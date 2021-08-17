本报记者 程是颉 李志伟 景 玥

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阿富汗战乱已经持续40多年，停止战争、实现和平，既是3000多万阿富汗人民的一致心声，也是国际社会和地区国家的共同期盼。

8月15日，阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德在社交媒体上宣布，塔利班已控制了首都喀布尔，阿富汗的战争已经结束。他在接受媒体采访时表示，塔利班已经准备好与阿富汗各方人士进行对话，并将“保证他们得到必要的保护”。

联合国秘书长古特雷斯8月16日在安理会就阿富汗局势召开的紧急会议上说，国际社会必须共同努力，确保阿富汗不再成为恐怖组织的温床。他还说，联合国驻阿富汗人员将根据当地安全形势进行调整。

塔利班进入喀布尔

8月15日晚，塔利班分管政治事务的领导人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔表示，塔利班近期取得的胜利超出预料。塔利班下一步面临着确保安全和给国民带来福祉的考验。塔利班驻多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆当天在社交媒体上发文表示，所有在喀布尔的外国使馆、外交使团、外国企业以及外国公民居所，不会发生危险。塔利班部队将承担喀布尔和阿富汗所有城市安全保障任务。

阿富汗总统加尼15日在社交媒体上发表声明说，他已离开阿富汗，此举是为了避免流血冲突。

阿富汗前总统卡尔扎伊表示，阿富汗已组建一个“协调委员会”，为权力的和平过渡作准备，并负责维护安全、法律和秩序。协调委员会成员包括卡尔扎伊、阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉，以及阿富汗伊斯兰党领导人、前总理古勒卜丁·希克马蒂亚尔。该委员会要求阿富汗政府军和塔利班避免冲突和混乱。塔利班对卡尔扎伊的说法未发表任何评论。阿富汗舆论普遍认为，“协调委员会”尚未得到哪一方授权，并无实权。

面对阿富汗局势突变，美国国务院和国防部15日发表联合声明说，将在48小时内把部署至阿富汗的美军增加至6000人，以确保数千名美国公民撤离阿富汗。

今年4月，美国总统拜登宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，塔利班不断攻占各主要城镇。据塔利班方面称，截至8月15日，他们已攻占全国34个省会城市中的30个。

各方关注事态发展

古特雷斯15日在其办公室发给媒体的一份新闻稿中说，他对阿富汗迅速演变的局势深表关切，敦促塔利班及阿所有各方保持最大克制，以保护生命，确保人道主义需求能够得到满足。

伊朗内政部15日说，考虑到阿富汗最近的事态发展，预计将有大批阿富汗难民涌入伊朗。伊朗内政部已在与阿富汗接壤的3个省份准备临时住所，在确保防疫的基础上接收难民。伊朗外交部表示，伊朗驻阿富汗外交人员已从五地集中到喀布尔办公，人员数量已经缩减，只维持日常工作。

俄罗斯总统阿富汗问题特别代表扎米尔·卡布洛夫16日说，塔利班控制喀布尔是美国在阿富汗失败的结果。塔利班已着手在俄罗斯驻阿富汗大使馆外围加强保护，俄罗斯驻阿富汗大使17日将在喀布尔与塔利班代表会面。俄罗斯驻阿富汗大使馆官员表示，俄罗斯大使馆没有受到威胁，不需要疏散人员。

巴基斯坦外交部消息人士说，一个阿富汗高级别政治代表团15日抵达巴基斯坦，代表团中包括阿富汗国民议会人民院议长拉赫马尼。巴外交部还发表声明说，巴基斯坦正密切关注阿富汗局势变化，将继续支持政治解决阿富汗问题。

卡塔尔政府通讯办公室同日发表声明强调，必须立即付出努力，为在阿富汗实现全面政治和解、实现安全与稳定铺平道路。

北约15日发表声明说，北约将继续保持其在喀布尔的外交存在，并为喀布尔机场保持运转提供协助。

英国外交大臣拉布在社交媒体上对阿富汗局势“深表担忧”。英国媒体报道，他将提前结束休假返回英国。英国议会18日将就如何应对阿富汗局势召开会议。

法国外交部15日发表声明说，面对阿富汗急剧恶化的安全局势，法国政府决定将驻阿富汗大使馆迁至喀布尔机场办公，积极开展法国侨民撤离工作。声明说，撤侨行动已经进行了数周，法国国防部将在未来几个小时内向阿拉伯联合酋长国提供军事和空中增援，以保障首批撤离人员抵达其首都阿布扎比。

另据媒体报道，德国15日关闭在喀布尔的驻阿使馆，并将派遣军用运输机安排人员撤离。加拿大外交部说，其驻阿富汗使馆工作人员正在返回加拿大途中。

多方呼吁对话合作

一直以来，中国为推动政治解决阿富汗问题发挥建设性作用。中国是阿富汗最大邻国，始终尊重阿主权独立和领土完整，始终坚持不干涉阿内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。中方主张，阿富汗属于阿富汗人民，阿富汗的前途命运应该掌握在阿富汗人民手中。在7月14日举行的“上海合作组织—阿富汗联络组”外长会上，中方提出，阿富汗不能再次成为恐怖主义策源地和恐怖势力聚集地。上合组织要充分发挥地区反恐怖机构的功能和作用，全力防止“三股势力”向阿周边渗透、扩散。

今年7月，塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德在社交媒体上发表了塔利班最高领导人海巴图拉·阿洪扎达的讲话。阿洪扎达承诺，塔利班坚定支持政治解决阿富汗问题，并将利用一切机会在阿富汗建立伊斯兰体系，实现和平与安全。塔利班致力于通过对话解决阿富汗问题。阿洪扎达表示，塔利班愿与世界各国建立“良好、强健的外交、经济和政治关系”。他向各国保证，将不会允许任何人利用阿富汗领土威胁别国安全。他同时呼吁别国不要干预阿富汗内政。

巴基斯坦国家安全委员会16日举行会议重申，巴基斯坦将继续同国际社会和阿富汗各利益攸关方一道，推动就阿富汗问题达成具有包容性的政治解决方案。巴基斯坦始终认为，阿富汗冲突没有军事解决方案。

专家指出，当前阿富汗和平进程依然步履维艰。国际社会应作出更大努力，强化政治解决阿富汗问题的合力。中国现代国际关系研究院南亚所副所长王世达表示，阿富汗国内各方需加强对话和妥善处置，政治谈判而非暴力冲突仍是和平解决阿富汗问题的关键钥匙。

巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所阿富汗问题高级研究员阿米娜·汗表示，塔利班需用包容性的政策团结有利于阿富汗安全稳定的最大公约数，通过提供和平稳定的局势来证明自身执政能力。国际社会应开展与阿富汗各方面合作，敦促推进阿富汗和平与重建。

（本报伊斯兰堡、华盛顿、开罗8月16日电）

外交部发言人就阿富汗局势答记者问（链接）

本报北京8月16日电 （记者谢亚宏）外交部发言人华春莹16日在例行记者会上就阿富汗局势回答了记者提问。

有记者问：阿富汗局势发展很快，中方如何评价当前阿富汗局势？

华春莹说，阿富汗局势已发生重大变化，我们尊重阿富汗人民的意愿和选择。阿富汗战乱已经持续40多年，停止战争、实现和平，既是3000多万阿富汗人民的一致心声，也是国际社会和地区国家的共同期盼。

她说，中方注意到，昨天阿富汗塔利班方面表示，阿富汗战争业已结束，将协商建立开放包容的伊斯兰政府，并采取负责任行动，确保阿富汗公民和外国驻阿使团安全。中方期待这些表态能够得到落实，确保阿富汗局势实现平稳过渡，遏制各类恐怖主义和犯罪行径，让阿富汗人民远离战乱，重建美好家园。

有记者问：中方与塔利班是否有接触？是否承认塔利班政权？

华春莹说，中方在充分尊重阿国家主权及国内各派意愿基础上，同阿富汗塔利班等保持着联系和沟通，一直为推动政治解决阿问题发挥建设性作用。7月28日，王毅国务委员在天津会见了阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔一行。

“我们希望阿富汗塔利班同阿各党派、各民族团结起来，建立符合阿富汗自身国情、广泛包容的政治架构，为阿富汗实现持久和平奠定基础。”华春莹说。

她说，阿富汗塔利班方面多次表示，希同中方发展良好关系，期待中方参与阿富汗重建与发展，绝不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情。我们对此表示欢迎。长期以来，中方始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，始终不干涉阿富汗内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。中方尊重阿富汗人民自主决定自身命运前途的权利，愿继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。

另有记者问：美欧等国都在紧急撤离，中方有无撤馆计划？中方人员在阿是否安全？

华春莹说，中国驻阿富汗使馆仍在正常运作，中国驻阿大使和使馆人员仍在履行职责。大部分在阿公民在使馆安排下已经先期回国。现在还有一些自愿留下的零星人员，使馆同他们保持着密切联系，目前他们都是安全的。中国驻阿使馆将继续密切关注阿局势发展，为每一位在阿中国公民提供必要服务和帮助。

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)