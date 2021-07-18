本报北京7月17日电 （记者杨迅）国家主席习近平16日应邀在北京以视频方式出席亚太经合组织领导人非正式会议，并发表题为《团结合作抗疫 引领经济复苏》的重要讲话。会议结束后，外交部副部长马朝旭接受媒体采访，介绍习近平主席与会成果。

马朝旭表示，这次会议是亚太经合组织为应对疫情和促进经济复苏，特别增开的一次领导人非正式会议。这是在我们隆重庆祝中国共产党成立100周年之际，习近平主席出席的一次重要多边领导人会议，也是中国面向亚太和世界的一次重大外交行动，对于加强全球抗疫合作，推动世界经济复苏，构建亚太命运共同体，具有特殊重大意义。

马朝旭说，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上指出，中国共产党关注人类前途命运，同世界上一切进步力量携手前进。面对新冠肺炎疫情全球大流行，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，中国秉持人民至上、生命至上，不仅自身抗击疫情取得举世瞩目的成果，而且勇立全球抗击疫情最前线，开展了新中国成立以来最大规模的全球人道主义行动，尽最大努力帮助广大发展中国家克服疫情影响，维护人民生命健康，积极倡导并践行人类卫生健康共同体。

马朝旭表示，当前，新冠肺炎疫情起伏反复，病毒频繁变异，疫情防控形势依然严峻，世界经济脆弱复苏。国际社会迫切期待更多信心、希望与合作。在这一关键时刻，习近平主席出席亚太经合组织领导人非正式会议并发表重要讲话，推动各方凝聚共识、开展合作，为全球应对疫情开出新药方，为世界经济复苏提供新思路，为深化亚太合作注入新动力。

一是阐释中国发展道路，扩大国际认知认同。今年是中国共产党成立100周年。百年来，中国共产党带领中国人民取得伟大历史成就，不仅深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运，也深刻改变了世界发展大势。习近平主席立足亚太、面向世界，指出中国已经开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。我们将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，建设更高水平开放型经济新体制，创造更具吸引力的营商环境，推进高质量共建“一带一路”，同世界和亚太各国实现更高水平的互利共赢。习近平主席的重大政策宣示，积极回应国际社会期待，向亚太和世界人民展示了新时代更加自信、开放的中国，将给亚太和世界带来更大发展机遇，为日趋复杂的国际和地区形势注入来自中国的正能量。

二是倡导命运共同体理念，指引亚太区域发展方向。2020年，习近平主席在亚太经合组织领导人非正式会议上，全面深入阐述了亚太命运共同体理念的丰富内涵，为亚太区域未来发展指明了方向。在此次会议上，习近平主席秉持亚太命运共同体理念，积极倡导加强抗疫团结合作，共同应对挑战，指出疫情再次证明，我们生活在一个地球村，各国休戚相关、命运与共。我们必须携手努力、共克时艰，共同守护人类健康美好未来。

习近平主席的重要讲话顺应了亚太区域发展趋势，饱含着大国领袖心系天下的高尚情怀，展现出中国与亚太和世界同舟共济、共克时艰的真诚愿望，凸显了中国作为亚太区域合作建设者和贡献者的大国担当，得到了各方积极评价和广泛呼应。会议发表的领导人宣言再次重申建成亚太共同体目标，积极充分体现了习近平主席关于构建亚太命运共同体理念的重大政策主张。

三是高举团结合作大旗，引领促进亚太抗疫合作。抗疫是当前亚太经合组织合作最紧迫的任务，疫苗是战胜疫情和恢复经济的有力武器，也是拯救生命的希望。习近平主席在会上强调，中方一贯主张深化疫苗国际合作，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，让疫苗成为全球公共产品。中方支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，愿同各方推动世界贸易组织等国际机构早作决定。中方愿积极参与保障疫苗供应链稳定安全、促进关键物资流通等合作倡议，采取有效措施确保人员健康安全有序往来，推动地区经贸合作早日恢复正常。

我们坚决落实习近平主席宣布的重大举措，以实际行动履行将疫苗作为全球公共产品的庄重承诺。中方克服自身大规模接种带来的挑战，已向发展中国家提供5亿多剂疫苗，未来3年内还将再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济发展。中方加入世界卫生组织“新冠疫苗实施计划”（COVAX）并将向其提供1.1亿剂疫苗。这是中方秉持人类命运共同体理念，为全人类卫生健康事业作出的义举。事实证明，中国是全球抗疫最可靠、最值得信赖的中流砥柱。

四是放眼全球发展，提出经济复苏的中国方案。疫情对世界经济发展产生深远影响。如何推动经济转型升级、实现经济持久复苏是亚太各方面临的重大课题。作为全球主要经济体之一，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济持续稳定增长，成为稳定全球经济的中坚力量。习近平主席准确把握亚太和世界经济“症结”所在，提出了推动经济复苏的一揽子中国方案。

习近平主席指出，要深化区域经济一体化，推动贸易和投资自由化便利化。要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。要全面落实亚太经合组织互联互通蓝图，推进区域经济一体化，早日建成高水平亚太自由贸易区。

习近平主席强调，要坚持包容可持续发展，让良好生态环境成为全球经济社会可持续发展的重要支撑，实现绿色增长。中方高度重视应对气候变化，将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。中方支持亚太经合组织开展可持续发展合作。加强经济技术合作，促进包容性贸易投资，支持中小企业发展，加大对妇女等弱势群体的扶持力度，分享消除绝对贫困的经验，努力落实2030年可持续发展议程。

习近平主席指出，要把握科技创新机遇。全球数字经济是开放和紧密相连的整体，合作共赢是唯一正道，封闭排他、对立分裂只会走进死胡同。要全面平衡落实亚太经合组织互联网和数字经济路线图，加强数字基础设施建设，促进新技术传播和运用，努力构建开放、公平、非歧视的数字营商环境。

五是聚焦务实合作，积极贡献中国力量。习近平主席在去年亚太经合组织领导人非正式会议上，宣布了一系列促进亚太经合组织务实合作的重大倡议。我们积极推动有关倡议落地，成功举办数字减贫研讨会，完成数字技术抗疫、智慧城市、包容性贸易投资等项目，为帮助亚太其他成员克服疫情影响提供了中国经验、中国智慧，得到各方广泛支持和普遍赞誉。

习近平主席在此次会议上提出了中方进一步支持亚太抗疫和经济复苏合作的重要倡议，包括宣布向亚太经合组织捐资成立“应对疫情和经济复苏”子基金，举办数字能力建设研讨会，推进数字技术助力旅游复苏等合作倡议。中方将同亚太各方一道，落实好这些倡议，进一步推进亚太经合组织在相关领域务实合作，为亚太各方抗疫和经济复苏提供助力。

马朝旭说，砥砺新征程，扬帆再起航。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，同亚太各方深化抗疫和经济合作，为推动国际社会早日战胜疫情、实现经济持久复苏，推动构建人类命运共同体，作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年07月18日 01 版）

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