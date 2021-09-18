法国政府17日宣布，召回法国驻美国和澳大利亚大使，缘由是美国“抢单”、澳大利亚“毁约”，导致法方与澳方百亿美元潜艇项目终止。

法方表示，美澳的做法已经影响了法国对盟友关系的看法。

【“不可接受”的行为】

法国外交部长让－伊夫·勒德里昂发表声明，宣布由于美国和澳大利亚15日宣布的事项“异常严重”，按照法国总统埃马纽埃尔·马克龙的指示，法方“立即”通知驻美国和驻澳大利亚大使回国磋商。

法国外交部说，这是法国首次召回驻美大使。法新社评述，法方这一做法“史无前例”，旨在表达对这两个盟友的愤怒。

勒德里昂说，澳大利亚终止与法方的常规潜艇建造项目，转而寻求与美方合作建造核动力潜艇，“是盟友、伙伴之间不可接受的行为”。

法国与澳大利亚2019年正式签订常规潜艇建造协议，金额大约500亿澳元（约合310亿欧元）。然而，美国、英国和澳大利亚本月15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英两国将支持澳海军建立核潜艇部队。

【“背后捅刀”的盟友】

据美联社报道，一名不愿公开身份的法国高级外交官员17日早些时候说，美国国务卿安东尼·布林肯6月25日访问法国时，法方告诉他，法澳潜艇项目对法方而言非常重要。

那名外交官说，澳方先前从未提及打算放弃法澳潜艇项目转而寻求制造核潜艇，本月15日才告知法方取消潜艇合作项目，法方随即询问美方有关情况，但两三个小时后，美英澳就正式发布合作消息。

勒德里昂16日接受法国新闻电台采访，指责美澳“背后捅刀”。“这种粗暴和不可预测的单方面决定让我想起很多特朗普先生的习惯做法，”他说，“我感到愤怒和心寒。盟友间不能这么干。”

【“受到影响”的关系】

法国驻美国大使菲利普·艾蒂安17日在社交媒体写道，美澳的举动“直接影响我方对我们之间的盟友关系、伙伴关系，以及对‘印太'之于欧洲重要性的看法”。

法国国防部长弗洛朗丝·帕利16日说，美国如何对待它的盟友，法国“看得明明白白”。

帕利和勒德里昂16日还发表联合声明说，美方做法让澳大利亚和法国出现嫌隙。澳方放弃与法方合作，凸显欧洲“战略自主”的必要性。

法国政府分管欧洲事务的国务秘书克莱芒·博纳17日说，欧盟与澳大利亚的贸易协议谈判仍在进行中，而经此事件，法国已经无法信任澳方。

美联社评述，美英澳撇开法国建立新的三边安全安排，使美法之间的传统关系走到“转折点”。对马克龙而言，他一直试图在欧洲制定政策过程中加强法国的影响、减少欧洲对美国军事保护伞的依赖，召回驻美大使是他就任总统以来最大胆的外交举动。

法新社报道，召回大使通常是国家间关系不睦以至陷入危机后不得已采取的外交手段，在盟友间非常罕见。

就法方召回大使举动，美国国务院发言人内德·普赖斯表示，法国是美国“至关重要的伙伴和关系最久的盟友”，美法关系是美国“最为重视”的关系。

普赖斯说，美方“理解”法方立场，希望今后几天在高级别层面与法方继续磋商这件事。（惠晓霜）

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