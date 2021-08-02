人民网开罗8月2日电 （记者沈小晓）埃及民族进步统一集团党政治局委员谢里夫·法亚德在接受采访时指出，以美国为代表的国家将新冠病毒溯源问题政治化、污名化，目的是要遏制中国的发展。国际社会应该加强协作，以科学的态度和方式对待病毒溯源问题。

谢里夫·法亚德认为，无论是哪种病毒，都应该本着科学态度溯源根本，从而采取有效的措施，防止类似疫情再次发生。然而，“政治病毒”却在蔓延，产生十分恶劣的影响。

面对当前美国等西方国家将疫情政治化、污名化，谢里夫·法亚德表示，以美国为代表的国家利用疫情大做文章，对中国进行攻击，这是资本主义国家意识形态霸权的体现。“将溯源问题政治化，目的是要遏制中国的发展，维护资本主义国家自身利益。”

近日，包括中国在内的许多国家对世卫组织秘书处起草的第二阶段溯源工作计划表达了关切和反对，认为工作计划不符合第73届世卫大会决议要求，不符合中国-世卫组织联合研究报告结论和建议，未全面反映全球溯源研究最新成果，无法作为第二阶段溯源合作的基础。同时，60个国家也致函世卫组织总干事，欢迎中国-世卫组织联合研究报告，反对溯源问题政治化。

“新冠病毒要溯源，政治病毒也要溯源。”谢里夫·法亚德指出，从特朗普政府开始，美国就在大肆传播和利用政治病毒，拜登政府也延续了这一做法，恶意攻击和污蔑中国。“但是，我相信这一定会失败，因为世界的主流依旧是倡导公平与正义。”

谢里夫·法亚德认为，中国积极同世卫组织开展全球溯源合作，体现了中国对世卫组织、对国际社会和对全世界人民的尊重。“病毒溯源是一个科学问题，深化国际合作，坚持溯源过程的公开、透明，这样才能有效消除分歧，破除不实猜测。”谢里夫·法亚德说。

在谢里夫·法亚德看来，中国为遏制国内疫情传播做出了巨大努力，也为世界上其他国家抗击疫情提供了帮助，是加强国际合作的典范。“中国与埃及成功合作生产新冠疫苗，不仅对埃及抗击疫情具有重要意义，也有利于非洲大陆早日战胜疫情。”

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