些普通人，他们没有系统地学习过艺术和音乐，但当他们拿起乐器，就能演奏出一曲动听的木卡姆。莎车县是一个人口不多、中等发展水平的小城，但却建有一个大型“十二木卡姆”主题剧院。我在那里观看了一场精彩绝伦的音乐剧，其艺术价值绝不亚于一些国际知名剧院的表演。在这里，你欣赏的不仅是一场简单的音乐剧，还能让你的想象力穿越回古丝绸之路的世界。

和田的建筑。央视记者 陈尚瑜摄

新疆的建筑同样让我注目。新疆的建筑特色鲜明，风格迥异，以土黄色为主，各色纹饰在外墙装潢中被广泛运用，而木艺和窗帘则是室内点缀的关键元素。一些古老的建筑虽更具历史价值，但在运用传统建筑元素方面，他们远不及复古的建筑。在喀什古城与和田，我见识到了一些十分华丽的建筑，堪称艺术杰作。

和田当地茶馆中装饰着吊灯的木雕房顶。央视记者 陈尚瑜摄

新疆民众的日常生活也给我留下了深刻的印象。与一些大城市人们的忙碌相比，新疆人的生活似乎更加轻松惬意。比如说，你会看到一个老人坐在家门口的椅子上，抽着烟，出神地望着来来往往的行人，或是一群老人坐在商店门口聊天，又或是小孩子们在窄巷子里玩耍。类似这样的场景，我却鲜少在北京或是其它城市中见到。

莎车县村民家里的方形矮榻。“中国有约”供图

新疆人总是保持积极乐观的心态，这能够从新疆文化的各个方面窥之一二。新疆的音乐热烈欢快、节奏感丰富，常配以舞蹈。当音乐奏响时，无论男女老少，大家都会起身跳舞。在新疆的人家或餐厅里，常放着一个四方形的矮榻，矮榻的中央摆着一张小桌子，这是专门用来唱歌和演奏乐器用的。我在新疆的朋友告诉我，家人们常常聚在这种矮榻的周围，吃饭、聊天、唱歌。

穿着传统服饰的维吾尔族姑娘。“中国有约”供图

新疆的传统服饰，特别是女装，常以红、黄、蓝、绿等鲜艳的颜色为主，黑色很少见。我认为这些颜色的搭配不是偶然的，而是表达快乐和生活的色彩。

新疆人喜欢在家里种树，在农村地区，人们常在自家小院里种植葡萄和桑葚。

我在北京工作的一位白领同事跟我说：“我们在北京的收入可能会高一些，但新疆人更加享受生活，他们生活得更快乐。”

我已经在中国生活了13年，但这是我第一次去新疆。近年来围绕着新疆的偏见与谎言总是让我感到担心。此次旅行让我发现了新疆的美，让我感受到了它是个充满文化、艺术和生活气息的地方。现在我已经离开了新疆，但心里还想再待久一点，希望将来我还能再次回到那个美丽的地方。（作者是人民网阿拉伯文频道外籍专家，实习生马鸾宇译）

(责编：苏缨翔、常红)