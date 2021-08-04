林日

作为“全球头号抗疫失败国家”，美国确诊病例最多、死亡病例最多、疫情疑点也最多，理应成为下阶段全球病毒溯源调查的重点。

美国国家卫生研究院研究人员6月15日在美国《临床传染病》上报告，美国5个州在官方公布首例新冠肺炎确诊病例之前已出现感染病例，这表明新冠病毒2019年12月就已在美国出现。该机构研究人员对2020年1月2日至3月18日期间从全美50个州采集的24079个血液样本进行了新冠抗体检测和分析。结果发现，有9个样本呈抗体阳性，其中7例来自伊利诺伊州、马萨诸塞州、威斯康星州、宾夕法尼亚州和密西西比州，时间早于这5个州官方公布的首例确诊病例时间。

时至今日，围绕全美最大生化武器基地德特里克堡（美国陆军传染病医学研究院所在地）生物实验室关闭的疑云重重。《纽约时报》2019年8月援引美国陆军传染病医学研究院的一份声明称，由于“没有完善的系统”净化来自其最高级别实验室的废水，美国疾病控制与预防中心要求位于德特里克堡的美国陆军传染病医学研究院停止研究，其在“联邦特定生物制剂计划”中注册的项目同时被暂停。报道指出，暂停的实验室研究中，涉及某些已被政府认定为“对公众、动植物健康或动植物产品构成严重威胁”的细菌。

就在同月，弗吉尼亚州北部开始出现不明原因的呼吸系统疾病，威斯康星州暴发大规模“电子烟肺炎”。2019年7月美国广播公司的新闻显示，在弗吉尼亚州一个退休人员社区，暴发了一种不明原因的呼吸系统疾病，54人出现发烧、咳嗽和全身无力等症状，2人死亡。9月，德特里克堡所在地马里兰州报告称“电子烟疾病”患者病例数增加了一倍。马里兰大学研究国际安全的学者史蒂夫·辛近日表示，由于该研究机构长期从事危险细菌的研究，曾试图将其中一些细菌武器化，用于生物战，因此，对德特里克堡的怀疑是有一定逻辑基础的。

疫情在美国大面积暴发后，美国一帮政客很快把锅甩给中国，栽赃陷害的心态显露无遗。美国福克斯等媒体铺天盖地传播病毒起源的阴谋论，一些政客也摇身一变俨然成了“科学家”，在镜头前滔滔不绝、振振有词地宣称已经掌握了中国“实验室泄漏论”的证据。

这些大肆宣扬阴谋论的政客显然早已频频被事实打脸，他们这几年说过的惊世骇俗言论，足以刷新世人对美国政客道德水平的认知。称新冠只是“大号流感”，得了新冠依然可以正常上班的是这群人；疫情蔓延下拒不戴口罩，表示注射消毒剂就可治疗新冠的是这群人；在美国总统选举中散播选举舞弊阴谋论，怂恿支持者大闹国会山的还是这群人。他们的言论能有多少可信度，世人自有公断。

100年多前的大流感，最初被人们普遍认为来自西班牙，而最终溯源发现源头在美国堪萨斯州。无论从历史还是现实，无论从科学理性还是常识角度，下一阶段，最该接受新冠病毒溯源调查的，不是任何别人，而只能是美国。

(责编：苏缨翔、常红)