新华社天津7月26日电 （记者潘洁、李鲲）国务委员兼外长王毅26日下午在天津会见美国常务副国务卿舍曼。

王毅表示，当前中美关系面临严重困难和挑战，下步是走向冲突对抗还是得到改善发展，需要美方认真思考，作出正确选择。你此次访华是中美接触对话的组成部分，双方应通过不间断对话增进了解，消除误解，防止误判，更好管控分歧。

王毅说，美新政府总体上延续了上一届政府的极端和错误对华政策，不断挑战中国底线，加大对中国遏制打压，中方对此坚决反对。出现上述问题，归根到底在于美方的对华认知出了问题，把中国视为最主要对手甚至朝敌手方向推进，企图阻挡和打断中国的现代化进程。这一企图现在不可能实现，将来更不可能实现。

王毅强调，我要清晰、明确地告诉美方，中国的发展振兴有着巨大内生动力，是历史演变的必然趋势。中国特色社会主义完全符合中国的国情和需要，已经并将继续取得巨大成功。中国共产党和中国人民血肉相连、命运与共，始终得到14亿中国人民发自内心的拥护和支持。中华民族伟大复兴已经进入不可逆转的历史进程，任何势力、任何国家都无法阻挡。中国各族人民走向现代化也是人类文明进步的伟大进程，任何势力、任何国家都不应阻挡。

王毅指出，我也要清晰、明确地告诉美方，中国将继续坚持走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，绝不会走国强必霸的老路，愿与世界各国包括美国在内实现共同发展、共同繁荣。中国是二战以来国际秩序的创立者之一，也是受益者之一，我们不会另起炉灶，也无意另搞一套。中国将坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以联合国宪章宗旨和原则为根基的国际关系基本准则。

王毅说，我还要清晰、明确地告诉美方，中国发展的目的是为全体中国人民谋幸福。正如习近平主席所指出的，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。中国的发展不是要挑战美国，也不是为了取代美国。我们从来没有兴趣赌美国的输赢，中国的发展也不建立在美国衰落的前提之上。我们从不输出意识形态和发展模式，因为我们有一个基本立场，那就是，各国都应该自主探索符合本国国情的发展道路。

王毅指出，为管控好双方存在的分歧，防止中美关系进一步下滑乃至失控，中方向美方提出三点基本要求，也是中方坚守的三条底线：第一，美国不得挑战、诋毁甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。中国的道路和制度是历史的选择，也是人民的选择，事关14亿中国人民的长远福祉，事关中华民族的前途命运，是中方必须坚守的核心利益。

第二，美国不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程。中国人民当然也有过上更美好生活的权利，中国也有实现现代化的权利，现代化不是美国的专权，这涉及人类的基本良知和国际公义。中方敦促美方尽快取消对华实施的所有单边制裁、高额关税、长臂管辖以及科技封锁。

第三，美国不得侵犯中国国家主权，更不能破坏中国领土完整。涉疆、涉藏、涉港等问题从来不是什么人权、民主问题，而是反“疆独”、反“藏独”、反“港独”的大是大非问题，任何国家都不会允许国家主权安全受到损害。至于台湾问题，更是重中之重。两岸虽尚未统一，但大陆和台湾同属一个中国、台湾是中国领土一部分这一基本事实从来没有改变，也不会改变。如果“台独”胆敢挑衅，中国有权利采取任何需要的手段予以制止。我们奉劝美方在台湾问题上务必恪守承诺，务必慎重行事。

王毅表示，中美是最大的发展中国家和最大的发达国家，双方谁也取代不了谁，谁也打倒不了谁。中美关系向何处去，我们的意见很明确，那就是通过对话找到一条不同制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国在这个星球上和平共处之道。如果能互利双赢当然更好。这对中美两国是大好事，对世界是大福音，否则将是一场大灾难。希美方树立客观正确的对华认知，放弃傲慢偏见，停止充当教师爷，回到理性务实的对华政策上来。

舍曼表示，美中关系是世界上最重要的双边关系。拜登政府上台以来，美中进行了多次接触，美方愿继续同中方进行开诚布公的接触对话。美方也希望两国实现和平共存。美方无意限制中国的发展，也不想遏制中国，乐见中国实现发展。双方可以开展良性竞争，在应对气候变化、禁毒以及国际地区热点问题上进行合作，增强危机管控能力，避免发生冲突。美中作为两个大国，即便有分歧也可以通过负责任方式进行沟通和讨论。希双方共同采取行动，推动两国关系改善。舍曼重申，美坚持一个中国政策，不支持台湾“独立”。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 03 版）

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