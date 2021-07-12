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漫评美式人权之五：

滥用酷刑 戳穿“人权卫士”谎言

张信凤
2021年07月12日08:48 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）
漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

美军虐囚事件屡屡曝光，残忍行径令世界震惊。

2002年，古巴关塔那摩湾美国海军基地内设立监狱，用来关押“9·11”事件后美军在全球反恐行动中抓获的嫌疑人。2005年7月13日，美国军方调查人员向参议院军事委员会提交的一份报告证实，该监狱存在大量虐囚现象，不少行为已严重触犯《日内瓦公约》和美国军事法律。

2004年4月，美国CBS、CNN等媒体曝光美军士兵2003年下半年至2004年初在伊拉克阿布格莱布监狱虐待伊拉克囚犯的照片，震惊世界。2004年5月，驻阿富汗美军的虐囚丑闻也首次曝光。此后，驻伊美军和驻阿美军的虐囚丑闻又多次被曝光。

美媒2017年爆料称，美军审讯人员在也门的秘密监狱里刑讯逼供囚犯，还纵容盟友虐囚。知情者称，在当地的监狱里，囚犯被架在火上烤、被毒打和性侵是家常便饭。

虐囚事件频现，更让世界看清，美国所谓的“人权卫士”面具下丑陋的恶行。

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(责编：张信凤、刘慧)

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