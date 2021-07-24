要求对他国进行调查时，美国总是将“透明”“负责”的口号挂在嘴边；面对国际社会对其诸多疑点的质疑时，美国却总是三缄其口。如此鲜明反差，除了美国一贯在国际事务中秉持的“双标”立场之惯性使然，也让人们越来越有理由怀疑其背后有不可告人的秘密

7月22日，中国政府就新冠病毒溯源问题举行新闻发布会，指出第二阶段溯源应该在第一阶段溯源的基础上来延伸，应该以世卫大会有关决议作为指引，经过成员国充分讨论磋商后开展，强调对第一阶段病毒溯源已开展过的，尤其是已经有了明确结论的，就不应该再重复开展。中方的这一立场体现了按科学原则推动溯源工作的负责任态度，反映了国际社会的广泛共识。然而，美国白宫新闻秘书却无端将所谓“极不负责且危险”大帽扣给中方，这不仅是对常识的漠视，是对科学的傲慢，其根本目的，还是为了继续通过抹黑中国来掩盖自身抗疫失败的事实、推卸拖累全球抗疫大局的责任。

在病毒溯源问题上，究竟谁的立场“极不负责且危险”？对这个问题，国际社会的判断正变得越来越清晰。一段时间以来，美国一些人围绕溯源问题大搞政治操弄，在栽赃他国时无所不用其极，不惜凭空捏造所谓“疑点”，但对涉及本国疫情早期传播的重重疑点，却始终讳莫如深。要求对他国进行调查时，美国总是将“透明”“负责”的口号挂在嘴边；面对国际社会对其诸多疑点的质疑时，美国却总是三缄其口。如此鲜明反差，除了美国一贯在国际事务中秉持的“双标”立场之惯性使然，也让人们越来越有理由怀疑其背后有不可告人的秘密。

国际社会有充分理由要求对美国进行病毒溯源调查。根据美国媒体自己的报道，美国国立卫生研究院的研究发现，美国5个州的新冠病毒感染证据在2019年12月就已出现。佛罗里达州171名新冠肺炎患者出现症状早于该州首例报告病例。新泽西州贝尔维尔市市长2019年11月就已感染新冠病毒，比美国报告首例确诊病例早了两个多月。2019年7月，电子烟肺炎“大白肺”席卷美国多州，其症状同新冠肺炎症状极其相似。2019年12月13日至2021年1月17日，美国有9个州常规献血存档样板中新冠病毒检测抗体有106份呈阳性反应。劣迹斑斑的德特里克堡生物实验室及200多个美国海外生物实验室，更是疑云不散。如此种种，美国显然欠世界人民和国际社会一个交代。

回答好“病源从哪里来”，事关全球公共卫生安全，事关人类能否更有效应对类似的疫情冲击。如果美国是真心想弄清楚这个科学问题，真正为全球公共卫生安全着想，为什么要对自身疑点保持沉默，拒不回应国际社会关切？除了心虚，人们也越来越有理由怀疑，美方从一开始就醉翁之意不在酒，摆出“关心”病毒溯源的架势，是为了达到科学之外的目的，充分暴露了其为所欲为的霸权心态。

为了诓骗世人，美国一些政客甚至搞起了“溯源恐怖主义”。据报道，多位秉持科学精神进行溯源研究的科学家，就因为在溯源问题上发表客观公正言论，竟招致政治高压、网络谩骂甚至人身威胁。一位参与过相关研究的西方科学家对媒体直言，“这是一场有组织的政治运动”。此类跌破底线的行径，必然招致全球科学力量、正义力量的共同反对。英国惠康基金会总监杰里米·法勒强调，新冠病毒溯源只能凭可靠的科学证据，“那些出于政治目的、无根据的谣言或阴谋论没有容身之地”。

新冠病毒溯源要靠科学家在全球范围内多点多地进行考察研究。任何出于一己私利、背弃科学精神、搞政治操弄的行径，只会严重干扰和破坏全球抗疫合作，只会激起国际社会的强烈不满和反对。美方当务之急应该做的，是反躬自省，纠正错误，回应国际社会关切，而不是发表罔顾事实、不负责任的言论，企图继续推卸责任、混淆视听。

《 人民日报 》（ 2021年07月24日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)