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奉劝美方不要继续误判形势（钟声）

2021年07月16日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　必须正告美方，任何在台湾问题上的政治算计都是自欺欺人，不仅不会动摇中国捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，而且会让国际社会进一步看清其破坏台海和平的险恶用心

　　

　　7月15日，有媒体报道称美军一架运输机降落台湾。美方这一冒险挑衅行径，无非是要继续打“台湾牌”，以达到其不可告人的政治目的。必须正告美方，任何在台湾问题上的政治算计都是自欺欺人，不仅不会动摇中国捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，而且会让国际社会进一步看清其破坏台海和平的险恶用心。

　　美方行径的错误性质十分明确。台湾是中国领土神圣不可分割的一部分。任何外军飞机降落中国领土都必须经中华人民共和国政府许可，任何外国舰机擅闯中国领空的行为，都将引发严重后果。中国国防部已经正告美方切勿玩火、立即停止冒险挑衅行径，不要向“台独”分裂势力释放错误信号，避免加剧在台海制造危险紧张局势。中国人民解放军保持高度戒备态势，将采取一切必要措施，坚决粉碎任何“台独”图谋。

　　一段时间以来，美国在台湾问题上屡屡违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，还企图拉拢他国一起炒作台湾问题。美方频频打“台湾牌”，从根本上看，是因为其抱持冷战和零和思维，不断升级对华对抗施压，企图遏制中国发展。对于这一危险苗头，美国国内和国际社会的有识之士都表达了深重忧虑。日前，昆西研究所、正义外交政策等28家美国反战和进步团体发表公开信函，强调一个中国政策对于保持地区和平的重要性，并警告美方的相关政策变动可能带来局势“破坏性升级的风险”。新加坡国立大学教授马凯硕指出，美国冒犯中国的做法只会导致自己被孤立。美国资深外交官傅立民也认为，美国对中国采取的“攻击性”政策，终将证明会令美国“自食其果”。

　　众所周知，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础和不可逾越的红线。美方必须明白，中国政府在台湾问题上没有任何妥协余地和退让空间。事实上，就在日前，美国政府高官还对外表示“不支持台湾独立”，称美国“完全了解其敏感性”。美方既然知道台湾问题的敏感性，就必须言行一致，把坚持奉行一个中国原则的表态落到实处，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免给中美关系和台海和平稳定造成进一步严重损害。

　　解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。中国必须统一，也必然统一。奉劝美方不要继续误判形势，及早放弃借台湾问题干涉中国内政、遏制中国发展的妄想。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月16日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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