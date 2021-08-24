人民网北京8月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日记者会。记者会实录如下：

应印度国家安全顾问多瓦尔邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将通过视频连线方式出席8月24日举行的第十一次金砖国家安全事务高级代表会议。

凤凰卫视记者：我们关注到，七国集团将于24日举行视频会议讨论阿富汗危机。据媒体报道，英国计划在会上推动各国考虑对塔利班实施新的制裁。中方对此有何评论？

汪文斌：阿富汗是独立主权国家。美国及其盟友应汲取历史教训，在涉阿问题上深刻反思、慎重行事。国际社会应鼓励和推动阿富汗局势朝积极方向发展，支持阿富汗和平重建，改善民生福祉，提高自主发展能力。动辄制裁施压的做法解决不了问题，只会适得其反。

中方认为，国际社会在推动阿局势平稳过渡和国家重建进程的同时，也有必要思考如何防止打着民主旗号对他国进行军事干涉的行径再次发生。我们不应让个别国家犯错、却让阿富汗人民和国际社会特别是地区国家埋单的悲剧一再上演。

新华社记者：中国—上海合作组织数字经济产业论坛23日在重庆开幕，你能否介绍论坛活动有关情况？

汪文斌：8月23日，中国—上海合作组织数字经济产业论坛与2021中国国际智能产业博览会在重庆市同期开幕。这是上合组织首次举行以数字经济为主题的高级别论坛。中方对此高度重视。习近平主席向论坛和智博会致贺信，指出世界正进入数字经济快速发展的时期，5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，深刻影响全球科技创新、产业结构调整、经济社会发展。近年来，中国积极推进数字产业化、产业数字化，推动数字技术同经济社会发展深度融合。习近平主席强调，在上海合作组织成立20周年之际，中国愿同各成员国弘扬“上海精神”，深度参与数字经济国际合作，让数字化、网络化、智能化为经济社会发展增添动力，开创数字经济合作的新局面。

这次论坛以“发展数字经济，促进共同繁荣”为主题。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤线上出席开幕式并致辞，全国政协副主席万钢赴重庆出席开幕式。上合组织有关国家政要、上合组织秘书长、相关国家驻华使节以及企业家代表等以线上线下相结合的方式出席论坛。

上合组织成立20年来，始终以维护地区安全稳定、促进各国共同发展为宗旨，保持了健康稳定的发展势头，在国际和地区事务中发挥了重要的建设性作用。中方愿同各方一道，不断巩固睦邻友好和政治互信，携手应对地区安全威胁挑战，积极深化经济、人文等领域的务实合作，推动上合组织在新的起点上取得更大发展。

总台央视记者：中方对第十一次金砖国家安全事务高级代表会议有何期待？

汪文斌：金砖国家安全事务高级代表会议是金砖五国加强政治安全领域合作的重要平台，本次安代会也是今年金砖国家领导人会晤前的一场重要活动。五国安全事务高级代表将围绕全球、地区和国际安全形势以及卫生、执法、反恐和网络安全等具体领域合作深入交换意见，凝聚广泛共识。

中方高度重视此次安代会，期待同其他金砖成员根据五国领导人指引，共同推动会议取得积极成果，进一步深化金砖国家政治安全领域战略互信与合作，共同应对传统和非传统安全挑战，共同维护五国的安全和发展利益，共同促进世界和平与稳定，为下月举行的领导人会晤创造良好氛围。

彭博社记者：周二，美国副总统哈里斯发表演讲称，中国持续破坏基于规则的国际秩序，威胁他国主权。美国在东南亚和印太地区的存在不针对任何一国，也不是为了让任何国家选边站队。中方对此有何评论？

汪文斌：当前阿富汗发生的事情清楚地告诉人们，什么是美国所讲的“规则”，什么是美国所谓的“秩序”。美国可以肆意对一个主权国家进行军事干涉，而不必为这个国家的人民所遭受的苦难负责；美国可以想来就来，想走就走，而不必征求国际社会，哪怕是其盟国的意见；为了维护“美国第一”，美国可以任意地抹黑、打压、胁迫霸凌其他国家，而不必付出任何代价。这就是美国想要的秩序。美方总试图拿“规则”“秩序”为自己的自私自利和霸凌霸道行径辩护，但是现在又有几个人会相信呢？

印度广播公司记者：你认为金砖国家将在当前阿富汗局势中扮演什么样的角色？特别是在今天召开的金砖国家安全事务高级代表会议上？

汪文斌：当前阿富汗形势还在发展之中，内因是主要的，外因只能通过内因才能发挥作用。中方希望各种多边机制在阿富汗问题上保持敏感性、平衡性和专业性，发挥建设性作用，目的是推动阿富汗局势早日实现平稳过渡，帮助阿富汗早日走上和平稳定发展的道路。

关于你提到的对这次金砖安代会的期待，我刚才已经做了介绍。

《中国日报》记者：美国副总统哈里斯在访问新加坡期间表示，美国愿意担任2023年亚太经合组织（APEC）东道主，中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到了媒体有关报道。APEC是亚太地区重要经济合作论坛，奉行协商一致原则。中方愿同包括美方在内的APEC成员保持沟通。

《环球时报》记者：据美国《水星新闻》报道，美首例新冠死亡病例或发生在2020年1月，早于美官方公布的时间。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到相关报道。此前我们也介绍过，美国新冠肺炎疫情发生的时间线不断前移。美国新泽西州贝尔维尔市市长称，他本人于2019年11月就已感染新冠病毒，检测结果也显示他已拥有新冠病毒抗体，这比美国报道的首个新冠确诊病例要早2个多月，也早于中国报告的首个病例的时间。美国国立卫生研究院网站显示，研究发现美国5个州的新冠病毒感染证据在2019年12月就已经出现。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校与华盛顿大学合作的研究表明，从2019年12月下旬开始一直持续到2020年2月的呼吸道症状和疾病患者数量明显增加，表明新冠病毒在临床意识和检测能力具备之前就已经在美国社区传播。此外，多家媒体报道，美国威斯康星州2019年7月大规模暴发电子烟肺炎并席卷多州，患者肺部CT部分区域呈现团状模糊的白色，与新冠肺炎症状极其相似。美国的这些病例情况表明，新冠肺炎呈现多个源头、多点暴发的特点，需要高度重视，认真调查。

但令人不解的是，美方指责中方在溯源问题上不透明，污蔑中方搞虚假宣传，却在自身溯源问题上推三阻四，讳莫如深，消极回避，不断设置障碍。此前，美国《棕榈滩邮报》和《迈阿密先锋报》都曾披露，佛罗里达州卫生部网站曾发布当地2020年1月和2月出现新冠肺炎症状或新冠病毒检测结果为阳性的171名患者数据，然而这些数据一度被莫名其妙地删除。

无独有偶的是，美国疾控中心研究人员2020年11月在美国《临床传染病》杂志上发表报告，他们在2019年12月13日至2020年1月17日期间采集的7389份血液样本中，发现106份含有新冠病毒抗体。但结果如何呢？据报道，这项溯源调查项目被美国政府高官叫停，大量的血液样本也被封存。

中方已经两次邀请世卫组织专家来华开展溯源研究。中国和世卫专家也得出了权威的溯源研究报告。我们敦促美方停止甩锅推责、栽赃抹黑中国的拙劣把戏，尽快公布并检测美国的早期病例数据，尽快邀请世卫组织专家赴美开展溯源研究，给国际社会和美国民众一个科学和公正的交代。

韩联社记者：今天是中韩建交29周年，明年是30周年。你对当前两国关系有何评价？现在韩国人很关注习近平主席什么时候访韩，你能否提供更多信息？

汪文斌：中韩是搬不走的近邻，互为重要合作伙伴。当前中韩关系发展良好，明年将迎来中韩建交30周年，两国关系面临深化发展的重要机遇。中方愿同韩方一道，不断增进两国互信、友好与合作，加强双方在国际地区问题上的沟通协调，推动中韩关系不断向前发展。

元首外交对中韩关系发展的推动作用不可替代。中韩双方就此保持着密切沟通。

总台央视记者：据报道，23日，美国白宫发言人普萨基称，美总统拜登要求情报机构提供的新冠病毒起源分析报告预计将于24日完成，但仍需数天才能完成可对外公布的非机密版本。中方对此有何评论？

汪文斌：大家都知道，溯源需要的是科学，而不是什么情报。由情报机构去搞病毒溯源本身就是反科学的。美国情报机构历来劣迹斑斑，他们搞的所谓溯源报告更不可能基于事实真相，只不过是一份先有结论、后拼凑“证据”的栽赃报告，根本不可信。

溯源需要的是团结，而不是陷害。溯源为的是维护各国人民的生命与健康，而不是为了甩锅推责、打压对手、服务一己私利。

新冠肺炎疫情暴发以来，美国将抗疫政治化，导致美国成为感染和死亡人数最多的国家，让美国民众付出了沉重代价。现在，美国出于不可告人的政治目的，又在溯源问题上动用情报机构搞所谓调查，破坏国际溯源合作，遭到国际社会普遍质疑和反对。我们奉劝美方从本国人民和世界人民的生命健康利益出发，停止政治化操弄，早日回到科学溯源的轨道上来。

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