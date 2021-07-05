辛岳 覃川

在6月22日举行的联合国人权理事会第47届会议上，以加拿大为首的西方国家借涉疆、涉港、涉藏等问题无端指责中国。这其中，一些国家无视自身造成的人道主义危机，加入美西方纠集的“反华小圈子”，对中国横加指责。这样的“双标”行为，幕后黑手不言自明。据以色列发行量最大的英文报纸《耶路撒冷邮报》等多家媒体报道，正是在美国的施压下，以色列才加入这一反华声明联署的。

自上台以来，拜登政府打着多边主义的旗号，行霸权主义与强权政治之实，大肆捏造炒作涉华谣言，将人权问题政治化，通过威逼利诱，妄图在国际社会纠集反华小圈子。其目的是借此遏制、打压中国，维护美国在全球的霸权地位。美西方国家针对中国涉疆、涉港、涉藏事务肆意抹黑中国、借所谓人权问题多次公然干涉中国内政的行径，严重违反国际法和国际关系基本准则。

一小撮美西方政客对中国人权状况所编造的谣言也纯属子虚乌有。6月24日，国务院新闻办公室发表《中国共产党尊重和保障人权的伟大实践》白皮书，全面系统介绍中国共产党在尊重和保障人权方面的理念和实践。中国的人权发展扎根本国土壤，服务本国人民，坚持生存权、发展权是首要的基本人权，坚持人民幸福生活是最大的人权。

反观美西方国家，自身人权状况劣迹斑斑。在人权理事会挑头指责中国的加拿大，土著儿童在寄宿学校受到残害，4000多人丧生的事件令人发指。美国曾大肆驱逐、屠杀印第安人的“黑历史”更是人尽皆知，至今强迫劳动现象依然严重，每年被贩卖至美国从事强迫劳动的人员多达10万。

美西方国家通过建立反华小圈子以图打压遏制中国的企图注定失败。在美西方国家导演反华闹剧的同时，90多个国家在联合国人权理事会仗义执言，共同发声支持中国，反对将人权问题政治化和双重标准，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责，反对以人权为借口干涉他国内政。国际社会人心向背可见一斑。

“智者顺时而谋，愚者逆理而动。”中国促进和保护本国人权的决心坚定不移，中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。美西方国家在人权问题和国际事务上暗中勾连，以意识形态为划分拉帮结派、制造对立，暴露其虚伪的双重标准。

正视事实，顺应和平发展的时代潮流，尊重各国根据本国国情自主选择的人权发展道路，寻求合作共赢，方为人间正道。

(责编：崔译戈、常红)