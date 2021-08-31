本报记者 俞懿春

在中国共产党百年华诞之际，中国庄严宣告实现了第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会，历史性解决了绝对贫困问题。越南驻华大使范星梅日前在接受本报记者采访时说：“中国之所以取得如此巨大成就，一个最根本、具有决定性的因素，就是中国共产党的领导。越中是同志加兄弟的友好邻邦，越南共产党、政府和人民为中国共产党、政府和人民取得的巨大成就感到高兴，并表示衷心祝贺。”

范星梅曾担任越南驻南宁总领事，2019年秋天出任越南驻华大使。“中国稳居世界第二大经济体，经济、科技、教育、文化等各领域发展均取得辉煌成就。在新冠肺炎疫情肆虐全球的背景下，中国迅速控制疫情，成为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体。”

在范星梅看来，阅读《习近平谈治国理政》有助于人们全面准确了解中国领导人的治国理念和执政方略，增进国际社会对中国发展理念、发展道路、内外政策和价值取向的认识和理解。

“中国在实践基础上推进马克思主义理论创新的最新成果，以崭新的思想内容丰富和发展了马克思主义。”范星梅说，中共十八大以来，中国人民在以习近平同志为核心的中共中央领导下取得一系列重大成就，这些思想、观点和论断得到生动诠释和具有说服力的检验。

中国共产党领导中国积极参与国际事务，致力于维护多边主义、完善全球治理，促进世界和平发展和人类文明进步，获得越来越多国家的支持。范星梅表示：“中国是联合国安理会常任理事国，在国际事务中发挥着重要作用。我希望并相信中国将继续在这一进程中发挥重要建设性作用。”

中越是山水相连的社会主义邻邦。范星梅说，越南共产党和中国共产党的友好关系由两党两国老一辈领导人精心培育，是两党两国的共同宝贵财富。“我高兴地看到，近年来，包括两党关系在内的越中睦邻友好和全面合作关系不断得到继承、维护、巩固和发展。我坚信在疫情得到控制后，两党两国合作以及两国民间交流将活跃开展，推动越中全面战略合作伙伴关系迈向新高度。”

近年来，中越双方深化治国理政经验交流，推进共建“一带一路”和“两廊一圈”深度对接，持续扩大双边贸易规模，加快基础设施互联互通，充分挖掘新业态新动能合作潜力，让互利合作成果更多惠及两国民众。

“今年是中国共产党成立100周年和中国‘十四五’规划开局之年，是中国政治生活中具有重大意义的年份。”范星梅衷心祝愿并坚信，“在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国人民一定能在实现第二个百年奋斗目标的新征程上不断取得成功，把中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。”

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 18 版）

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