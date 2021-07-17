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“中国疫苗”与“中国制造”成哥伦比亚“汉语桥”比赛热词

2021年07月17日10:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢7月16日电 （记者吴杰）15日，第二十届世界大学生“汉语桥”中文比赛哥伦比亚赛区在波哥大落下帷幕。哥伦比亚前总统桑佩尔、中国驻哥伦比亚大使蓝虎出席并致辞。给哥伦比亚民众就业、生活带来新变化的“中国疫苗”与“中国制造”等成为参赛选手演讲的高频词汇。

很多参赛选手在演讲环节讲述了中国援助哥疫苗、中国科技和生活用品风靡哥电商、中国投资地铁等基础设施项目对哥民众就业和生活带来的新变化。他们讲述了自己和中国的故事、学习汉语的故事、中国和哥伦比亚的交流合作，同时也展示了丰富多彩的中华才艺特长。其中，歌颂中哥团结抗疫成了最热门的话题，也诠释了选手们对“天下一家”和“构建人类命运共同体”的独特理解。

哥前总统桑佩尔表示，只有放下自我，才有求同存异、天下大同。“汉语桥”就是一座让世界各国团结一致、共同走向人类命运共同体的友谊之桥、心灵之桥、未来之桥。

经过激烈角逐，塔德奥大学孔子学院的杰西卡·西弗恩特斯、安第斯大学孔子学院的曼努埃拉·里瓦斯和索尔卡德纳斯名列前茅。

中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕、商务参赞董蔚、特邀嘉宾胡里亚娜，中国和哥伦比亚多位前政要、前大使、大学校长、孔子学院院长等嘉宾及参赛学校师生等共5000人出席大赛线上颁奖仪式。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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