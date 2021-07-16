本报驻日本记者 岳林炜 刘军国

距离东京奥运会开幕还有8天。国际奥委会、东京奥组委和东京都等多方共同制定的多重奥运会防疫措施已进入实施阶段。

针对奥运会期间大量国外人员入境，东京奥组委研发了多个基于互联网的专用数字化平台，覆盖提交入境信息、审批入境后活动计划、确认核酸检测结果等多环节，提高了人员入境前各项准备的效率。值得一提的是，每位奥运入境人员都要下载一个名为OCHA的手机应用程序，通过它可将必要信息在线提交，并生成多个二维码，提供给包括入境审查、检疫和海关等各个入境环节进行查验，减少了入境感染风险，提高了入境手续办理效率。各大机场还将奥运相关入境人员和普通乘客从行动路线上进行物理隔离，进一步降低奥运人员在机场的感染风险。

按照东京奥组委制定的防疫规则，海外的注册记者需在指定住宿酒店完成3天隔离才能外出，地点也被限定在奥运会相关场馆范围内。直到入境满14天后，记者才能使用专门的公交卡乘坐公交。

为满足奥运相关人员出行需求，特别是入境未满14天的记者前往新闻中心以及各比赛场馆的需求，东京奥组委提供了专用巴士和专用出租车两种途径。专用巴士以奥运会主新闻中心为枢纽，设置了连接记者住宿酒店、东京及周边比赛场馆、训练场馆及奥运村的多条线路。专用出租车提供预约服务，上车点和终点也被限定在上述范围内。司机藤原向记者表示，专用出租车提高了车辆清洁消毒的频率和标准，他本人也已完成新冠疫苗接种。

7月13日，东京奥运会主新闻中心正式运行。在入口处，工作人员先给记者测量体温，然后要求记者取下口罩拍照，并将记者证贴在机器上刷卡，将人脸与证件对照。同时，行李要通过X光安检。为了方便记者工作，主新闻中心为每个桌子准备了插线板和网络。主新闻中心还为记者准备热茶、咖啡和巧克力。如果想喝其他饮料，也可以到自动贩卖机和人工柜台购买。在主新闻中心四层，还有核酸检测采样盒发放和样本回收处，为记者提供最大程度便利。

（本报东京7月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月16日 03 版）

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