9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队工程保障队、通信保障队等支援保障力量投入战斗。新华社记者 梅世雄 摄

新华社俄罗斯奥伦堡9月23日电（记者梅世雄）空中，战机轰鸣；地上，铁流滚滚。23日，“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场成功举行。

13时许，实兵实弹演习拉开序幕。记者在现场看到，滚滚硝烟中，漫天黄沙里，一台台步战车、突击车等装备雷霆出击，相继展开战斗队形向“恐怖武装”前沿发起猛烈攻击。

9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队特战分队执行索降作战任务。新华社记者 梅世雄 摄

“恐怖武装”集中主要兵力发起进攻，企图消灭多国联合部队装甲分队。多国联合部队趁“恐怖武装”立足未稳，使用强大的空中火力进行突击。随即，特战小队实施快速索降，引诱“恐怖武装”对多国联合部队实施追击。多国联合部队火力对“恐怖武装”后方实施拦阻射击，断“恐怖武装”后路。

在侦察引导队的引导下，中方参演部队地面突击群指挥员、北部战区某旅合成一营营长阚金柱命令第一突击队迅速占领防御阵地，完成防御部署。

9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队陆航作战力量发射火箭弹。新华社记者 梅世雄 摄

就在多国联合部队刚刚完成防御部署时，“恐怖武装”再次集中兵力、火力，对多国联合部队防御正面展开强攻。

联合反恐集群指挥部立即调整部署。多国联合部队使用空中、炮兵和地面火力，对“恐怖武装”实施多波次密集火力打击，地面装甲集群坚守防御阵地，坚决抗击进攻之“恐怖武装”……

9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队地面突击群坦克部队迅猛出击。新华社记者 梅世雄 摄

在近一个小时演练时间内，各国参演部队演练了封锁诱骗、火力打击、 防御战斗、进攻战斗、追击行动5个战斗阶段。

一望无际的东古兹草原，铺展开一幅壮阔的秋日演兵图。

9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队战斗机升空作战。新华社记者 梅世雄 摄

“和平使命-2021”联合反恐军事演习是上合组织框架内的例行性演习，此次演习课题为上合组织成员国部队筹备并实施联合反恐行动，主要演练侦察监视、火力打击、外围封控、街区拔点等课目。中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、巴基斯坦和乌兹别克斯坦8个上合组织成员国参演，总兵力约4000人。其中，中方参演兵力550余人。

9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队进行陆空协同作战。新华社记者 梅世雄 摄

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