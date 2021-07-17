伊斯兰堡时间7月16日下午，中国赴巴基斯坦跨部门联合工作组组长、外交部涉外安全司副司长吴伟（右三），同中国驻巴基斯坦大使农融一同赶赴巴首都附近的陆军医院，看望和慰问在达苏恐怖袭击事件中受伤的中方人员，了解每名伤员的病情和救治情况。新华社记者 蒋超 摄

新华社伊斯兰堡7月16日电（记者蒋超）伊斯兰堡时间16日下午，中国赴巴基斯坦跨部门联合工作组组长、外交部涉外安全司副司长吴伟，同中国驻巴基斯坦大使农融一同赶赴巴首都附近的陆军医院，看望和慰问在达苏恐怖袭击事件中受伤的中方人员，了解每名伤员的病情和救治情况。

吴伟向伤员一一转达党中央和国务院领导的关心、关怀和慰问，表示中方人员的安危牵动着祖国亲人们的心。工作组刚刚同巴方跨部门团队进行对接，中巴双方将继续尽一切努力进行医疗救治，希望伤员们安心养伤，早日恢复身体健康。

伊斯兰堡时间7月16日下午，中国赴巴基斯坦跨部门联合工作组组长、外交部涉外安全司副司长吴伟（左二），同中国驻巴基斯坦大使农融一同赶赴巴首都附近的陆军医院，看望和慰问在达苏恐怖袭击事件中受伤的中方人员，了解每名伤员的病情和救治情况。新华社记者 蒋超 摄

北京时间16日凌晨，中方跨部门联合工作组从北京启程前往伊斯兰堡，抵达当天还与巴基斯坦多个相关部门进行了会谈。

中国驻巴使馆14日发表声明说，中方企业承建的开伯尔-普什图省达苏水电站项目出勤班车当天在赴施工现场途中遭遇爆炸，目前已造成9名中方人员、3名巴方人员遇难。巴方正在对原因展开调查。

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