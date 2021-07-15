疫情后的首批国际游客抵达苏梅岛机场。人民网记者 赵益普摄

人民网苏梅岛7月15日电 （记者赵益普）当地时间7月15日上午11点，泰国政府的“苏梅岛+”开放计划正式启动，苏梅岛迎来了疫情后的第一批国际游客。首趟航班共搭载了来自英国、法国、德国的6名游客，当天还将有2趟运载国际游客的航班抵达，共计11名国际游客将在苏梅岛开放首日抵达。除苏梅岛外，附近的帕岸岛、涛岛也将对游客开放。

据了解，国际游客赴苏梅岛要遵守严格的防疫要求，包括完整接种疫苗、3次核酸检测和保额达10万美元的新冠保险。7月1日，泰国普吉岛推出“普吉沙盒”开放计划，对符合条件的国际游客实行免隔离开放，苏梅岛成为继普吉岛之后，泰国打开国门、复苏旅游业的第二站。

苏梅岛重新开放后，7月至10月间将有超过100名国际游客抵达，曼谷航空也将安排每日3趟航班往返于曼谷和苏梅岛。

泰国旅游及体育部部长皮帕对记者表示，开放苏梅岛及其周边的帕岸岛、涛岛对泰国旅游业的恢复十分重要，也是泰国10月底之前开放全国的重要一步。泰国政府将一如既往地重视安全卫生问题，在防疫的前提下，积极推动免隔离国际旅行，普吉岛、苏梅岛作为首批开放地，其经验有助于带动泰国旅游业逐步复苏。

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