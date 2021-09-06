人民网雅加达9月6日电 （记者徐伟）印度尼西亚银行（下称“印尼央行”）6日宣布，根据该行与中国人民银行2020年9月30日签署的谅解备忘录，双方自9月6日起正式启动印尼与中国本币结算机制（下称“LCS”）。此举是两国央行深化货币金融合作的重要里程碑，有助于形成印尼卢比与人民币直接报价，扩大两国经贸往来中本币使用，促进贸易投资便利化。

中银香港雅加达分行和中国银行分别被选定为特许交叉货币做市商，可开展经常项目及跨境投资人民币及印尼卢比结算，并进行人民币与印尼卢比直接报价交易。当天，中银香港雅加达分行完成首笔LCS项下人民币与印尼卢比即期及远期直接报价交易，为印尼青山不锈钢有限公司将一笔印尼卢比以直接报价兑换成人民币，汇往该司位于浙江省一家服务供应商的人民币账户。同时，亦为三一重工印尼公司完成了一笔远期人民币购汇。此外，该分行还配合中国银行总行及浙江省分行为中国境内客户提供人民币与印尼卢比报价，并顺利收到首笔来自中国境内LCS项下印尼卢比汇款。

中银香港雅加达分行行长张朝阳表示，LCS机制具有广阔的发展前景，将有助于促进双边本币在跨境贸易投资中使用，为两国企业带来利好。该行将积极响应两国央行货币合作，参与LCS，为两国经贸发展作出更大贡献。印尼央行方面指出，LCS的实施将为双边贸易投资带来广泛的直接好处，有助于降低外汇交易成本，促进本币贸易融资和直接投资，提升当地货币替代对冲工具的可用性，以及应对货币风险的多样化等。

印尼央行行长佩里·瓦吉约说，该行已会同本国各部委和商界加快LCS的推广和应用，以支持出口等行业发展。在印尼与中国迎来良好合作机会背景下，LCS的实施将为印尼出口作出重要贡献。该机制不仅能够推动贸易领域发展，还能促进外国投资和证券投资，从而带动印尼投资增长。此外，印尼央行还希望该机制能够有助于深化本国金融市场，推动该国实现“支付系统2025愿景规划”。

印尼贸易部研究和发展机构负责人卡桑近期在参加贸易部渔业培训和推广中心线上讨论时表示，近5年到10年内，印尼与中国的进出口贸易额均持续增长。中国是印尼最大的出口市场，其份额占总出口的比例逾20%。中国也是一个经常进口印尼工业所需原材料的国家。

印尼企业家协会方面认为，实施LCS将使两国商业参与者受益，因此印尼商业界积极推动这一制度的落地。该机构还希望印尼央行通过多种方式提供人民币和印尼卢比的互换便利，并能在印尼建立人民币清算系统以创造流动性，以进一步加强印尼和中国的双边贸易水平。

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