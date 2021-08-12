新华社北京8月11日电 一个国际研究团队近日发布预印本论文说，研究人员在意大利一个麻疹等疾病监测项目于2019年9月采集的样本中检测出新冠病毒核糖核酸阳性，这意味着新冠病毒可能2019年夏末就已在意大利北部地区传播。

意大利米兰大学和加拿大纽芬兰纪念大学等机构研究人员参与了这项研究，预印本论文6日发表在美国社会科学研究网上，标明属于“《柳叶刀》合作预印本项目”。预印本论文是尚未经过同行评议，还没有在学术期刊正式发表，但出于及时分享信息等目的而公开的论文。

论文说，由于一些新冠患者报告皮肤出现麻疹症状，研究人员选取意大利北部伦巴第大区一个监测麻疹和风疹的实验室中保存的样本，检测是否存在新冠病毒核糖核酸、新冠病毒抗体等分子证据。

他们研究了来自156个病例的共计435个口咽拭子、尿液和血清样本，发现13个病例存在新冠病毒感染的分子证据。其中11个病例的样本采集于2019年8月至2020年2月期间，2个病例的样本采集于2020年3月至2021年3月期间。

论文说，在新冠病毒核糖核酸检测结果为阳性的病例中，最早的样本采集于2019年9月12日。研究人员由此推测，新冠病毒可能在2019年夏末已在伦巴第大区传播。

意大利首次报告新冠确诊病例是2020年1月30日，但已有多项研究表明，新冠病毒可能早已在意大利传播。

2020年11月，意大利米兰国家肿瘤研究所研究人员在该国《肿瘤杂志》上发表论文说，在采集于2019年10月第一周的血液样本中存在新冠病毒的受体结合域（RBD）特异抗体；2020年12月，米兰大学研究人员在美国《新型传染病杂志》上报告说，一份采集于2019年12月5日的口咽拭子样本新冠病毒检测结果呈阳性；2021年1月，米兰大学牵头的一个国际研究团队在《英国皮肤病学杂志》上报告说，他们从该国一名年轻女性皮肤病患者2019年11月10日的活检样本中发现了新冠病毒基因序列。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 03 版）

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