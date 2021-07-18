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疫情反弹 美国政府矛头指向社交媒体涉疫苗不实信息

2021年07月18日09:04 | 来源：新华网
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美国总统约瑟夫·拜登16日说，社交媒体上新冠疫情和疫苗的不实信息不断流传，这相当于“杀人”。

在被问及社交媒体上有关疫苗的不实或误导性信息时，拜登称这“正在杀人”，批评社交媒体平台允许这类假信息流传。

随着高传染性的变异病毒德尔塔毒株蔓延，美国多地疫情反弹。

美国公共卫生局局长维韦克·穆尔蒂15日说：“不实信息对我们公众的健康构成迫在眉睫的潜在威胁。”

穆尔蒂说，技术企业和社交媒体平台必须作出切实改革，减少虚假信息的散布，增加传播官方渠道发布、以数据为依据的信息；然而，社交媒体平台经常助长不实信息传播，而不是遏制这一势头。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基16日告诉媒体记者：“（近期疫情）明显的信息是：这正在成为一场未接种疫苗者的疫情。”根据美国公共卫生官员的说法，美国当前新增新冠确诊病例和死亡病例几乎都是尚未接种疫苗的人。

法新社报道，美国疫苗接种点如今并不少，但仍有不少人不愿接种，原因是他们不信任疫苗。疫苗怀疑论者要么听信社交媒体反疫苗活动人士鼓动，要么受美国共和党籍政客在疫苗方面对民主党政府批评言论的影响。

白宫新闻秘书珍·普萨基16日说，“脸书”等社交媒体平台在打击涉疫苗网络不实信息方面做得还不够。

美国疾控制中心16日发布的数据显示，美国15日新增确诊病例逾3.3万例，近7天日均新增病例26306例，较前7天增加将近70%。

拜登原打算在7月4日独立日前实现让70%成年人接种至少一剂新冠疫苗的目标。这一目标直至15日仍未实现。法新社报道，截至15日，美国大约67.9%的成年人已经接种至少一剂疫苗。按当前接种速度，实现70%的接种目标最早也要等到月底。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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