人民网北京9月13日电 （高歌、徐祥丽、孟宾）近日，美国国家情报总监办公室发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”摘要。这份经过美国总统拜登审阅、机密内容已被删除的公开版报告，基本观点是“新冠病毒源自自然界和实验室泄漏的两种可能性都不能排除”。中外学者接受人民网采访表示，美国对病毒溯源进行政治化操弄，是对国际合作抗疫的巨大冲击。其政治化溯源让国际社会倍感惊讶、极度失望。

太和智库高级学者、上合组织前秘书长拉希德·阿利莫夫（Rashid Alimov）在太和文明论坛接受人民网采访时表示，美国发表这种所谓“新冠病毒溯源报告”，令人倍感惊讶、极度失望。令人惊讶是因为美国情报部门通常不公开执行任务。令人失望在于，报告结论显示，这些“情报人员”在未发现任何有力证据的情况下，故意将溯源问题包装得扑朔迷离，而溯源问题本应是只由病毒学家来进行的科学研究。新冠病毒溯源纯属科学问题，将其政治化不符合人类利益，人类所需的新冠“解药”，是疫苗和最佳的治疗手段，而不是一份具有煽动性的“报告”。

人大重阳研究院院长王文在太和文明论坛接受人民网采访时表示，报告摘要内容反映了美国情报部门内部的分歧，这体现了美国政府在新冠病毒溯源问题上的心虚。“这一报告不可能形成舆论威慑力。”

王文指出，在全球公共卫生健康治理进程中，美国充分暴露出卫生霸权主义。具体表现为：在抗疫方法上以美国为准；在防疫进程中以美国的国家利益为准，不顾他国民众的利益和死活；在疫苗分配中体现了疫苗民族主义；在所谓“抗疫形象”上，本国有全球最高的感染和死亡病例，仍然把自己评为第一。

王文指出，美国对病毒溯源进行政治化操弄，是对国际合作抗疫的巨大冲击。面对百年来最大的一次卫生危机，世界各国本应团结合作。美国作为最大的经济体，理应起到模范作用。但美国的所作所为令国际社会大失所望。美国的自私和虚伪行径，不仅令自己成为疫情最大扩散国，也令得当前的全球抗疫斗争迟迟看不到终点。

阿利莫夫认为，国际社会要学习、运用过去二十个月的经验；要将新增感染风险降到最小；要取长补短，尽可能在最短时间内生产出新疫苗，从而遏制疾病在人群中传播。中国向世界展示了如何在一个十四亿人口的国家开展疫情防控工作的成功案例，并且对与世界各国和包括世界卫生组织在内的国际组织的合作持开放态度。中国向各国提供、捐赠的疫苗等医疗援助是无价的。

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