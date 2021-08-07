本报记者 贾平凡

6月11日，在美国伊利诺伊州芝加哥，许多未戴口罩的民众前往球场观看比赛。

乔尔·莱纳摄（新华社发）

累计确诊病例超过3500万例、累计死亡病例超过61万例、单日新增确诊病例居高不下……新冠肺炎疫情暴发一年多，美国不仅没有控制住境内疫情，还为病毒对外扩散大开方便之门，是名副其实的“最大病毒扩散国”。

可笑的是，正是这样一个本土抗疫不力还在全球肆意“投毒”的美国，不仅不思悔改，还四处“甩锅”。一天到晚将自身抗疫不力的责任诿过于人，满世界叫嚣对别国搞病毒溯源调查，这种“贼喊捉贼”的滑稽闹剧，严重破坏了国际抗疫合作。更让人大跌眼镜的是，美国还不断借疫情之名向全球散布政治病毒。越来越多的国际有识之士痛斥美国：请停止扩散病毒！

扩散病毒，祸害全球民众

■ 事件回放

美国将成千上万可能已感染新冠病毒的人遣返回没有能力应对这一病毒的贫穷国家，这一行为无异于“输出病毒”。

——据《纽约时报》2021年7月25日报道

2020年3月至9月，美国共遣返16万非法移民。许多中美洲非法移民在避难所生存条件差，在被遣返前既未隔离，也未接受新冠病毒检测。危地马拉、牙买加、墨西哥、海地等国均报道自美遣返人员中发现大量确诊病例。危地马拉卫生部长2020年4月表示，50%—75%的自美遣返人员被确诊，占该国确诊人员总数的19%，其中仅4月13日一架载有76名自美遣返人员的航班中，就有71人核酸检测呈阳性。

——据美国有线电视新闻网援引美国国土安全部边境巡逻部门消息

作为全球抗疫最大失败国，自本国疫情暴发以来，美国政府始终拒绝采取有效的出境控制措施，是加剧疫情在全球扩散的罪魁祸首。

根据美国国家旅游办公室发布的信息：2020年4月至2021年3月，美国公民累计经空港、陆地出国2319.5万人次；2020年11月至2021年1月是美国疫情的高峰期，日均新增确诊病例18.6万例，同期美国公民日均出国8.7万人次，达到阶段峰值。

“美国疫情高发期依旧坚持所谓的开放，让病毒肆意走向世界。美国公民‘自由’旅行与美国疫情峰值叠加的结果，就是美国疫情迅速向全球扩散。疫情高发期，美国加紧遣返包括可能感染了新冠肺炎的大量非法移民，进一步将全球置于危险之中。”中国社会科学院美国研究所研究员李文对本报记者分析，美国还存在病毒泄漏的可能性。美国拥有德特里克堡以及海外200多个生物实验室，但不允许世卫组织前往调查，让人怀疑美国就是新冠病毒的真正发源地。

以色列特拉维夫大学2020年5月研究结果显示，该国约70%确诊病例感染的病毒毒株来自美国；韩国媒体今年2月25日报道，该国7000例输入病例中，35%来自美国；新西兰媒体报道，2020年2月至2021年1月初，自美国输入病例达182例，位居第二位；澳大利亚卫生部2020年5月公布，该国6000多例确诊病例中，14%自美国输入。

2020年4月8日，美国华盛顿拉丁美洲研究所等60多家机构发表联合声明，谴责美国在全球旅行受到限制且各地都执行严格管控政策之时加紧遣返非法移民，将全球置于危险之中。

美国驻外人员视他人健康为儿戏，不遵守当地防疫规定，造成病毒扩散。2020年7月初，日本冲绳县知事召开新闻发布会说，驻日美军基地数十名士兵确诊新冠肺炎，但美军拒绝采取隔离措施，任由大批士兵离开基地在外狂欢。2021年5月31日，大量驻韩美军人员休假外出，在釜山海云台海滩聚集且拒不佩戴口罩，引发当地民众不满。

“美国之所以被称为‘病毒扩散国’，客观上是因为其对疫情管控不当，至今每日感染者的数量依然居高不下，甚至再度反弹，形成了庞大的病毒感染源。这一‘广泛感染’的现实加上宽松的内外管理政策，使得美国成为不断向外部扩散新冠病毒的源头。”中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员肖河分析，美国国内一直存在着人数相当可观的强烈反对病毒防控的人群和思潮。这些不承认病毒存在、放任病毒扩散、阻挠国内外抗疫的力量，进一步使美国成为病毒扩散国。

“甩锅”抹黑，掩盖抗疫失败

■ 事件回放

在美国，共和党领导的“红色州”疫苗接种率明显低于民主党领导的“蓝色州”，数据显示，目前红色州的新冠肺炎病例住院率几乎是蓝色州的两倍。

——据雅虎新闻网2021年7月28日报道

这就是美国共和党。世界病毒专家普遍认为，新冠病毒由实验室泄漏的可能性微乎其微。中国和世卫组织则一次又一次地警告不要将病毒溯源政治化。然而美国国会的共和党人仍发布报告宣称，有“大量证据”表明新冠病毒是从武汉实验室泄漏的，尽管他们并没有提供什么真正的证据。

——据德国电视台2021年8月2日报道

美国应对新冠肺炎疫情混乱不堪，缺乏全国性的指导方针和组织领导，各州只能自行其是，甚至不得不相互竞价争抢医疗物资。时任美国政府领导人与公共卫生机构、医学专家发布的有关疫情防控信息相互抵牾、反复无常。

——据美国有线电视新闻网2020年5月9日评论

作为全球头号强国，美国为何会沦为“最大病毒扩散国”？

“资本主义的本性、精致的利己主义和霸权主义合流，不仅导致了美国疫情失控，还促使美国将自身抗疫不力的责任转嫁给别国。”中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长、中国人民大学国际关系教授王义桅在接受本报采访时表示，美国疫情失控的原因主要有以下几方面：一是美国文化认为“人是有原罪的”，疫情、洪水等灾难是对人类的惩罚，因此不可能做到“生命至上”和“人民至上”；二是抗疫需要花钱。作为资本主义国家，美国一些政客和民众秉持社会达尔文主义思想，认为因疫情而逝去的60余万条生命都是低端人口，可以减轻社会福利负担；三是美国一开始无视中国发出的疫情蔓延警告，甚至对中国的疫情幸灾乐祸。等自身暴发疫情后，美国慌了手脚，不仅无法有效应对，还疯狂推责“甩锅”中国和世卫组织，给国际抗疫合作制造障碍。

李文指出，美国无端指责世卫组织“对疫情反应迟缓”“庇护中国”，先是威胁“断供”，最后干脆退出世卫组织，严重破坏国际抗疫合作。同时，为了转移自身抗疫不力的责任，达到抹黑打压别国的政治目的，美国大搞疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，把撒谎、抹黑、胁迫奉为圭臬，丝毫不尊重事实、科学和正义。

《纽约时报》报道称，不断变异的病毒、深刻的意识形态分歧以及不断改变的抗疫措施和信息，让美国人困惑、愤怒，对政府公共卫生建议持怀疑态度。美国有线电视新闻网称，口罩引发了美国深刻的政治分裂，疫情加剧了美国民众“两个美国”的感觉。

“美国疫情失控的根本原因是自身问题。在疫情蔓延的紧急关头，美国国会仍然拒绝赋予政府统一防控疫情的权力。这是美国政府不愿管、不敢管、不能管的根源，导致疫情不断坐大。”肖河认为，美国社会的这种病态情绪不仅影响了美国自身，还迫使美国政府必须向外寻找“替罪羊”，将疫情溯源政治化。这直接影响了全球抗疫合作，间接导致了疫情的全球扩散。

“美国政府从来没有把人民的身体健康放在心上，经济景气、选举形势都比疫情防控重要。疫情暴发至今，美国自始至终就没有认真对待过疫情防控问题，而是将防疫政治化，将疫情当作打击政治异己、攻击其他国家的工具与砝码。”李文表示，在国内，民主党与共和党从来没有在防疫问题上达成共识，两党明争暗斗，一次又一次贻误了控制疫情的窗口期。政治体制在应对重大灾害时运转失灵，联邦政府与各州政府之间缺乏统一协调机制，政令不一，各唱各调。疫情高发期，在大多数国家严防严控的时候，美国国内却呈现一派乱象。由于没有采取及时有效的封锁措施，美国疫情急速蔓延，变异病毒肆意传播。

“以美国为代表的西方社会对于政府和公共权利的抵制，在很大程度上是为了维持社会内部白人对少数族裔、富人对穷人的系统性社会压迫，反对政府伸张权利。这也是白人至上主义者往往会阻挠抗疫的原因。”肖河说。

害人害己，危及抗疫合作

■ 事件回放

没有什么比这场疫情下的生与死更能体现美国的肤色差异了。

——据英国《金融时报》网站2020年5月15日报道

疫情中的种族差异扩大到了儿童。拉美裔儿童因新冠肺炎住院的比率是白人儿童的9倍，非洲裔儿童住院的比率是白人儿童的6倍。

——据美国疾病控制与预防中心2020年8月7日发布的报告显示

公共卫生官员指出，洛杉矶县低收入社区居民死于新冠肺炎的人数是其邻近富裕社区的3倍。盖洛普公司的一项调查显示，1/7的美国成年人表示，如果自己或家庭成员出现新冠肺炎相关症状，将因为担心负担不起治疗费用放弃治疗。联合国极端贫困与人权问题特别报告员菲利普·奥尔斯顿指出，美国穷人正受到新冠病毒最严重的打击，更容易感染病毒，死亡率更高，而一个混乱的、注重企业利润的政府的应对措施未能充分顾及他们的利益。

——据《洛杉矶时报》网站2020年5月8日报道

“美国政府疫情防控不力，严重损害了普通美国民众的社会生存条件，恶化了其人权状况，还使得少数族裔等原本就处于不利地位的群体权利更加得不到保障。”肖河表示，更严重的是，美国社会还人为地将人身自由这一政治和公民权利与政府维护公民健康这一社会经济权利对立起来，以保护人权之名行侵犯人权之实，对全球人权事业造成严重破坏。

对部分美国政客不断将“戴口罩”和“打疫苗”与“个人自由”挂钩的政治操弄，一些民众也表达了强烈不满。美国有线电视新闻网报道称，弗吉尼亚州亚历山大市卫生部门参与密接者追踪工作的约翰·麦卡洛表示，“个人自由在这个国家真的被夸大了，以致人们被平白无故地置于危险中。”“你做出这个决定，然后影响我的自由，这一点也不自由。”

“疫情暴发至今，美国在抗击疫情和人权保障方面，完全没有发挥一个最大发达国家应有的作用。”李文指出，疫情在美国境内泛滥，暴露了美国在人权方面存在的严重弊端。号称具有世界上最丰富的医疗资源和医疗护理能力，美国应对疫情却一片混乱，受苦的还是社会弱势群体。美国黑人比白人受疫情冲击更大：感染率3倍，死亡率6倍。老年人成为美国政府抗疫不力的“牺牲品”，贫困人口面临更严重感染威胁，残障人士和无家可归者处境艰难，监狱疫情暴发威胁囚犯生命和健康。

“在新冠病毒溯源方面，美国大搞政治操弄，将病毒标签化、疫情污名化，给人类带来了新冠病毒和政治病毒的双重挑战；在国际经贸合作方面，美国大搞‘脱钩’，给全球供应链、疫情防控、经济复苏和应对气候变化等方面造成了极大混乱，完全没有全球第一大经济体应有的责任和担当；在疫苗分配方面，美国大搞疫苗民族主义，囤积疫苗，还指责中国的对外疫苗援助，至今不积极配合全球疫苗供应计划。”王义桅说。

“美国虽然一直标榜人道主义和人权至上，却在疫苗分配方面搞‘美国优先’。在本国疫苗有大量剩余的情况下，美国迟迟不肯援助深受疫情之苦的发展中国家，导致全球新冠疫苗分配不公，任由疫苗鸿沟不断扩大。”李文指出，作为全球第一大经济体，美国疫情失控拖累世界经济增长，危害全球人权保障事业。一些发展中国家甚至出现粮食危机，很大程度上应归因于美国的不作为和乱作为。

停止操弄，才能赢回尊重

■ 事件回放

8月2日，世界上100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世界卫生组织秘书处提交了一份联合声明，呼吁世卫组织支持医学专家和科研人员本着专业精神在多国多地全面展开病毒溯源工作，为预防下一次大流行提供必要经验借鉴。坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图，反对政治因素和政治操弄干扰研究进程和国际抗疫合作。

——据俄罗斯《欧亚日报》2021年8月3日报道

作为最大的病毒扩散源，美国的疫情形势事关全球抗疫大局。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇当地时间8月4日表示，受德尔塔变异毒株的影响，新冠病毒传播率不断增加，且美国仍有约9300万符合接种条件的人没有接种疫苗，预计秋季的日新增病例将达到10万例至20万例。福奇还担心，疫苗接种人口不够会导致更强变异毒株的出现。

“一些国家抗疫不积极主动，未能全力抗击疫情，导致新冠病毒在国内外广泛传播……这些国家对于新冠病毒的起源调查却执意要走政治化、污名化的道路，其目的就是为了摆脱国内抗疫不力的责任，并借机抹黑和嫁祸中国。”南非《星报》7月29日报道称，疫情暴发是一场自然灾难，任何人都不应因为首次发现新的病毒而受到谴责，我们应该做的是提升人类作为命运共同体应对和减少灾难对人类影响的能力。

“目前，面对新冠疫情第三波的到来，美国应该痛定思痛，正确认识和反省自己在防控疫情方面的重大失误，停止将病毒问题政治化，停止归因于外、把疫情蔓延的责任推卸给别国。”李文表示，首先，作为世界上最大的发达国家，美国应尊重科学，拯救生命，停止破坏国际抗疫合作的行径，并切实加强国际合作，尤其是加强与中国的合作。与中国合作，前提是对中国充分尊重，承认中国在控制疫情方面取得的成就与经验，而不是别有用心，把疫情当作遏制与打压中国的工具；其次，美国应摒弃疫苗民族主义，致力于实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性；最后，在病毒溯源方面加强国际合作。溯源是科学问题，应由全球科学家合作开展有关工作，美国有责任和义务像中国一样秉持开放透明态度和科学精神，欢迎世卫组织专家赴美国开展溯源研究，分享研究成果。

王义桅认为，美国应该认真对待病毒溯源问题，包括开放自己的实验室供世卫组织和国际社会调查，停止政治化和妖魔化别国。美国应积极地和世界分享疫苗，援助国际社会，推动抗疫合作，助力全球经济复苏。

“美国的政治家应当鼓足政治勇气，摒除对政治私利的执念，最大程度地发挥联邦政府的权威，果断采取更严格的防疫措施，更为公平地在国内外分配抗疫资源，避免让国内外的弱势群体和发展中国家承担美国政治精英不作为乱作为的后果。”肖河认为，从长期来看，美国政治家应该认识到，助长民粹主义无助于进一步保障和推进全球人权事业。美国社会的有识之士应当以此为契机，深刻反思美国社会抗疫失败的根源，进一步发起和推动美国的“人权革命”。

(责编：袁勃、牛镛)