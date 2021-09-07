9月6日，由中央广播电视总台CGTN俄语部、总台黑龙江总站、俄罗斯红星电视台联合制作的特别报道《731日本罪行调查记》在俄罗斯红星电视台晚间节目《每日新闻综述》播出。

节目引起俄罗斯观众热议，不少网民留言表示，“日本的行为惨无人道，刽子手被藏匿了，而且是被美国藏匿了！”

△中俄媒体联合特别报道《731日本罪行调查记》在俄罗斯红星电视台播出

△俄罗斯红星电视台连线CGTN俄语部记者王毓韵

两国三地记者联合采访调查

莫斯科：记者查阅新解密的哈巴罗夫斯克审判卷宗。日文手写证词，讲述一位苏联军官在二战时期的遭遇。他曾沦为战俘并成功逃脱，不幸的是被日军抓获并送往731部队。这样的卷宗共有26份。

此外，根据俄罗斯外交政策档案馆的解密文件，美国在二战后多次无视苏联提出的引渡日本战犯石井四郎的要求。苏联在1950年期间曾发给美国三份照会。根据解密的照会文件，苏联多次要求美国引渡曾主导人体实验和开发使用细菌武器的日本主要战犯，其中包括石井四郎。但美国依然对苏联的要求置之不理。

哈尔滨：CGTN俄语部记者就731部队细菌武器和人体实验最新证据、实地走访731部队遗址和罪证陈列馆，采访受害者家属、档案研究专家。陈列馆中大量档案原件和来自美国德特里克堡生物实验室解密的材料显示，侵华日军依托731部队本部和数个分部设置了从活人实验、细菌武器研发、野外实验到实施细菌战的完整计划，其细菌战目标指向为中国、苏联及蒙古国等国。日本战败后，人体实验和细菌武器资料则通过秘密交易流入美国。

△CGTN俄语部记者采访日本细菌战亲历者张圣鸿，讲述全村人不明原因去世的悲惨经历。

为完整揭露731部队曾在中国进行的泯灭人性的人体实验罪行，位于哈市平房区的731陈列馆的研究人员，十余年来对各地档案馆进行查阅、研究的同时，一直对民间保存的档案进行搜集。

研究人员在收集到的一份“特别移送”档案中发现，1942年8月8日哈尔滨市警察局给道外警察署的文件中，记载着一名苏联人曾被特别移送至731部队用于人体实验的史实，这是最新发现的731部队人体实验受害者中有关苏联人的记载。

哈尔滨陈列馆中展示的细菌炸弹弹头的设计图纸副本上盖着美国德特里克堡制作的印章，上面写着设计图草图正是由731部队石井四郎提供。

哈巴罗夫斯克：9月6日，为纪念1949年12月哈巴罗夫斯克审判，俄罗斯举行“历史教训和当代挑战”国际科学实践论坛。俄罗斯总统普京表示，该论坛的举办对于保存历史记忆和预防反人道主义犯罪具有特殊意义。俄罗斯联邦侦察委员会副主席亚历山大·费多罗夫在论坛发言时揭露称，在哈巴罗夫斯克的审判中，只有12名战犯受到审判。被指控犯下罪行的人中大多数是日本生化部队的成员，包括日本关东军的731部队和100部队。但其中包括领导层在内的4000多名战犯却因为受到美国的庇护，并没有受到应有的审判。

中俄媒体联合报道在俄播出后

引起俄罗斯受众的热议

网名为“M.FIN”的网友评论说：“我曾经读过关于这个主题的书籍，非常可怕。”

网名为“Иду на вы”的俄罗斯网友评论说：“更准确地说，其中的一名日本刽子手并不是被日本藏匿，而是被美国藏匿。”

网名为“瓦吉姆”的俄罗斯网友评论说：“这些日本人简直不是人，而是野兽。”

俄罗斯红星电视台计划在9月7日的脱口秀节目中再次连线CGTN俄语部记者，就日本开展人体细菌实验的具体罪证及731部队与美国德特里克堡实验室交易并逃脱惩罚等问题进行讨论。红星电视台为俄罗斯重要国家电视台，信号覆盖俄罗斯全境，隶属于俄罗斯联邦国防部。

（CGTN俄语部记者 王毓韵 孙娟 杨懿俊）

(责编：白宇、赵欣悦)