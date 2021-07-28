钮文新

当美国再次就新冠病毒溯源问题搅局中国之时，中国公众实在受不了了，他们开始联署签名呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室。可以想见，签名者迅速增长，但当人数超过1000万人时，网上联署签名的服务器两次遭到攻击，而攻击者是来自美国的IP地址。所幸的是，服务器经受住了攻击，损失很小。但这恐怕并不算完，未来美国那些试图掩盖德特里克堡真相的势力针对中国这个服务器的攻击一定还会持续。

德特里克堡是谁？一家隶属美军的生化实验室，其中保存了包括德国纳粹和侵华日军“731部队”在内的细菌战资料。2019年7月，靠近德特里克堡的两家养老院出现一种不明原因的“肺炎”；同年9月，这家生化实验室所在地马里兰州报告，该州出现所谓“电子烟肺炎”，而且患者病例数快速成倍增长。就是那段时间，美国弗吉尼亚州北部、威斯康星州都开始出现“不明原因的呼吸系统疾病”，暴发大规模“电子烟肺炎”。而2019年7月，美国疾控中心向德特里克堡发出“终止运行的公函”，从此德特里克堡关闭。

为什么要关闭这家生化实验室？当时看到的原因是：存在泄露问题。但泄露了什么？程度如何？泄露是否为导致周边“电子烟肺炎”泛滥的诱因？一切都被美国以“国家安全”为名拒绝对外披露，至今成谜。

实际上，现在各种渠道披露的信息都表明，美国发生新冠肺炎疫情的时间点至少提前中国一个月。当地时间2021年6月15日，美国媒体报道称，美国国立卫生研究院(NIH)发起的一项名为“我们所有人”的研究，研究人员在2020年初采集的、来自美国各地的24000份血液样本中。至少检测出9人血液样本表达了新冠病毒抗体。最重要的是：美国国立卫生研究院研究证明，早在2019年12月，新冠病毒已在美国本土“低速传播”。这一时间点，要比新冠病毒出现在中国武汉提早一个月。

另外，美国《棕榈滩邮报》以及今日美国2020年的报道说，在官方通报首例新冠肺炎确诊病例的两个月前，也就是2019年12月，美国弗罗里达州就已经有171人感染了新冠病毒，其中103人没有出国旅行的记录。

美国为什么既不自查，更拒绝它查？这恐怕是心中之鬼在作祟。

但是，美国躲不过去。因为，全世界至少有20亿以上的人在质疑美国，质疑德特里克堡。美国必须给出说法，必须秉承其嘴上一再强调的公正、透明原则，允许各国科学家针对新冠疫情在美国发生、发展的情况展开调查，还417万遇难者以公道。

（本文来源：中国经济周刊）

(责编：郝江震、牛镛)