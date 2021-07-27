为给自己抹黑他国、破坏全球抗疫的行径披上合法外衣，美方动辄打着“多边机构”“伙伴国家”的旗号，企图以国际社会代言人自居。事实表明，嘴上喊着“美国回来了”的美国政客，心里想的仍然是“美国优先”，他们心中只有利己主义

美国疾病控制与预防中心的统计显示，截至7月23日，美国过去一周平均日增新冠肺炎确诊病例40246例，较一周前增加46.7%。面对再趋紧张的疫情形势，美国一些政客的心思却没有放在本国抗疫上，而是继续玩弄疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化的老把戏。为给自己抹黑他国、破坏全球抗疫的行径披上合法外衣，美方动辄打着“多边机构”“伙伴国家”的旗号，企图以国际社会代言人自居。然而，美方行径完全违背国际社会共识，是彻头彻尾的伪多边主义。

美方翻手为云、覆手为雨的政治操弄，给全球抗疫合作带来严重破坏，也给世卫组织工作造成巨大困扰。从去年公然违背世卫组织等有关规定在病毒名称上搞污名化，到悍然退出世卫组织，再到今年纠集个别盟国否定中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，公然让情报机构主导病毒溯源，一再炒作有罪推定的“实验室泄漏论”，美方的目的很清楚，就是转移自身抗疫不力的责任，达到抹黑打压中国的政治目的。事实表明，嘴上喊着“美国回来了”的美国政客，心里想的仍然是“美国优先”，他们心中只有利己主义。

越来越多证据表明，美国存在疫情早期传播疑点。国际社会有充分理由要求美国接受病毒溯源调查，但美国对国际社会的严重关切始终讳莫如深。截至7月26日，已有1300多万中国网民签名呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室。不少外国网民也在社交媒体上提议对各国民众开放签名，因为“全世界都想知道新冠病毒溯源的真相”。美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所高级研究员斯蒂芬·金泽表示，德特里克堡生物实验室不仅有“黑历史”，曾与日本战犯合作，而且目前仍然是美国生物战研究的中心，对该实验室进行深入调查“会非常引人关注”。但据美国媒体报道，美国政府内部警告“不要对新冠病毒的起源进行调查，否则可能打开装满蛆虫的罐子”。美方一面对国际社会的质疑置之不理，一面却四处宣扬自己对“多边方式的支持”。对美国来说，它所宣称的多边主义的唯一标准就是可以为其所用。这种赤裸裸的伪多边主义，是对以国际合作为目标的真正的多边主义的最大伤害。

美式多边主义的实质是拉帮结派，搞“小圈子”和集团政治，把自身霸权意志强加于人。世卫组织秘书处提出的第二阶段溯源工作计划之所以遭到众多国家反对，是因为该计划不顾第一阶段溯源工作得出的科学结论和病毒源头呈现多国多源多点的现实证据，坚持将“中国违反实验室规程造成病毒泄漏”作为研究重点。这不得不让人认为，这份无视科学和常识、将中国作为唯一目标国的工作计划，是在呼应美国鼓噪的“实验室泄漏论”，完全是为了服务于美国打压中国的政治需要。有英国学者指出，华盛顿不仅利用联盟政治影响世卫组织的调查过程，还在各种场合对世卫组织施压。很显然，美国重返世卫组织这一全球最大的公共卫生领域的专业性国际组织，并不是为了加强国际抗疫合作，而是为了借台散布不利于中国的政治病毒。对美国来说，政治逻辑早已压倒了科学逻辑，只要能抹黑中国，其行事根本没有底线可言。美国《连线》杂志网站刊文指出，一些美国人并不想要一个答案，只是想利用病毒溯源这一漫长且复杂的科学过程，加深人们的疑虑，向中国泼脏水，转移美国国内政治矛盾的焦点。

必须指出的是，美方以为靠拉帮结派、胁迫施压就能在世界上“带节奏”，显然是错判了形势。美国代表不了国际社会，更没有资格以国际社会的名义到处指手画脚。在病毒溯源问题上，越来越多国家认同第一阶段溯源研究成果，反对溯源政治化图谋，充分说明病毒溯源计划不能偏离真正的多边主义，必须坚持成员国主导、经成员国充分协商。

要合作，不要抹黑；要真相，不要谎言；要科学，不要政治操弄。这是病毒溯源问题上的正道。一年多来，美方在病毒溯源问题上大搞政治操弄，已经让美国民众吃够了苦头。当前，美国疫情形势正在恶化，连美国媒体都认为“留给政府应对的时间已经不多了”。美方继续执迷不悟，以多边之名行单边之实，只会让自己更加孤立，让本国民众吃更多苦头。

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 03 版）

相关报道：

美国何以沦为谣言的制造和传播者？

美国的行为无异于“输出病毒”

究竟谁的立场“极不负责且危险”？

自欺欺人的“精神胜利法”

“美国式失败”的罪魁祸首

自私与偏见破坏全球抗疫大局

尊重科学、捍卫正义是人心所向

(责编：杨光宇、胡永秋)