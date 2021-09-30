人民网里约热内卢9月29日电 （记者吴杰）9月29日，中国驻累西腓总领馆举行“中巴友好 感谢有你”——庆祝中华人民共和国成立72周年线上座谈会，同步发布“辉煌新中国 壮丽新时代”——庆祝中华人民共和国成立72周年主题展。来自文教、传媒、商贸、议会、侨界等领域的中巴嘉宾回顾两国友好交流历史、畅叙密切合作现状。

中国驻累西腓总领事严宇清表示，新中国72载栉风沐雨，岁月流金，中国共产党带领中国人民为实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦而不懈奋斗。中国始终在相互尊重、平等互利、开放透明的基础上同巴西开展各领域合作，并始终将巴西作为国际抗疫合作的重要伙伴。在中巴合作取得的丰硕成果中，离不开两国仁人志士的不懈努力，感谢中巴各界友人为两国友好所作贡献。中国愿同包括巴西在内的世界各国人民一道，以推动全球经济社会发展为目标，以造福世界人民为理想，共同构建人类命运共同体。

巴西企业家马拉尼昂回顾了其祖父、已故参议员内·马拉尼昂生前数次访华并在巴西推动中巴友好合作的故事，深情回忆了内·马拉尼昂积极拯救中国被困船员的一段佳话，并展示了精心保存的中方赠予的锦旗。他表示，一家三代都与中国有不解之缘，会努力传承中巴友好。

佩德罗萨议员高度评价中国共产党成立100年及新中国成立72年来取得的伟大成就，就中国政府及人民在增进两国民心相通、加强抗疫合作方面所做努力向中方表示感谢，表示将在市议会推动中国农历新年纳入累西腓市公众节日。

伯南布哥大学孔子学院中方院长彭现堂、塞阿腊联邦大学孔子学院中方院长苏建华、累西腓儿童公民乐团团长若昂·塔尔基诺、北里奥格朗德联邦大学音乐系老师戚楠分别讲述中巴人文交流故事。

伯南布哥州累西腓市外办前主任吉奥瓦尼·奥利维拉、阿拉戈斯国际商会会长路易斯安德烈·巴雷托、帕拉伊巴商会负责人保罗·儒尼奥尔分别介绍为巴中双边经贸合作牵线搭桥的见闻与经历。侨胞刘正勤代表巴西东北部侨界表示，“中巴一家亲”，旅巴华侨华人心系祖国又热爱“第二故乡”，愿为两国友好发挥作用。

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