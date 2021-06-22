新华社北京6月21日电 在中国共产党百年华诞来临之际，多国政党政要和友好人士致电致函习近平总书记或中共中央，对中国共产党建党百年表示热烈祝贺，高度评价中国共产党百年来取得的辉煌成就，纷纷表达同中国共产党加强交流合作的愿望。

南非非国大主席、总统拉马福萨代表非国大全国执委会及全体党员向习近平总书记致以最热烈的祝贺，并表示习近平新时代中国特色社会主义思想是对世界社会主义运动和马克思主义的重要贡献。习近平总书记提出的人类命运共同体理念和“一带一路”倡议描绘了实现全人类宏伟愿景的路径。非国大对中国共产党领导中国开启迈向第二个百年奋斗目标新征程充满信心，相信中国共产党必将取得更加辉煌的成就。

莫桑比克解放阵线党主席、总统纽西代表莫解阵党向中国共产党、中国政府和中国人民致以最热烈的祝贺，并表示，100年来中国共产党带领中国人民接续奋斗，把中国建设成了强大的国家和促进全世界团结、和平、发展的楷模。莫解阵党与中国共产党理想相通、情同手足，是久经考验的好同志、好兄弟。中共百岁华诞是我们共同的节日。莫解阵党期待与中方共同庆祝这一重要历史时刻，进一步学习借鉴中方宝贵经验，提振莫党和人民对未来发展的信心。

俄罗斯统一俄罗斯党主席、前总统梅德韦杰夫表示，在中国共产党建党百年的重要时刻，中国消除了绝对贫困，成为强大的快速发展的国家，展现出应对最严峻挑战的能力，充分体现了中国共产党治理国家的担当和能力。俄中两党协作正处于最高水平，完全同俄中新时代全面战略协作伙伴关系相匹配。祝愿中国共产党根据既定方针、沿着实现中国梦的征程继续前进！

法国前总统奥朗德就伟大中国所走过的历程向习近平总书记致以最热烈的祝贺，表示中国致力于实现中华民族伟大复兴，法国对此感同身受并热情支持，因为面对21世纪诸多挑战，一个繁荣、开放的中国是维护世界稳定、推动共同进步的最好保障。

哈萨克斯坦“祖国之光”党主席、首任总统纳扎尔巴耶夫向习近平总书记致以衷心的祝贺，表示中国共产党在引领国家实现经济社会发展、为世界经济作出重大贡献方面发挥了独一无二的作用，“祖国之光”党愿同中国共产党密切合作，进一步推动两国永久全面战略伙伴关系迈向新高度。

塞尔维亚前进党主席、总统武契奇向习近平总书记致以衷心的祝贺和美好的祝愿，表示铁杆友谊将塞中两国人民紧紧相连，祝愿中国在坚强团结的中国共产党的带领下，在习近平总书记英明伟大的领导下，继续全面发展，造福中国人民。

摩洛哥公正与发展党总书记、首相奥斯曼尼向习近平总书记及中国共产党领导层和全体党员致以最热烈的祝贺和最诚挚的祝福，并表示，得益于习近平总书记的执政理念、大刀阔斧的改革和宏伟的倡议特别是“一带一路”倡议，中国梦正在变为现实，中国已成为拉动世界经济发展的“火车头”。祝愿中国共产党在习近平总书记的领导下不断取得政治、经济、社会发展成就。

尼泊尔共产党（联合马列）主席、政府总理奥利表示，中国共产党是领导中国进行现代化建设、促进全面发展的核心力量。习近平总书记强调“全面建成小康社会，一个不能少”，领导中国人民取得脱贫攻坚战全面胜利，赢得国际社会广泛赞誉。尼方对中国取得巨大成就深感敬佩，期待同中方一道，推动建设持久和平、共同繁荣的美好世界。

特立尼达和多巴哥人民民族运动党领袖、政府总理罗利代表特多政府向习近平总书记以及中国政府和人民致以衷心的祝贺，表示回望中国共产党筚路蓝缕的奋斗历程和对国家富强、民族复兴之路的艰辛探索，令人感慨不已，中国今天在经济发展、脱贫攻坚和社会进步等方面取得的显著成就来之不易。祝中国共产党不断取得新的更大成就。

瓦努阿图瓦库党主席、政府总理拉夫曼向习近平总书记致以热烈祝贺，表示中国共产党凭借坚强有力的领导和卓越的治国治党能力，带领中国在政治、经济、社会以及国际事务等领域取得了举世瞩目的成就。祝愿中国共产党永远繁荣昌盛。

马耳他工党领袖、政府总理阿贝拉对中国共产党迎来建党百年这一历史性时刻表示祝贺，表示近年来马中关系取得了巨大进步，马耳他工党高度重视同中国共产党的关系，愿进一步加强两党互惠合作，促进马中关系发展。

也门全国人民大会党副总书记、议长巴尔卡尼向习近平总书记以及伟大的中华民族致以祝贺，表示对中国共产党在追求自由、开展建设、推动发展道路上取得的成就，以及在经济和良治领域发挥的全球引领作用深表钦佩。习近平总书记提出的“一带一路”倡议引领中国跨越万里长城，搭建联通世界的桥梁，以坚定步伐走向广阔天地。愿中国共产党在造福人民、建设国家进程中永远胜利！

联合国前秘书长、韩国创造美好未来潘基文基金会理事长潘基文向习近平总书记表达钦佩和敬意，表示中方通过实施连续、稳定、可持续的宏观政策，推动经济社会发展取得长足进步，人民生活水平持续提高，成为全球发展的典范。衷心祝愿在习近平总书记英明领导下，中国继续繁荣昌盛、取得更大进步。

此外，发来贺电或贺函的还有：斯洛伐克方向党主席、前总理菲佐，罗马尼亚亲罗马尼亚党主席、前总理蓬塔，蒙古公民意志绿党主席冈呼雅格，柬埔寨奉辛比克党主席诺罗敦·拉那烈，马来西亚沙巴进步党主席杨德利，加蓬民主党总书记布恩冈加，安哥拉人民解放运动青年组织全国第一书记克里斯比尼诺，白俄罗斯自由民主党主席盖杜克维奇，亚美尼亚光明亚美尼亚党主席马鲁江，美国共产党联合主席康布隆，丹麦社会民主党总书记克里斯滕森，巴基斯坦正义运动党高级副主席阿尔沙德，波兰新左翼党副主席舍伊纳，意大利民主党国际书记夸塔佩莱，英国工党上院议员戴维森勋爵，德国弗里德里希·艾伯特基金会理事长施密特，日本日中“一带一路”文化经济交流机构理事长竹内伸一。

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 03 版）

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