美国一些政客把政治手段当作对抗新冠病毒的武器，把矛头对准其他国家，就像挥舞长矛向风车发动攻势的堂吉诃德，既拿错了武器，也选错了作战对象。这样的美国，岂有抗疫不败的道理？

7月28日，在联合国大会关于听取新冠肺炎疫情应对评估独立专家组通报的非正式会议上，美国代表不顾会议初衷，再次滥用联合国平台，污蔑中国拒绝世卫组织秘书处提出的病毒溯源第二阶段工作计划是“破坏”病毒溯源。这是美国将病毒溯源政治化的又一“小动作”，自然遭到中国代表的严厉驳斥。美国在病毒溯源问题上利用一切时机抹黑中国，反映出美国以政治打压科学的疯狂到了令人匪夷所思的地步。而疯狂的背后，则是美国日益严峻的疫情形势。

美国疾病控制与预防中心日前发布的报告显示，美国新冠肺炎疫情正严重反弹，全美50个州的感染病例和住院病例增幅几乎都在上升。与此同时，全美疫苗接种速度明显放缓。有分析指出，随着德尔塔毒株的加速传播和疫苗接种率停滞不前，未来4到6周美国新冠肺炎病例日增长率可能会达到目前的近4倍。持续恶化的疫情形势，明显加剧了美国政客甩锅推责的冲动。然而，疫情应对毕竟是科学问题，抹黑他国如果能有助于缓解疫情，美国疫情也就不会深陷“恶化—缓解—反弹”的怪圈了。遗憾的是，一年多了，美国政客一直没有从惨痛的现实中吸取教训，聚焦国内问题、推出有效抗疫措施。美国政府的不作为事实上已使其沦为新冠病毒的帮凶，带给本国民众更多的失望。“大家都对这种病毒在美国的失控感到非常沮丧和震惊。我们有这么多财富和医疗人才，为什么会走到这一步？”美国斯坦福大学全球卫生创新中心主任米歇尔·巴里的提问，也是很多美国科学界人士和民众的共同困惑。

“美国为什么会走到这一步”，答案其实再简单不过。美国政客站在科学的对立面，采取种种反科学的举措，最终酿成了如今抗疫失败的惨剧。在抗击疫情的战场上，美国政客把政治手段当作对抗新冠病毒的武器，把矛头对准其他国家，就像挥舞长矛向风车发动攻势的堂吉诃德，既拿错了武器，也选错了作战对象。这样的美国，岂有抗疫不败的道理？

从疫情开始，各种反科学的操作就让美国走上错误的方向。白宫先是对疫情轻描淡写，故意将新冠肺炎称为“大号流感”，感染病毒的风险和死亡率“非常低”，甚至推荐“消毒剂注射法”。在一些政客的推波助澜下，各种反科学言论甚嚣尘上，专业理性的声音遭到胁迫打压，社会偏见被持续放大。一些美国民众被政客和媒体“带节奏”，导致荒唐事层出不穷——误服消毒剂、反“居家令”、反疫苗，多地甚至出现“病毒派对”导致集中感染。美国乔治敦大学全球卫生法教授劳伦斯·戈斯廷叹息道：“历史性流行病正在蔓延，要坚持以科学作引导，因为忽视科学会使人丧命。遗憾的是，美国公共卫生专家却愈发被晾在一边。”

政治凌驾于科学之上，任何有效的措施在美国的推出都难上加难。佩戴口罩是全球公认的有效防疫措施，但美国政客却对是否应要求民众在公众场所佩戴口罩争论不休，生生将医学问题变成了政治问题。更为可笑的是，“口罩中用来在鼻梁处定型的金属条是5G天线，可导致脑癌”等奇谈怪论，竟然也在美国这样的科学大国不乏市场。如今，面对疫情快速反弹，是否戴口罩在美国再次成为一个政治问题。去年，美国南部多个州紧跟联邦政府脚步，无视疫情重启经济以助选情，造成确诊病例数和住院病例数急剧上升。面对如此反科学的举动，美国疾控中心4位前主任去年7月在《华盛顿邮报》联合撰文，批评美国政府用政治绑架抗疫，给抗击疫情造成混乱。让美国众多公共卫生专家感到无奈的是：时至今日，“原本可以避免的悲剧仍在发生”。

对正陷于一场公共卫生灾难中的美国人民而言，美国政府回应国际社会关切，邀请各国科学家赴美开展病毒溯源调查，弄清源头之所在，才是负责任的表现，才能避免在错误的方向上越走越远。继续痴迷于以政治对抗科学，只会让自己在疫情的泥沼中越陷越深，而最终为其错误埋单的，将是美国人民的健康和生命。

《 人民日报 》（ 2021年07月30日 03 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)