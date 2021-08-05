辛岳

美国公然推翻世界卫生组织牵头的全球科学家联合溯源成果，大肆炒作“实验室泄漏论”，下令情报部门对新冠病毒进行调查。此举再次表明，美方鼓噪的所谓“调查”，与科学无关，与真相无关，目的在于借溯源问题抹黑、栽赃中国。

事实上，正是由于美国试图将中国甚至亚洲国家与新冠病毒起源相捆绑，导致美国和其他个别西方国家反亚裔情绪高涨，许多亚裔生活在恐怖与不安中。美国还将“黑手”伸向科学界，打压科学人士的正义声音，导致许多直言立场的科学家饱受人身攻击和谩骂威胁。有媒体将其概括为“溯源恐怖主义”，可谓一语中的。

美国上一届政府便开始大肆炒作“病毒人为制造”“实验室泄漏”等荒谬论调。对此，3月30日发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组的报告做出了权威的、科学的结论：实验室泄漏病毒极不可能。

目前，美国新冠肺炎确诊病例和死亡病例均高居全球首位，疫苗接种大幅放缓。美国疾控中心主任瓦伦斯基表示，美国现在处于新冠疫情的“另一个关键时刻”，德尔塔毒株正在美国急速蔓延。面对如此严峻的疫情，美国一些政客仍不思抗疫，而是鼓噪对华调查，目的只有一个，无非就是想让中国做“替罪羊”，转移国内民众视线，试图掩盖他们的无能、无德和无耻。

新冠病毒溯源是严肃的科学问题，需要秉承科学态度、由全球科学家合作开展。第二阶段溯源应该在第一阶段的基础上，经过世卫组织成员国充分讨论磋商后开展。对第一阶段病毒溯源时已经开展过的，尤其是已经有了明确结论的，不应该毫无根据地重复开展。美国否定中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组的研究报告，其操弄的溯源调查，建立在对中国“有罪推定”的基础之上，罔顾科学与事实，自然不可能得出公正、客观的结论。

越来越多的科学证据表明，早在2019年下半年全球多点多地就已出现新冠病毒。仅在美国就有至少五个州的新冠病毒感染情况早于美国首例确诊病例报告时间。美国无视上述事实，并且对自身德特里克堡生物实验室以及海外200多个生物实验室，始终没有采取任何调查行动。美方口口声声的“透明度”何在？

由情报部门主导溯源调查，更是荒唐至极。其实，最经不起“溯源”的，正是美国的情报部门。美国中情局干的坏事，实在是太多了。大搞暗杀，颠覆他国政权，输出“颜色革命”和动乱，是他们的惯用伎俩。曾任中情局局长、今年一月卸任美国国务卿一职的迈克·蓬佩奥曾经恬不知耻地留下如此“名言”：“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃……这才是美国不断探索进取的荣耀。”

美国将溯源政治化，大搞“溯源恐怖主义”。种种言行，不过是中情局“撒谎、欺骗、偷窃”剧本的延续。

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(责编：崔译戈、常红)