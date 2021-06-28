易凡

一百年前，中国共产党诞生于民族救亡图存的时代大潮。一百年来，中国共产党带领人民经过艰苦卓绝的斗争建立了新中国，走出了中国特色社会主义发展道路，迎来了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。中国共产党为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同，政治智慧和治理经验不仅造福中国人民，也为世界各国破解治理难题提供了重要借鉴。

独立自主站起来

1840年以后，中国不断遭受列强入侵，为避免亡国灭种，各种政治力量上下求索，尝试了君主立宪制、总统制、议会制、多党制等各种“药方”，但均以失败告终。1921年成立的中国共产党把马克思主义同中国实际相结合，于民族危难存亡之际力挽狂澜，带领中国人民实现民族独立，建立了中华人民共和国，彻底结束了旧中国半殖民地半封建社会历史和长期分裂局面，傲然屹立于世界民族之林。

站起来的中国积极支持广大发展中国家维护民族尊严、捍卫国家主权的正义事业。巴拿马“护旗运动”发生后，《人民日报》刊发文章《中国人民坚决支持巴拿马人民的爱国正义斗争》，声明“中国人民坚决站在巴拿马人民的一边，完全支持他们反对美国侵略者，要求收回巴拿马运河区主权的正义行动”。全国各地也举行了游行集会坚定声援巴拿马人民，参与人数高达1600万人。中国人民还在国际场合为广大发展中国家仗义执言，要求美国终止对古巴的经济、商业和金融封锁，支持阿根廷对马岛的主权要求。

踔厉前行富起来

在中国共产党带领下，中国人民从贫困到温饱再到小康，历史上首次彻底摆脱绝对贫困，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。中国经济实现腾飞，仅仅用几十年时间就走完了西方发达国家几百年走过的工业化历程，建立了世界上门类最全的现代工业体系。从1952年到2020年，中国GDP规模从679亿元跃升至101.59万亿元，人均GDP从119元提高到7.24万元，形成了超4亿的全球最大的中等收入群体。中国也建成了世界上最大规模的教育体系、社保体系、医疗体系，从一穷二白发展成为全球第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国和最大外资流入国。

作为最大的发展中国家，中国不遗余力推动共同繁荣。中国减贫实践为全世界贡献智慧和方案。中国先后设立“中国-联合国和平与发展基金”“南南合作援助基金”“中非减贫惠民合作计划”等合作项目，向发展中国家提供包括减贫项目在内的“6个100”项目支持，极大促进全球减贫事业发展。中国是落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”金额最大的国家，连续10多年对世界经济增长贡献率超过30%。世界银行研究报告显示，到2030年，“一带一路”倡议将使全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

担当有为强起来

中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。“推动构建人类命运共同体，推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界”是党章中的郑重宣告。中国共产党始终把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命，把推动构建人类命运共同体作为新时代中国特色大国外交总目标。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国共产党发挥强大的组织力、动员力和行动力，坚持生命至上理念，实施严格防疫措施，快速恢复生产生活秩序，有力维护人民生命健康。在统筹推进疫情防控和经济社会发展的同时，中国积极开展国际抗疫合作，向150多个国家和13个国际组织提供抗疫物资援助，同多个国家开展疫苗的研发和生产合作，克服自身困难向全球供应了3亿多剂疫苗。中国还响应联合国号召向各国维和人员捐赠疫苗，与国际奥委会合作，向参加奥运会的运动员提供疫苗，有力支持全球疫情防控，以实际行动践行建设人类命运共同体的庄严承诺。

百年征程新起点，风华正茂再出发。中国共产党开创的中国特色社会主义道路拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献中国智慧和中国方案。面向未来，无论国际风云如何变幻，在中国共产党的领导下，中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为增进人类共同福祉、构建人类命运共同体作出更大贡献。（作者是国际问题观察员）

(责编：高歌、常红)