本报记者 苑基荣

日前，新疆维吾尔自治区第十八场涉疆问题新闻发布会在京举行。来自新疆维吾尔自治区的代表与中外媒体面对面交流，以大量国际人士参访新疆的经历，批驳美西方反华势力的涉疆谎言和谬论，揭露美西方反华势力企图扰乱新疆发展稳定、迟滞中华民族伟大复兴步伐的险恶居心。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，2018年底以来，联合国官员、外国驻华使节、伊斯兰合作组织秘书处、有关国家常驻日内瓦代表、外国媒体记者和宗教团体等150多批团组，涉及100多个国家和地区的2000多人来新疆参访，他们看到了新疆的真实情况，看清了美西方反华势力的丑恶嘴脸。许多有识之士挺身而出，仗义执言。他们或现场支持点赞新疆工作成效，或将在新疆的所见所闻编写成书，或在世界主流媒体刊发署名文章，或在国际多边场合驳斥涉疆谬论，向世界传递关于新疆的真实声音……

斯里兰卡探路者基金会印度—斯里兰卡倡议和海洋法中心主任贾亚那特·科隆贝格2019年来疆参访时说：“我看到新疆非常安定，人民生活幸福。外国不应该试图干涉新疆事务。”

伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德今年4月参访新疆时表示：“我认为国际社会应该并肩携手，共同打击‘三股势力’。”

美国世界报业辛迪加、澳大利亚公民党刊物《澳人警示服务》等刊文称，中国治疆政策的底色是反恐，近年来通过开展教育培训、提供就业机会等方式铲除宗教极端主义思想。一些西方国家应从中方反恐实践中反思自身应对恐怖威胁的不足之处。

“新疆自古就有种植棉花的传统，并不是突然有人逼迫当地人种棉花的。而且在种棉花方面，新疆人比谁都做得好。”来自以色列的知名视频博主拉兹·加洛尔（中文名高佑思），以在新疆的所见所闻和真实感受驳斥某些西方国家所谓新疆存在“强迫劳动”的无端指责。

“我是一名经济学者。从我掌握的经济数据和观察到的实际情况来看，新疆不可能存在‘强迫劳动’。”今年7月，在“新疆是个好地方——丝绸之路门户”网络视频研讨会上，意大利经济发展部前副部长、经济学者米凯莱·杰拉奇讲述自己5月到访新疆的经历时表示，“强迫劳动”等与事实完全不符，编造这些谎言是想要借机给中国制造麻烦。

伊斯兰合作组织常驻日内瓦观察员巴格利大使说：“在新疆的感觉非常好！这里的人们生活很幸福，各族群众和谐相处，我都准备退休后来这里居住。”斯里兰卡前驻华大使科迪图瓦库说：“没想到新疆这样一个曾多次受到恐怖事件袭扰的地区，经济发展如此迅速，高铁和城市建设水平如此之高。新疆人民安居乐业、团结向上、互相尊重，这里欣欣向荣的多元文化景象令人赞叹。”

《 人民日报 》（ 2021年10月04日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)