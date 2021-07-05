中国共产党成立100周年具有重大历史意义，是世界影响的大事喜事，受到国际社会高度关注。7月1日，在庆祝中国共产党成立100周年大会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，回顾中国共产党百年奋斗的光辉历程，展望中华民族伟大复兴的光明前景。外国媒体和网友热烈祝贺中国共产党百年华诞，积极评价中国共产党所取得的伟大成就，并期待未来中国共产党领导中国人民迈向更加美好的未来。

外媒： “中国共产党让中国更强大”

朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》7月1日头版刊发评论文章，热烈祝贺中国共产党成立100周年，并表示，相信在中国共产党领导下，中国特色社会主义事业一定能取得更大成就。

包括NHK、共同社、TBS、朝日电视台在内的日本主流媒体纷纷对中国共产党成立100周年进行了报道。其中，NHK发布专题报道《中国共产党是什么？ 创立100年是指？》，回顾中国共产党建党百年历史，介绍了“中国共产党是何时、怎样创立的”“怎样发展成为一个大的组织”“怎样治理国家”“中国共产党有多少人”“怎样决定重要政策”“怎样成为一名共产党员”等。

日本产经新闻报道了日本公明党党首山口那津男对中国共产党建党100周年的祝贺，并引用山口的发言：“作为一个政党迎来100周年，这本身是很难得的事情。希望中共为了世界和平、发展与稳定再接再厉。”

塔斯社报道，一百年来中国共产党始终坚持以人为本的发展理念。自1921年建党之日起，为人民服务始终是中国共产党的初心使命，中国共产党始终牢记为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命，并其落实到每位党员的实际行动中。

俄罗斯《侧面》周刊称，新中国成立后，在共产党的领导下，中国在经济、科技领域都跻身世界强国。事实证明，“中国共产党让中国更强大”。

沙特主流媒体《中东报》在中国共产党建党100周年庆祝活动前夕发布报道，回顾了中国共产党百年来的革命史、改革史、发展史。报道称，中国共产党摆脱教条主义，将马克思主义普遍原理与中国实际相结合，探索出了一条符合中国国情的革命和发展道路。中国已经从一个破碎飘摇、积贫积弱的国家成为了世界第二大经济体，在政治、军事、工业发展等领域取得了举世瞩目的成就。

阿曼最大的阿拉伯语媒体《阿曼日报》刊发评论文章称，“在其执政的70多年间，中国共产党成功地将中国从一个贫穷落后的农业国转变为了具有国际影响力的经济、科技、军事大国”。

阿根廷报纸《经济学人》发表文章指出，在百年的历史长河中，中国共产党的指导思想体现出其延续性，吸收了马克思列宁主义，形成了毛泽东思想，并不断融入邓小平、江泽民、胡锦涛几代领导人的贡献，直至习近平新时代中国特色社会主义思想。这些领导人是中国共产党精神遗产的忠实捍卫者，他们始终秉承党的指导方针，并通过自身实践和经验，为党的指导思想发展作出贡献。同时，中国共产党又能够与时俱进，随着时代的发展不断改进自己的方针政策，以应对不同时期的需求和挑战，这充分体现了中国共产党的务实主义精神、长远的目光及精心规划。这些正是中国共产党取得百年成就的关键。

坦桑尼亚《卫报》发表《中国共产党的领导是历史的选择，是人民的选择》文章。文章指出，在过去的一百年里，中国共产党不忘为人民谋幸福的初心，致力于民族复兴事业。中国共产党带领中国人民帮助人民、造福人民，逐步实现国家繁荣，最终改变了整个国家，使中国从一个贫穷、弱小、饱受外国歧视与欺凌的国家，发展为在全世界具有国际地位与话语权的国家。历史证明，没有中国共产党的领导，就不会有今天的新中国，中国也不会取得今天的成就，以及令人欣喜的国际地位。感谢中国共产党在为人民谋发展方面的不懈努力，使中国人民成为了他们国家、社会以及自己命运的主人。自成立以来，中国共产党始终将“全心全意为人民服务”作为根本宗旨，并为人民过上更加美好的生活而不懈奋斗。中国共产党站在中华民族崛起的历史新起点，将继续在带领中国人民全面建设社会主义现代化国家的道路上展现出新的力量和生命的火花。

网友：“为中国建设成就致以最高敬意”

在海外社交媒体平台，外国网友观看了庆祝中国共产党成立100周年大会的直播，并纷纷通过留言表达了对中国共产党成立100周年的祝贺。葡语国家网友GaboCastroRuz留言表示：“同志，祝贺你们！”

葡语国家网友Márcio Leonardo留言表示：“我看到了中国国旗升起，我会把直播看完，祝贺中国人民！”

外国网友留言祝贺中国共产党成立100周年。图片来源：网站截图

俄罗斯网友留言表示，“这个惊人的消息甚至比飞入太空更酷！为这项社会主义建设成就致以最高敬意！愿在中国共产党领导下，中国沿着建设社会主义现代化道路走向辉煌，造福劳动人民！”“祝贺中国人民，向中国领导人致以最美好祝愿，贵国的成就属于全人类！”

俄罗斯网友留言。图片来源：网站截图

俄罗斯网友亚历山大·罗杰斯留言：“我们看到，中国成功实施减贫计划，使中国人民的生活迅速接近了我们所理解的社会主义‘小康’。我们看到，‘一带一路’倡议的落实体现了以互利合作和各国人民友谊为基础的国际团结原则。我们看到，习近平主席提出的‘人类命运共同体’理念，昭示各国人民友好往来的前景。和平发展，‘我中有你，你中有我’的和谐世界——这无疑是值得为之奋斗的理想。我们为中俄两国探索开展广泛的互利合作感到欣喜。再次衷心祝贺中国同志节日快乐！祝友谊长存！”

一位刚果（金）网友留言：“我向中国人民与您（中国驻刚果金大使），就庆祝中国共产党一百周年大会的顺利举办，致以诚挚的祝贺。”

刚果（金）网友留言评论。图片来源：网站截图

（崔译戈 高歌 符园园 李美玉 李焱 刘动 孟宾 盛楚宜 杨倩 张丽娅 宋歌 实习生孙玥 王玥）

(责编：崔译戈、常红)