叶烛

新冠肺炎疫情发生以来，美国在卫生健康领域的表现多次出人意表。但其实这并没有超出美国的一贯行事逻辑。美国在全球疫情面前的表现，与其在国际政治、经济、军事等领域的霸权主义作风一脉相承。

病毒溯源“间谍化”，是美国卫生霸权主义的最新表现。美国试图用“情报”加“舆论”的工具干涉正当溯源秩序，栽赃中国。今年5月，美国总统要求中情局等机构对病毒源头进行限时调查。情报部门90天的“刺探”，只炮制出一个模棱两可的尴尬结论，但是美国总统转而指责中国藏匿了重要信息。这不就是“欲加之罪，何患无辞”吗？

美国试图将世界卫生组织边缘化，并借助疫情大肆推行卫生霸权主义。在特朗普政府时期，美国退出世卫组织、抵赖经费，世卫组织成为美国赤裸裸挥舞卫生霸权主义大棒的首要对象。拜登在声称支持世卫组织的同时，却绕开世卫组织，调集情报部门进行病毒溯源单边调查。事实表明，世卫组织只能为美国霸权工作，否则就会被一脚踢开。

在事关全球卫生健康的科学议题上，美国大搞“有罪推定”；对国际组织和基本准则，美国“合则用、不合则弃”。美国将自身利益凌驾在其他各国利益之上，凭借其实力对他国进行污蔑、干涉。这种行径，完全是其凭借子虚乌有的“证据”发动侵略战争的霸权主义做派，在卫生健康领域的翻版。

这种卫生霸权的来由也没有什么新意。《南华早报》专栏作者亚历克斯（Alex Lo）指出，美国政客对病毒实验室泄露论的痴迷，主要是受两个目标驱动：“其中一个目标与种族主义有关，它被叫做另一种‘黄祸’，与美国的共产主义恐惧症相结合。另一个则只是政客们对自己制造的灾难从不承担责任，而只是推责甩锅的条件反射行为。美国总统拜登将阿富汗首都喀布尔的陷落归咎于阿富汗政府和军队，而不是自身的无能，这就是对第二种动机清晰而可耻的展现。”

霸权主义者是人间悲剧的制造者。美国喜欢将美式“民主”“人权”等价值观强加于他国。卫生健康危机面前，它自己却是最大的抗疫失败国、病毒扩散国。9月7日，美国的新冠病毒感染人数突破4000万，这相当于加利福尼亚整个州的人口。《纽约时报》评论称，这反映了美国政府捉襟见肘的防疫表现。在这个日增病例超过16万、死亡病例超过65万的国家，还有47%的人没有完成疫苗接种。

美国还霸占疫苗。7月4日是美国的独立日。为了完成“独立日前让国内70%成年人至少接种一剂疫苗”的目标，美国大量囤积疫苗。最终，数百万剂疫苗被扔进垃圾桶。彼时，世界上有70多个国家和地区的接种率只有10%，其中有12个国家的接种率甚至不到1%。《华盛顿邮报》评论指出，美国抗疫最大的失败之处就是，只关心国内疫情，对外则口惠而实不至。

口中人权，心中霸权。这样虚伪的把戏注定不会长命。美国媒体认为，2003年入侵伊拉克是美国衰落的开始。今天，喀布尔陷落已经敲响美国霸权的丧钟。对病毒溯源的政治化操弄，只不过是美国霸权螺旋衰落的又一个转折点。

(责编：徐祥丽、常红)