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科学家揭开海獭耐寒之谜 或给人类燃脂带来启示

2021年07月10日09:35 | 来源：新华网
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海獭只有很薄一层皮下脂肪，却能像北极熊、鲸、海象等皮下脂肪厚实的“胖子”一样长时间待在冰冷海水中。美国一项新研究发现，海獭肌肉组织的独特能量转化功能发挥重要御寒作用，这一御寒机制或许可以给人类燃烧体内多余脂肪带来启示。

据法新社8日报道，美国得克萨斯农业与机械大学一支研究团队发现，海獭的肌肉组织把新陈代谢产生的多数能量直接转化为热能，而非用于完成肌肉收缩等动作。令研究人员吃惊的是，无论是幼年还是成年，无论是野生还是圈养，海獭这种自身“发热”能力都很高，与运动程度基本无关。

研究论文主要作者特拉弗·赖特说，虽然海獭的致密防水皮毛可以阻止身体散失热量，但不足以帮助栖息在北太平洋寒冷水域的海獭御寒。不过，海獭善于通过“低效率地”利用能量来产生热量。将这些能量大量转化为热量对于陆地哺乳动物而言是“浪费”，但对于需要在寒冷环境中维持体温恒定的动物而言是好事。

赖特说，了解海獭的新陈代谢机制或许有助于人类解决肥胖问题。“如果知道如何加快新陈代谢和能量消耗，理论上就可以促进人类新陈代谢，燃烧掉多余脂肪。”

研究论文8日刊载于美国《科学》杂志。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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