哈立德·拉赫曼

20年的阿富汗战争再次证明，霸权主义和强权政治只会加剧动荡，为世界带来战争和灾难

今年5月1日，美国开始从阿富汗撤军，计划今年9月11日前完全撤离。对美国来说，在付出近万亿美元军费和几千名士兵丧生的代价后，这场历时20年之久的“美国最长的战争”终于将要结束。然而对阿富汗来说，战争的阴云仍然笼罩，美国入侵带来的破坏和伤害难以恢复。

这是一场失败的战争。美国发动阿富汗战争的直接目标是打击恐怖主义。20年后，美军不仅没有消灭恐怖主义，反而使得包括“伊斯兰国”在内的多个极端组织在阿富汗滋生，给阿富汗和周边地区安全稳定带来极大危害。推翻塔利班政权后，美国曾承诺在阿富汗重建和平。然而，阿富汗政府与塔利班真正实现停火依旧遥遥无期。

这是一次仓促的撤退。就在美国开始撤军的同时，阿富汗局势进一步恶化。阿富汗政府与塔利班冲突升级，恐怖主义活动也不断加剧，造成大量平民伤亡，而美国对此无动于衷，自顾自地推进撤军。

在美军身后，阿富汗国土满目疮痍，阿富汗人民饱受战争摧残，流离失所。惨痛的人道主义灾难不会因美国撤军而结束，国际社会必须敦促美国承担发动阿富汗战争造成的后果。阿富汗战争充分说明，美国不可能为阿富汗带来和平，外部军事干涉只会让阿富汗问题更加复杂。最近，美国一面从阿富汗撤军，一面向周边国家施压，要求在当地驻留美军，以维持其在本地区的军事存在。这一做法不仅无益于解决阿富汗问题，还将给周边国家带来更多灾难，国际社会必须明确予以反对。

阿富汗问题必须由阿富汗人民解决。阿富汗社会有着独特的政治文化生态，理解和尊重其独特性是阿富汗实现和平发展的必由之路。生搬硬套地借鉴其他制度和模式，无益于解决问题。阿富汗政府和塔利班的政治矛盾并非不可解决。务实开展谈判，尽快结束暴力，这是全体阿富汗人民的共同期盼。

国际社会需要为阿富汗提供真诚、公正的帮助。国际社会应敦促阿富汗各方减少暴力冲突，尝试为各方搭建对话平台，在谈判桌而不是战场上解决问题。国际社会应在联合国等国际组织的协调下，持续为阿富汗人民提供人道主义援助。在和平进程取得进展后，国际社会还应积极推动阿富汗和平重建，改善阿富汗人民的生活条件。

美国撤军后，阿富汗的恐怖主义势力有可能借机回潮，周边国家可能面临新的恐怖主义跨境渗透威胁。周边国家应与阿富汗各方保持合作，共同打击恐怖主义。

20年的阿富汗战争再次证明，霸权主义和强权政治只会加剧动荡，为世界带来战争和灾难。阿富汗和平进程道阻且长，国际社会只有顺应时代潮流，积极支持多边主义，才能促进各方尽早结束暴力，在和平稳定的环境中推动阿富汗重建，帮助阿富汗人民早日走出战争阴霾。

（作者为巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长）

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 17 版）

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