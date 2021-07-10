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日本上野动物园宣布上月降生大熊猫为龙凤胎

2021年07月10日10:51 | 来源：新华网
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新华社东京7月10日电（记者姜俏梅）位于日本东京的上野动物园9日宣布，上月在该园出生的两只大熊猫幼崽性别为一雄一雌。

上野动物园在其官网上说，大熊猫妈妈“仙女”（日本名字“真真”）负责照顾一只幼崽，另一只幼崽被安置在保育箱人工饲养，园方适时将两幼崽的位置进行更换。动物园24小时不间断观察“仙女”和龙凤胎幼崽的健康及活动情况，并不定期对它们进行身体检查和测量。

据园方公布，两只大熊猫幼崽的健康状态很好，体重在顺利增加，眼睛周围、耳朵、肩膀到前腿、后腿等皮肤上的黑色花纹比上次提供信息时更加明显。雄性幼崽8日体重为331克，雌性幼崽6日体重为319克。

“仙女”目前在产室生活，健康状态良好。由于“仙女”和大熊猫爸爸“比力”（日本名字“力力”）生活的“熊猫森林”自6月23日起停止对外开放，入园参观者在未来一段时间将无法看到两只大熊猫的身影。

上野动物园6月23日宣布“仙女”当天诞下两只大熊猫幼崽。这是“仙女”自4年前产下人气大熊猫“香香”以来再度生产。

(责编：崔越、刘洁妍)

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