新华社北京8月3日电 题：美国同盟体系“七宗罪”

前言

“我们真正的政策，乃是避免与外部世界的任何部分建立永久同盟。”1796年9月，美国首任总统华盛顿在告别演说中这样告诫美国人。两个世纪过去，美国却早已将其“国父”的劝训抛在脑后。

长期以来，美国同盟体系固守冷战思维，迷信零和博弈，为一己私利践踏公理正义、挑起冲突战祸、实行单边制裁、收割世界红利，对以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序造成严重威胁和破坏。美国新政府上台以来，重新加强对同盟体系的掌控，表面上打着重回多边主义旗号，实质上是要搞“小圈子”和集团政治，以意识形态站队、阵营之间选边来割裂世界，企图拉帮结伙对中国实施战略遏制打压，以集体之名行单边之实，是不折不扣的伪多边主义。

美国同盟体系违背历史潮流，看似耀武扬威、前呼后拥，实则色厉内荏、人心渐失，其暴力、掠夺、侵权、破坏、撒谎、包庇、内讧罪行日益现形，正在一步步堕向“黑帮化”的深渊。特将美国同盟体系“七宗罪”昭告天下，让霸权主义和强权政治无处遁形，让和平和正义的阳光照亮世界。

第一宗罪：暴力

自1776年7月4日独立以来，美国在其240多年历史中，没有参与战争的时间不足20年。据不完全统计，自1945年二战结束至2001年，世界上153个地区发生的248次武装冲突中，由美发起的为201场，约占81%。其中包括13场海外战争，大多有盟国参与。在美国及其盟友的炮火和屠刀下，不计其数的百姓流离失所乃至失去性命，地区国家经济与社会发展大幅受挫，不少国家至今仍陷于水深火热之中。

二战后美国及其盟友发动的战争主要包括：

◆朝鲜战争。自1950年6月起，美国纠集十几个国家组成所谓“联合国军”武装干涉朝鲜半岛南北双方之间爆发的内战。这场战争导致300多万平民死亡，约300万人成为难民。战争期间，美军在朝鲜北部地区和中国东北部分地区秘密实施细菌战，以飞机布撒大量带有鼠疫杆菌、霍乱弧菌、伤寒杆菌等病菌的昆虫、老鼠、兔子等媒介物，给中朝军民造成巨大伤害。

◆越南战争。1955至1975年的越南战争堪称二战后延续时间最长、最残酷的一场战争，造成200万平民死亡，300多万难民流离失所。美军在越投放约2000万加仑的落叶剂（橙剂），导致40万越南人死亡、200万越南人罹患癌症或其他疾病。美军还在越留下约35万吨可爆炸的炸弹和地雷，估计仍需300年才能完全清除。

◆科索沃战争。1999年，以美为首的北约军队打着“避免人道主义灾难”旗号，公然绕过联合国安理会，对南斯拉夫联盟共和国进行78天持续轰炸，造成8000多无辜平民伤亡，近100万人流离失所，200多万人失去生活来源。北约军队大量摧毁南基础设施，甚至轰炸了中国驻南联盟大使馆。塞尔维亚经济学家估计，北约对南联盟进行轰炸造成的经济损失总额约为296亿美元。轰炸造成大量桥梁、公路、铁路以及25000户家庭、176处文化古迹、69所学校、19家医院和20个保健中心受损，150万儿童无法上学。以美国为首的北约还动用了国际公约禁止的集束炸弹和贫铀弹，导致当地癌症和白血病发病率激增，严重破坏当地乃至全欧生态环境。2000年3月，联合国驻科索沃维和部队确认，美军为摧毁南联盟的坦克和防御工事，共发射了31000颗贫铀弹。在科索沃和梅托希亚地区有100多个投掷点，在塞尔维亚南部北约使用了2吨贫铀，而在科索沃和梅托希亚则有13吨，共计15吨贫铀。此外，1999年4月17至18日，北约飞机炸毁了潘切沃的一家化工厂，导致该市上空的致癌物质含量达到正常时期的10600倍。截至2019年5月，366个参与北约军事行动的意大利士兵患癌症死亡，7500人深受病痛折磨。

◆阿富汗战争。2001年10月，美北约以打击“基地”组织和塔利班为名入侵阿富汗。20年来，美军事行动造成10多万阿平民伤亡，约1100万人沦为难民。2019年，阿富汗总统阿什拉夫·加尼表示，自2014年以来已经有4.5万名阿安全部队士兵被杀。2019年联合国报告显示，有3.2万阿平民死于这场战争，而美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所称，抵抗武装的死亡人数为4.2万。根据喀布尔大学学者的评估，阿富汗战争平均每天造成约6000万美元经济损失、约250人伤亡。2020年，国际刑事法院首席检察官表示，有证据显示，近百名阿富汗囚犯在审讯过程中遭到折磨、虐待甚至强奸，美军部队和美国中央情报局可能因在阿富汗虐囚而犯下战争罪行。2020年11月，澳大利亚军方公布该国驻阿富汗部队调查报告，证实澳军人涉嫌在阿富汗参与杀害囚犯和平民事件。2021年4月14日，美国总统拜登宣布，不让恐怖分子在阿富汗获得安全庇护的任务“早已结束”，所有美国军队将在9月11日之前从该国撤离。美军仓皇撤离阿富汗，留下暴恐猖獗、千疮百孔的烂摊子。美国《纽约时报》获取的一份机密情报评估显示，在国际部队撤离后的两至三年内，阿富汗可能会在很大程度上落入塔利班的控制之下。事实上，在美撤军的短短2个月内，塔利班完全控制区域已翻倍，超过阿富汗政府。

◆伊拉克战争。2003年3月，美国不顾国际社会普遍反对，联合英国等以莫须有罪名侵入伊拉克，导致约20万至25万平民死亡，其中美军直接致死超过1.6万人。时至今日，伊仍有约2500万枚地雷和其他爆炸遗留物需清除。根据公开统计，在伊拉克境内爆炸的贫铀弹累计超过3400吨，平均每平方公里有将近8公斤铀化合物遗存。2008年，联合国大会就禁止在平民区使用贫铀弹进行表决，有141个国家支持，美国、英国、法国和以色列投了反对票。此外，美军、英军还严重违反国际人道主义原则，制造多起虐待战俘事件。美国哥伦比亚广播公司曾公布的一组照片显示，伊战结束后，美军宪兵曾残酷虐待伊拉克战俘，如勒令他们全身赤裸进行人体堆叠，或将战俘蒙上头后手上连通电线站在箱子上。2019年11月，伊拉克历史控诉调查组（IHAT）和“诺斯穆尔行动”调查人员透露，相关调查于2017年被英政府叫停，英政府和军队掩盖了士兵在阿富汗与伊拉克杀害平民的战争罪可信证据。

美国和其盟友发动的多次侵略战争，给受害国造成大量平民伤亡和财产损失，带来一系列社会问题。2021年3月，美国反战组织“粉色代码”发布报告表示，过去20年，美国及其盟国持续不断轰炸他国，平均每天投下40多枚炸弹和导弹。2001年以来，美国及其盟国在他国共投下32.6万枚炸弹和导弹，集中在中东等地区，伊拉克、利比亚、叙利亚、阿富汗和也门是受袭最严重的国家。

◆美国不断向其盟友输送武器，导致地区战乱不断。

2017年后，美国把加大对盟国出售先进武器装备作为控制和巩固同盟关系的重要手段，时任总统特朗普频频通过与各国领导人的会晤推销美制武器。此外，美国防务承包商可以直接向外国政府出售军用无人机，而无需经过美国国防部的审批。2018年美国的武器出口额为1923亿美元，较上一年度增加13%。2020年，美国军售占全球军售比重超过85%，其中近一半流向中东。2021年3月，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所证实，美国一直是世界上最大的武器出口国，美国近5年的出口量占全球武器出口总量的三分之一以上。中东国家军购规模占世界总额的三分之一，其中近七成来自美、英、法，美超过一半的军售销往中东。

◆美国盟友长期参与美海外军事行动，共谋实施暴力。

澳大利亚是唯一参与美国二战以来所有主要海外军事行动的盟友，包括朝鲜战争、越南战争、科索沃战争、伊拉克战争、阿富汗战争、叙利亚战争等。2020年11月，澳国防军公布调查报告，证实澳军士兵涉嫌虐杀39名阿富汗平民，其中包括儿童，引发国际社会震动和舆论广泛批评。近期，澳内政部秘书长佩苏略针对中美在台湾问题上的紧张局势扬言称，自由国家再次听到“战鼓敲响”，蓄意煽动对立，渲染战争威胁。

美国在中东设有多个军事基地，超过7万美军在该地区长期驻扎，并部署航母战斗群、隐形战机、战略核潜艇等先进军事装备，不时派远程战略轰炸机巡航，长期派航母在中东海域游弋，耀武扬威，时刻保持对该地区的战略威慑。美打着反恐旗号，使用武力干涉他国内政，甚至暴力推翻主权国家合法政府。美出动无人机定点清除伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官苏莱曼尼；近年来伊朗数名核科学家被刺杀，背后都有美以共谋的影子；美纵容以色列对叙利亚、黎巴嫩等国发动空袭，严重侵犯有关国家主权；美默许土耳其入侵叙利亚，对土借反恐之名打击叙境内库尔德武装、入侵叙北部地区听之任之。利比亚战争中，美、英、法、加拿大等国以执行联合国安理会禁飞决议为由联合实行武力干涉，实际目的是支持利反对派推翻卡扎菲政权。2001年发动所谓“反恐战争”至今，美及其盟友在地区至少造成48万人死亡，其中大半是无辜平民。

◆美国枪支暴力问题丛生。

2021年4月3日《纽约时报》报道，自1975年以来已有超过150万美国人死于与枪支相关的自杀、谋杀与意外，超过美自内战以来所有战争导致死亡人数之和。美“枪支暴力档案室”发布的数据显示，2020年美共有超过4万人死于枪击，创下历史最高记录；全美共发生592起大规模枪击事件，平均每天超过1.6起。2021年6月14日《华盛顿邮报》报道，仅2021年1月至5月，美已有8100多人死于枪击事件，每天约有54人，这比前6年同期平均死亡人数多出14人。

与此同时，美枪支泛滥，控枪措施停滞不前。美两党在枪支管控上分歧严重，控枪法案难以在国会通过，1994年以来基本上没有通过有任何实际意义的控枪法案。

◆美国及其盟国国内警察暴力等事件不止，暴力执法造成大量伤亡。

法国“黄马甲”运动期间，警察过度使用化学喷雾、催泪瓦斯、橡皮子弹等镇暴手段。近期英北爱尔兰等地示威活动中，警察暴力执法也造成多起受伤流血事件，激起民愤。

2021年2月26日，在联合国人权理事会第46届会议期间，多位联合国人权问题特别报告员以及专家发表联合声明，呼吁美国政府采取广泛的改革措施，制止警察暴力行为，并大力解决系统性种族主义和种族歧视问题。特别机制专家对美法律和政策允许执法人员在“合理”情况下使用致命武力表示关切，敦促美解决日益严重的警务“军事化”问题。4月21日，联合国人权高专巴切莱特就弗洛伊德案表示，对侵犯人权的执法官员有罪不罚现象必须终止；必须采取有力措施，防止发生更多任意杀戮行为。

第二宗罪：掠夺

西方国家的发达史，一定程度上是一个少数人在全世界对绝大多数人剥削掠夺的历史。美国同盟体系仰仗军事武力、经济地位和制裁大棒，威逼利诱他国放弃正当权益、任其宰割，以赤裸裸方式实现对资源和财富的掠夺。

◆美国及其盟友通过战争等手段掠夺海湾国家石油、粮食等资源。

2003年3月20日，美英联军在未经联合国安理会授权的情况下向伊拉克发起军事行动。美提出一系列开战理由，包括萨达姆政府严重侵犯人权、伊拉克可能拥有核武器或其他大规模杀伤性武器等。2021年4月，美副总统哈里斯在参加有关就业和基建政策活动时，亲口承认“数年来和数代人以来的战争是为了争夺石油而打响的”。2003年发动伊战前夕，时任英外交大臣斯特劳证实，增进英和全球能源供应安全是英战略利益所在。2016年7月，曾参与对伊战争决策的英前副首相普雷斯科特发表文章称，自20世纪50年代起，确保以优惠条件获得波斯湾石油产品一直是英利益所在。伊拉克前副总理塔里克·阿齐兹曾表示，针对伊拉克的威胁纯粹是为了石油，美国的政策就是要夺走海湾国家的石油。英国BBC报道，布什政府在“9·11”之前就制定了控制伊拉克石油计划的文件。英国智库新经济基金会前任政策主管希姆斯称，过去的一个世纪，美国和英国在寻求控制超过它们份额的石油储备时在全球各地留下了冲突、社会动荡和环境破坏的恶果。

2021年3月20日，叙利亚石油和矿产资源部长巴萨姆·图马在接受叙国家电视台采访时称，美国及其盟友如同海盗一般，觊觎着叙的石油财富。美国目前控制着叙东北部90%的原油资源，美军及其盟友对当地的占领，导致该国石油产业的总损失超过920亿美元。俄罗斯国防部长绍伊古访问意大利时曾指出，美国正通过掠夺属于叙利亚人民的石油资源来养肥本国石油生产商和军火商。俄罗斯专家伊戈尔·尤什科夫表示，美国之所以不愿从叙北部撤离就是为掠夺叙石油资源。他们利用武装部队保卫石油走私，并报复任何阻止走私的行动。

以美国为首的联军还多次走私、烧毁叙利亚小麦。2020年5月，美军在叙东北地区哈塞克省南部的沙达迪村庄用阿帕奇武装直升机投放燃烧弹，将当地小麦作物化成灰烬，造成14名叙普通民众死亡，损失近5000万美元。

据叙利亚阿拉伯通讯社2021年6月9日的报道，有20辆美军占领部队的卡车在叙利亚满载着偷来的小麦向伊拉克北部行进，美军占领部队与叙利亚当地民兵组织勾结，每天都在窃取和掠夺叙利亚的石油和粮食，随后销售换取资金。6月16日，该通讯社报道，美军占领部队又从叙利亚偷窃小麦，以美国为首的联军还在叙利亚代尔祖尔省东部绑架多名平民。

叙利亚曾经是粮食出口国，连年战乱让它如今面临“粮荒”，需要进口才能满足内需。

◆美国推行美元霸权，不断通过非常规货币政策掠夺其他国家资产。

1944年7月，布雷顿森林体系成立，美元成为国际货币，美成为世界货币霸主。1971年8月美元与黄金脱钩，但其后美通过OPEC绑定石油美元，维持美元霸权地位。长期以来，美根据自己的经济周期，在“开闸放水”和“关闸断流”间反复切换，持续推高并引爆新兴市场和发展中国家金融风险，在美元大进大出过程中洗劫各国外汇储备，掠夺优质资产，攫取巨额利润，剪全世界的“羊毛”。新冠疫情暴发以来，为挽救美经济和股市，美联储开启无限量化宽松，进入大举购债模式，短短几月内资产负债表扩张了65%，总额最高达到7.22万亿美元，基础货币一下子多冒出来3万亿美元。这些增发的大量美元流动到世界各地，给全球经济金融市场带来巨大冲击，造成大宗初级商品甚至粮食价格大幅上涨，导致其他国家特别是发展中国家经济被迫承受疫情后二次打击、更加脆弱不堪。

欧元诞生后，在世界贸易结算中比重不断上升，不时遭美打压。美还把控全球美元结算清算体系，并利用该体系阻断被美制裁的国家、企业、个人进行国际结算清算，对被制裁者进行致命打击。目前，美仍依靠美元在储备货币和全球结算清算体系中享有霸权地位。

◆美国及其盟友军事化掠夺导致非洲难民数量激增，并通过矿产资源开发侵占非洲利益。

2018年6月18日，伊朗学者娜扎宁·阿尔马尼安在西班牙电子报刊《公众报》撰文《“阿奎里厄斯”号难民船和对非洲掠夺军事化的五个证明》的文章称，自1991年（苏联解体）以来，美国领导的多场战争迫使近5600万人不得不离开他们在中东和非洲的家园，目前的难民潮与北约对非洲进行的新军事化掠夺直接相关。美国大西洋理事会的非洲问题分析师彼得·法姆认为，占有非洲储量丰富的油气资源和其他战略资源，并确保不让有利害关系的第三方，如中国、印度、日本、俄罗斯等，对非洲资源获得垄断或优惠待遇，是北约实施非洲军事化的目标之一。2021年9月，坦桑尼亚《每日新闻》报专栏作家尼奥卡发表题为《谁在坐享我们的矿产资源？》的文章，谈及历史上西方帝国主义国家对非洲资源的大肆掠夺，而这种现象至今仍在继续。纳米比亚前总统努乔马认为，非洲完全不可能过滤掉矿业领域中的帝国主义因素，因为这个领域一直由西方国家掌控。

◆英国占有大量海外领地，维系非法殖民政府。

英国自16世纪起不断侵占海外殖民地，至20世纪20年代达到高峰，当时英拥有世界上超过四分之一的土地，号称“日不落”帝国。英国学者指出，“英国强大的时候领土增加了111倍，它从殖民地收集的文物也增加了100倍”。目前，英仍有14块远离本土的海外领地，总面积173万平方公里、总人口26万。其中，英拒不归还查戈斯群岛引发较大争议。查岛位于印度洋，是毛里求斯原有领土，1810年被英占领。1965年，作为毛获得独立的附加条件，查岛从毛领土分离出去成为“英属印度洋领地”，英“承诺”适时将查岛归还毛政府。但之后英不仅未予归还，还用尽各种非人道手段驱逐群岛上数以千计的原住民，支持美在岛上兴建军事基地。2019年2月，国际法院作出咨询意见，明确指出英占据查岛是非法行为，英有义务尽快终止对查岛行政管辖。5月，联大以116票赞成、6票反对通过确认英对查岛统治是非法行为，并要求英在6个月内将查岛归还给毛里求斯的决议。但英迄今未履行该决议，公然践踏国际法治。毛总理贾格纳特指责称，英不能一边宣称自己是国际法卫士，一边维系一个非法的殖民政府。

◆法国长期通过“殖民遗产”，控制非洲国家的经济命脉。

当欧元诞生、法国法郎被废除时，非洲法郎转而和欧元以固定比例挂钩。每次法国经济下滑，非洲法郎区国家都会连带遭殃。非洲法郎发行权不在次区域货币联盟成员国手中，无法灵活调控本币币值，抑制了西非、中非国家的出口竞争力。由于大多数外汇掌握在法国人手里，非洲法郎区国家对外贸易也受到法国的种种限制。2017年，在贝宁爆发了公开焚烧西非法郎的抗议活动。马里、塞内加尔等国也发生了抵制非洲法郎的游行。

第三宗罪：侵权

美国同盟体系玩弄国际规则，对国际法合则用、不合则弃，以强权挑战公理，歪曲国际法粉饰恶行，只为谋取一己私利。

◆美国拒绝参与或退出国际公约、组织。

过去一段时间，美国在国际上奉行“本国优先”，大搞毁约退群，严重损害了多边主义，削弱了以联合国为核心的国际体系。包括：拒绝批准承认工人享有结社权利的1948年《结社自由和组织权利保护公约》；拒绝签署谋求和平解决朝鲜问题和印支问题的1954年日内瓦协议；拒绝批准1979年《消除对妇女一切形式歧视公约》；拒绝签署美曾主张且经大多数国家同意的1982年《联合国海洋法公约》；1984年，以联合国教科文组织“过于政治化”为由，第一次退出该组织；是世界上唯一没有批准1989年联合国大会通过的《联合国儿童权利公约》的国家；拒绝批准1997年《京都议定书》；未批准1998年国际刑事法院《罗马规约》；2001年，独家拒绝达成《禁止生物武器公约》旨在建立核查机制的公约议定书，并阻挡至今；2017年1月，以“跨太平洋伙伴关系协定（TPP）”会摧毁美制造业为由退出TPP；2017年6月，身为全球温室气体排放大国，宣称《巴黎协定》使美处于不利位置，决定退出该协定并重启化石燃料开采计划；2017年10月，以联合国教科文组织内部亟待改革等为由，第二次退出该组织；2017年12月，因《移民问题全球契约》与美政府现行难民政策和特朗普移民原则不符，宣布退出该协议；2018年5月，认为伊核问题全面协议是“一个巨大的谎言”“史上最吃亏的协议”“存在灾难性缺陷”，宣布退出该协议；2018年6月，称联合国人权理事会对以色列“存在偏见”及“无法有效保护人权”，宣布退出该组织；作为对巴勒斯坦因美国搬迁驻以色列大使馆至耶路撒冷一事将美告上国际法院的回应，美宣布退出涉及国际法院管辖问题的《维也纳外交关系公约关于强制解决争端之任择议定书》；2019年8月，宣布《中导条约》失效，并立即着手研发此前受限的陆基常规中程导弹；2020年4月，停止资助世卫组织，并于7月宣布退出该组织（2021年初拜登上台后宣布重返）；2020年5月，美决定退出《开放天空条约》，同年11月宣布正式退出该条约。

◆美国及其盟友在海外军事战争中大肆侵犯人权。

2020年12月30日，联合国人权理事会雇佣军问题工作组发表声明，称时任美国总统特朗普宣布赦免在伊拉克犯下战争罪的4名黑水公司雇员违反美承担的国际法义务，呼吁《日内瓦公约》所有缔约国共同谴责美上述行为。12月23日，人权高专办发言人发表声明，对特朗普赦免有关人员深表关切，称此举将助长有罪不罚现象，鼓励其他人今后犯同样罪行。2021年4月12日，联合国人权高专巴切莱特发表声明，对英国议会正在审议的“海外行动（现役和退伍军人）法案”可能包庇那些实施酷刑等严重罪行的英海外军人表示关切，指出该法案显著降低了追究严重侵犯人权的海外军人责任的可能性。2020年10月5日，10位人权理事会特别机制专家也曾对该法案表示关切，称该法案使在海外服役的士兵免受非法杀害和酷刑指控，违反了人权法、国际刑法和国际人道法。2021年4月14日，人权理事会单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员等发表联合声明，批评美国名为“正义的奖赏”的反恐奖赏计划侵犯人权，表示许多美认定的涉恐人员无法获得正当司法程序。美国通过悬赏嫌疑人员信息，鼓励其他人侵犯这些人的人权。

◆美国多年来对多国实施长臂管辖和单边制裁。

美国长期依据美337条款、《反海外腐败法》《托马斯法》等国内法，肆意对其他国家和企业实施长臂管辖，发起单方面制裁。截至目前，美已对世界上近40个国家实施过经济制裁，并获得巨额收益，全球近一半人口受其影响。从2009年至2017年，美仅从欧洲就通过长臂管辖获得1900亿美元收益，并获取大量企业数据，阿尔斯通等企业受制裁后被美企收购。

2015年到2019年间，美国政府对委内瑞拉采取了350多项单边强迫性措施。联合国人权高专巴切莱特表示，美国对委内瑞拉实施的新一轮单边制裁，措施涉及面十分广泛，导致委内瑞拉主要货物已经严重短缺，可能会严重侵犯该国人民的人权。

2018年，土耳其以涉嫌参与“居伦运动”和间谍罪为名逮捕美国牧师并判处有期徒刑。美国在外交渠道沟通无果的情况下，单方面宣布对土耳其输美铝制品加征关税。在美国的经济制裁下，2018年8月土耳其货币里拉暴跌18%，土汇市陷入混乱。

2019年，美商务部工业与安全局对华为所有子公司实施禁供。2019年6月至今，美陆续将中国200多家企业列入制裁名单。

2020年4月，联合国7名人权专家呼吁美国解除对古巴的经济和金融制裁，称制裁阻碍了人道机构帮助该国卫生系统抗击新冠疫情，美国对古巴的禁运和对其他国家的制裁严重破坏了国际社会为遏制新冠大流行、治疗病患和挽救生命开展的合作。

美迄已对伊朗实施了1600余项单边制裁，涵盖石油、金融、航运、汽车等伊国民经济各个领域。尽管美一再宣称对伊制裁不包括人道主义领域，但伊在制裁影响下长期无法通过正常渠道采购药品等物资，造成伊国内缺医少药的人道主义困境。特朗普政府对伊采取“极限施压”政策，以“长臂管辖”阻吓全世界与伊开展正当合理的经贸往来，中国多个实体和个人因此受美制裁。伊总统称，仅特政府退出伊核全面协议后恢复、新增的制裁就使伊蒙受2000多亿美元经济损失。新冠肺炎疫情暴发后，美阻止国际货币基金组织向伊发放抗疫贷款，亦不允许韩国、日本等盟国解冻伊海外资金，导致伊购买医疗物资和新冠疫苗求告无门。美还对叙利亚、也门等深陷战乱的国家挥舞制裁大棒，进一步冲击其脆弱经济社会基础，酿成了比战争更严重的人道主义灾难。

2021年3月，联合国人权高专办发表专家报告，批评美长期依据国内法对其他国家施加制裁，侵犯了中国、古巴、海地、伊朗、尼加拉瓜、俄罗斯、叙利亚、委内瑞拉、津巴布韦等国人权。

美国还阻挠国际司法机构正常工作。2020年3月，国际刑事法院批准对美军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和危害人类罪展开调查，受到美同盟体系极力阻挠。6月，特朗普宣布将对参与有关调查人员实施经济制裁和入境限制。9月，蓬佩奥宣布制裁国际刑事法院首席检察官本苏达和管辖、互补与合作部门负责人莫乔乔科。国际刑事法院指出，美制裁对该院和《罗马规约》下国际刑事司法系统、法治构成严重冲击，美方“又一次试图干涉国际刑事法院的司法独立性”。

◆“五眼联盟”国家对他国及本国民众实施大规模监控。

“五眼联盟”国家长期实施大规模网络窃密、监控和攻击活动，并要求科技公司在加密应用程序中“开后门”。美在网络窃听监控方面投入大量资金和人力资源，2018年美情报总经费高达805亿美元。2013年10月德国政府称，默克尔总理移动电话可能遭到美情报机构监听。2015年“维基揭密”网站爆料，美国家安全局曾对法国总统希拉克、萨科齐、奥朗德实施监听。2021年5月，媒体曝出美国监听欧洲盟国丑闻，美国国家安全局2012至2014年间利用丹麦的信息电缆，监听德国、法国、挪威、瑞典等国政要短信和电话通话内容。

同时，美动用网络手段，对全球普通民众进行大规模监听监控。2013年6月，美国安局前雇员斯诺登披露“棱镜”项目机密文件显示：美每天收集全球各地近50亿条移动电话记录；秘密侵入雅虎、谷歌在各国数据中心之间主要通信网络，窃取数以亿计的用户信息，肆意追踪民众的私人关系与社会活动；多年来一直监控手机应用程序，抓取个人资料等。“棱镜计划”曝光引发民众强烈反应，多国舆论对美国监控全球网络表示强烈质疑和不满。此外，从20世纪70年代开始，美情报部门一直操控着总部设在瑞士的加密设备供应商克里普托公司，一边向外国政府和企业出售加密机赚取巨额利润，一边通过解码该公司加密技术窃取超过120个国家的机密信息。

◆联合国人权理事会多次发表声明，对美多种侵犯人权行为表示关切。

2020年12月29日，人权理事会单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员发表声明，称美国《凯撒叙利亚平民保护法》阻碍叙重建民用设施，导致叙本已十分严峻的人道主义局势雪上加霜。该法压制叙人民的住房权、健康权、适足标准生活权和发展权。美阻碍叙重建医院，将威胁叙全体人民的生命权。

2021年2月23日，人权理事会酷刑问题特别报告员等16名特别机制专家发表联合声明，呼吁美关闭关塔那摩拘留中心并向被拘押者提供补偿，要求美政府在审议关闭关塔那摩拘留中心时，妥善处理对现有40名被拘押者侵犯人权的行为，包括酷刑和虐待行为。美政府应确保那些遭受强迫失踪、任意拘留、酷刑、基本权利被剥夺的人获得赔偿，并以独立、公正方式调查、起诉相关秘密拘留、不公正审判等指控。

3月2日，人权理事会当代形式种族主义和种族歧视问题特别报告员等多名特别机制专家对美国南部路易斯安那州环境污染问题表示严重关切，称在该地区开发石化设施不仅严重污染周围的水和空气，而且导致居民健康问题，环境种族主义严重威胁非洲裔美国人包括生命权、健康权、适足住房权和文化权在内的各项人权，美联邦环境法规未能保障非洲裔美国人合法权利。

3月4日，人权理事会单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员发表声明，表示美政府以宣布国家紧急状态为由，实施单边强制措施，严重侵犯人权，《公民权利和政治权利国际公约》仅允许国家在面临生存威胁的紧急状态时中止对部分权利的保护，但美紧急状态经常违反上述原则。敦促美不得以长期国家紧急状态为由对别国实施单边强制措施。

◆美国“骨肉分离”移民政策强迫儿童和父母分离，严重危及移民的生命权、尊严和自由权等多项人权。

美国臭名昭著的“骨肉分离”移民政策即为美司法部推出的对非法入境者“零容忍”政策。2018年4月，美边境执法人员为遏制非法入境者数量，任何非法入境者将受到“关押、审判、遣返”，其未成年子女将另行安置，导致不到两个月内近2000名未成年人和父母分离。媒体披露移民儿童被关押在“大型笼子”里的画面和哭喊寻找父母的录音，称被分离儿童可能面临暴力执法，临时安置点破旧简陋，儿童身心健康状况堪忧。

美倒行逆施引发国际社会强烈谴责。墨西哥外长公开批评有关政策“残忍”、“不人道”。萨尔瓦多政府呼吁美国政府将未成年人保护置于移民问题之上，不能以侵犯人权的方式粗暴解决移民问题。危地马拉政府发表声明，呼吁美方重新考虑有关移民政策，切实保障危移民的基本人权。洪都拉斯外交部表示，把儿童强行和父母分开，将导致他们在异国他乡独自面对司法程序，这是不人道的做法。2018年6月，联合国人权理事会发布声明称，美有关政策违反国际人权标准，堪比“酷刑”。联合国秘书长发表声明表示，难民和移民应得到有尊严的对待，对难民和移民的处理应符合国际法。联合国人权高专侯赛因指出，“骨肉分离”将对移民子女造成不可逆的终生影响，极其不道德。

迫于压力，美时任总统特朗普2018年6月签署行政令叫停“骨肉分离”政策，但继续实施“零容忍”政策，将非法移民与其未成年子女一并收押。然而，2019年11月，联合国发布后续调查报告显示，美仍关押超过10万非法移民儿童，侵害儿童权益情况频仍。2021年6月，美国土安全部公布数据显示，拜登政府迄今仅促成7名儿童与父母团圆，目前仍有2127名儿童未能与父母团聚，美对移民生命权、尊严和自由权等多项人权的侵犯仍未停止。

◆因怀疑藏匿斯诺登，美国协调迫降玻利维亚总统专机。

2013年7月2日，美国怀疑玻利维亚总统莫拉莱斯藏匿斯诺登，协调意大利、法国、西班牙和葡萄牙四国禁止玻利维亚总统专机进入本国领空，导致专机迫降在奥地利首都维也纳，并遭强行检查，直到确认没有斯诺登的踪迹才放行。玻利维亚国防部长萨阿韦德拉称，美国政府是玻利维亚总统莫拉莱斯藏匿斯诺登这一谣言的幕后黑手，谣言是美国政府制造的。他强调，玻利维亚的航空旅行权利受到了侵犯，“这是一种暴行，违反了国际航空运输公约和协定。”厄瓜多尔外交部长认为这是一个巨大的冒犯，他将呼吁南美联盟与外交部长举行一次特别峰会，讨论这个问题。古巴外交部发表声明谴责这一事件，认为这一毫无根据和武断的行为，冒犯了整个拉丁美洲和加勒比地区。

◆美国及其盟友以人道主义之名行对外干涉之实，自身人权状况却每况愈下。

国际劳工组织（ILO）国际劳工公约和建议书实施专家委员会（CEACR）分别于2012年、2013年、2014年、2016年、2019年、2020年接连就美国使用童工问题发表评论，多次对美大量18岁以下农场童工遭遇严重工伤事故表示关切。2014年，国际劳工标准实施委员会（CAS）将美违反ILO第182号公约的案件列为重点国别案件之一。美丹佛大学网站披露，目前在美至少有50余万人生活在现代奴隶制下，被强迫劳动。美强迫劳动现象无处不在，在家政、农业种植、旅游销售、餐饮行业、医疗和美容服务等23个行业或领域贩卖劳动力现象尤为突出。CEACR在2017年就美履行第105号公约指出，美应在联邦层面出台必要措施，减少刑事司法体系中种族不平等现象。

据统计，德国2020年极右翼犯罪高达2.3万起，其中反犹罪行增长近16%。欧盟两性薪酬差距高达21%，三分之一女性曾在15岁后遭受过身体暴力或性暴力。欧盟在难民安置问题上推诿扯皮，为了自身利益丝毫不顾难民人权，希腊难民营大火至今仍让人心有余悸。欧盟边防机构拒绝难民船只登岸，甚至把难民“推回大海”，令人发指。

第四宗罪：破坏

长期以来，美国及其盟国热衷颠覆别国政权，培植地区代理人，刻意制造对抗，只破不立，枉顾国际法和国际规则，肆意侵犯他国权益，成为地区稳定的最大破坏者。

◆美国伙同盟友大搞“颜色革命”，干涉他国内政。

美波士顿学院副教授奥罗克在《隐蔽的政权更迭：美国的秘密冷战》一书中写道：仅在1947年至1989年的42年间，美实施了64次隐蔽的政权更迭行动和6次公开行动。冷战结束后，美更加肆无忌惮地推行干涉主义，频繁输入“颜色革命”，包括：2003年底，以议会选举计票“舞弊”为由，逼迫格鲁吉亚总统谢瓦尔德纳泽辞职，扶持反对派萨卡什维利当选总统，即“玫瑰革命”；2004年10月，炮制乌克兰大选“舞弊”丑闻，煽动乌青年上街游行，扶持尤先科在重新选举中当选总统，即“橙色革命”；2005年3月，煽动吉尔吉斯斯坦反对派抗议议会选举结果，最终演变成骚乱，总统阿卡耶夫被迫逃亡并宣布辞职，即“郁金香革命”。过去10年间，美国入侵了20多个国家或策动了有关国家政权更迭，并多次介入与操作中东欧、中亚以及西亚北非一些国家的“颜色革命”。2020年10月20日，俄联邦对外情报局局长纳里什金表示，美国正在计划准备在摩尔多瓦掀起“颜色革命”。2021年2月18日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，欧洲人权法院要求俄当局立即释放反对派政治家纳瓦利内的裁决失之偏颇，让人产生诸多疑问。俄司法部长崔琴科表示，欧洲人权法院的决定无法律依据，是干涉俄国内诉讼事务的重大企图。2021年4月，英国《晨星报》文章解密外交文件显示，美国和英国为获得金属锂资源参与策划了玻利维亚的军事政变。在玻利维亚争取社会主义运动党总统莫拉莱斯被迫辞职后，英国驻玻大使馆支持了玻新政权，政变后发生了致命的暴力事件，受到了人权组织的谴责。

◆美国及其盟友在中东等地区留下无法收拾的烂摊子。

美国及其盟友频繁在中东制造乱局，严重削弱了地区国家实力，导致“基地”组织、“伊斯兰国”坐大，地区陷入难以消弭的安全和治理赤字。美、英、澳大利亚等联军士兵在中东横行霸道，虐囚、奸淫、掳掠、滥杀平民的暴行屡见不鲜，其暴戾残忍程度毫不亚于恐怖分子。

美在中东惯于拉一派打一派，刻意制造地区矛盾，分化中东国家，自己则大搞“离岸平衡”。近年来美在海湾高调渲染“伊朗威胁”和教派对立，逼迫地区国家选边站队。特朗普政府一方面单边退出伊核协议，要求将伊朗导弹计划、地区政策问题纳入谈判范围，另一方面对伊进行有罪推定，将地区石油设施遇袭、油轮爆炸等事件悉数与伊或其代理人挂钩，意在坐实伊地区“恶行”，挑动地区国家不安全感。2020年初美悍然袭杀伊革命卫队圣城部队指挥官苏莱曼尼，地区紧张局势骤然升级。

◆英法等国在被迫结束殖民统治时，为延续自身影响埋下种种祸根，至今仍抱有“殖民者执念”。

“分而治之”是英国在殖民地管理的重要手段。一是遗留印巴矛盾。英占领印度后，利用种姓、教派矛盾极力挑拨离间印各阶层、各社会集团关系，以强化自身作用，维护殖民统治。1947年6月，印总督蒙巴顿提出方案，将印分为印度教徒为主体的印度斯坦和伊斯兰教徒为主的巴基斯坦，向二者分别移交政权。印巴分治后，双方教徒发生大量摩擦和冲突，彼此矛盾和仇恨加深，并在克什米尔归属问题上引发战争。二是促生巴以冲突。巴勒斯坦原系奥斯曼帝国属地。一战期间，英出于战略需要，一方面支持巴地区的阿拉伯人反抗奥斯曼帝国，另一方面却支持犹太复国运动，赞成犹太人在巴地区建立一个民族家园。此后，巴以冲突不断，至今未停。三是制造塞浦路斯矛盾。塞靠近希腊和土耳其，岛上希土两族分别将两国视为母国。塞曾沦为英殖民地，在塞谋求独立过程中，英故伎重施，挑拨希土矛盾，并推动塞问题国际化。后希土两族爆发武装冲突，塞形成南北分裂局面，至今两族矛盾未能解决。

欧洲国家“新干涉主义”大行其道，对非洲国家领导人大搞“顺我者昌、逆我者亡”，背后怂恿甚至派兵介入科特迪瓦等国内战，破坏次区域和平稳定。英、法、德、荷派军舰到南海耀武扬威。欧洲议会、捷克等出台涉台决议，安排官员、议员访台，公然为台独分子张目，严重破坏台海和平稳定。欧洲议会打着“维护人权”旗号，授予被中国司法机关依法判刑的犯罪分子“萨哈罗夫奖”，粗暴干涉中国内政，侵犯中国司法主权。2021年3月，欧盟基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个人和实体实施单边制裁，粗暴干涉中国内政，公然违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中欧关系。

第五宗罪：撒谎

为维护自身利益、排挤打压异己，美国及其盟友撒谎成性、众口铄金，毫无底线炮制不实证据和虚假言论，并以谎言为借口一次次欺骗世人、挑起冲突和争端。

◆美国以“洗衣粉”为由，与盟友挑起伊拉克战争。

2003年2月5日，联合国安理会召开会议，专门讨论伊拉克局势。时任美国国务卿鲍威尔在会上拿出一个装有白色粉末的试管，声称是伊拉克正在研制化学武器的证据。2003年3月20日，美英联军以此为由发动了伊拉克战争，直到2011年12月撤离，但美国至今未能证实伊确实存在大规模杀伤性武器。2014年，俄罗斯总统普京在接受媒体采访时就西方国家一直指责俄秘密吞并乌克兰东部回应说：“证据呢？拿出来让我们瞧瞧。整个世界都记得，美国国务卿出示的关于伊拉克大规模杀伤性化学武器的证据，就是那瓶装有不明物体的试管，里面搞不好是洗衣粉。”

◆美国编造“战争英雄”林奇故事。

2003年4月，美国军方公布了一名名为杰西卡·林奇的女兵在伊拉克战场的英雄事迹：林奇与战友遭遇伏击，林奇在敌众我寡的情况下拼死抵抗直至被俘。之后美国军方又称，林奇被俘后遭受了强暴和虐待。消息一出，美国上下群情激愤。美国立即派出特种部队前去营救林奇并很快将其救出。CNN全程拍摄了这场行动，并在几天后公布了营救行动画面。通过这场行动，美军的士气得到极大的提振，美国民众的爱国热情瞬间被点燃，林奇的事迹也被拍为电影。

然而实际上，林奇在战争中一枪未开。遭遇伏击后，林奇与战友乘坐的军车被击中而撞上另外一辆车，导致林奇受重伤。伊拉克医护人员救了林奇，并主动联系美军希望他们接走林奇。而美国军方拒绝了他们的请求。根据医院医生回忆，医院领导提前告知了他们美方的计划，美军“表演”了救走林奇。

2007年4月，林奇在美众议院听证会上陈述了事情的真相。林奇称，其身受重伤被俘，受到伊医护人员善待和良好的治疗，美国防部是在利用其拍摄虚假的英雄宣传纪录片。

◆以美国为首的北约利用种族灭绝谎言悍然发动科索沃战争。

1999年3月24日，以美国为首的北约向南斯拉夫发起空袭，为期78天的科索沃战争爆发。战争共造成2000多人死亡，6000多人受伤，近100万人沦为难民，给南联盟造成的经济损失超过2000亿美元。1999年4月7日，时任美国防部长威廉·科恩表示，科索沃的大规模屠杀骇人听闻，表明这是一场结束种族灭绝的正义斗争。时任美国总统克林顿称：“至少10万（科索沃阿尔巴尼亚族）人失踪。北约是有计划阻止种族清洗和屠杀。”CNN报道，克林顿指责塞尔维亚人对科索沃的种族清洗类似于二战期间的犹太人大屠杀，试图为他派遣美军到南斯拉夫作战的决定造势。《华盛顿时报》1999年11月报道，克林顿政府被指夸大被塞尔维亚人杀害的阿族人数量。美国作家约瑟夫·拉法指联军夸大阿族人死亡人数，以便把“制止种族灭绝”作为轰炸行动的理据。此外，《联合国宪章》不允许军事干预其他主权国家，例外的少数情况需联合国安理会决定，但美国及北约的这次行动并未经联合国授权。

◆美国及其盟友自导自演化武袭击，发起叙利亚战争。

2011年初，叙利亚反政府示威活动蔓延全国，示威者与政府军冲突逐渐升级，后演变为内战。在美国资金支持下，叙利亚民防组织（白头盔）自导自演平民受空袭和受化学武器攻击影片，将矛头指向叙政府。美、英、法三国政府进而宣称叙政府使用化武攻击平民，并对叙有关目标定点空袭。联合国2019年的一份报告认为，美西方联军可能没有将袭击目标指向特定军事目标，或者没有采取必要预防措施，可能构成战争罪。俄罗斯常驻欧盟代表弗拉季米尔·奇若夫称，“白头盔”曾多次使用这种伎俩栽赃叙利亚和俄罗斯政府。“白头盔”对这些“演员”进行专业训练，这些演员曾出现在多个不同的化武袭击视频里。据俄罗斯媒体与叙利亚官方媒体报道，除了进行所谓的人道主义援助以外，“白头盔”长期伪造新闻，混淆视听，受到美国、英国、德国、丹麦、荷兰、比利时等西方国家的大量资助。

◆美国及其盟友围绕新冠肺炎疫情谎话连篇，企图转移对本国抗疫不力的指责。

新冠肺炎疫情发生以来，美等西方国家政府不但未遵循世卫组织指南采取有效的防疫措施，反而不断指责和质疑中国，从隔岸观火到等待所谓“群体免疫”，利用一系列谎言麻痹本国民众，包括“病毒系武汉病毒实验室泄漏”、“病毒起源于武汉”、“中国政府反应慢导致疫情蔓延至全球”。特朗普和蓬佩奥多次声称已看到病毒来自武汉病毒研究所的新证据。美国防部主要承包商之一“多机构协作环境组织”发布错漏百出的30页核心数据报告，声称综合社交媒体信息、卫星图像、手机定位数据分析，武汉病毒研究所2019年10月曾发生某种“危险事件”。2021年初，世卫组织专家赴华开展新冠病毒溯源研究工作，专家组认为实验室泄露病毒极不可能，但美西方无视并公开质疑专家组报告。世卫组织官网信息显示，早在2020年1月3日中国官员就向世卫组织提供了在武汉发现“不明原因病毒性肺炎”聚集性病例的信息；1月5日，世卫组织通过所有会员国均可查阅的《国际卫生条例（2005）》事件信息系统分享了关于不明原因肺炎聚集性病例的详细信息，并建议会员国采取预防措施，降低急性呼吸道感染的风险。然而，当时的西方国家未采取任何有效的预防措施。

◆美国污蔑中国对南海“军事化”，联合盟国对南海加强军事部署。

近年来，美国一方面频繁在南海开展所谓的“航行自由”、联合日本、菲律宾等盟国加强军事部署，另一方面指责中国对南海进行“军事化”，误导国际舆论。据不完全统计，2017年至2020年，美国在南海的“航行自由行动”次数多达15次。此外，美国在南海周边地区加强了军事力量的部署，特别是高精尖战略武器的配置，并持续谋求与菲律宾、越南、日本等国加强军事伙伴关系，同时在亚太地区努力谋求与盟国伙伴的合作。澳大利亚东亚论坛网站2017年5月2日文章指出，一些西方分析人士在南海问题研究中偏袒美国导致媒体曲解事实。美国把商业航行与实施具有挑衅性的军事情报收集、监视活动等混为一谈，然后宣称中国在其专属经济区内和上空干扰美军舰艇和飞机，违反自由航行准则。

◆美国编造新疆“种族灭绝”弥天大谎，拉拢盟友对华制裁。

近两年来，美国拉拢西方一些反华势力，基于郑国恩等伪学者杜撰的所谓“涉疆研究报告”和一些所谓“亲历者”经历，炮制散布大量涉疆虚假信息，污蔑中国政府在新疆对维吾尔族实施“种族灭绝”等，诋毁中国治疆政策，粗暴干涉中国内政，并宣布对中方实体和个人实施制裁，企图蒙骗国际社会、干扰破坏新疆稳定发展。美国独立新闻网站“灰色地带”等多次刊文，揭露反华分子郑国恩滥用数据、歪曲资料、援引虚假“证言”编造新疆“种族灭绝”的谎言。法国作家马克西姆·维瓦斯出版《维吾尔族假新闻的终结》一书，以其在新疆真实见闻证明所谓维吾尔族“种族灭绝”纯属无稽之谈。

◆美国与盟友大肆抹黑中国“一带一路”倡议，编造中国“新殖民主义”“债务陷阱”等谎言。

美国与其盟国大肆抹黑中国“一带一路”倡议，部分西方媒体和政客刻意忽视中国投资对促进相关地区经济发展的积极作用，大肆炒作中国搞所谓“新殖民主义”和“新帝国主义”，散播相关国家正陷入中国“债务陷阱”、中国投资只会使中国受益等虚假结论。美国约翰斯·霍普金斯大学与哈佛大学学者在《大西洋月刊》刊文，直指“中国债务陷阱”是美西方政客捏造的谎言。如美西方媒体反复炒作的斯里兰卡汉班托塔港项目，正是加拿大和丹麦企业首先提出要在斯里兰卡投资、承建、运营该港口，却长期拿不出行动，而后中国企业通过公平竞争赢得了开发权。斯里兰卡面临的国际主权债务中，日本、世界银行等才是大债主，且2017年汉班托塔港债务仅占斯里兰卡外债的5%。斯里兰卡前央行行长表示，汉班托塔港债务不是该国金融困难的原因。对于发展中国家追求发展的意愿，美西方政客与媒体长期选择性失聪。

澳大利亚为配合美对华打压和经济“脱钩”，编造谎言大肆渲染“中国威胁论”“中国干涉论”，接连出台“反外国干涉”系列立法、《涉外关系法》等法案，以国家安全为由否决多项中企对澳投资，撕毁维多利亚州同中方签订的“一带一路”合作文件。

◆美国及其盟友以“人权”“民主”为名，不断向世界输出阴谋与谎言。

欧洲前宗主国向非洲殖民地承诺西式民主是发展的“福音”，事实上却让非洲国家深陷“逢选必乱”“发展赤字”陷阱。欧洲自称援非规模最大，但往往“口惠而实不至”，不是“钱不到位”就是“捂矿不采”，迟滞非洲发展。“阿拉伯之春”发生后，欧盟曾承诺逐年增加对阿拉伯国家援助，但事实却呈下降之势，2014年欧盟仅落实当年额度的20%。欧洲自诩为新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）平台最大贡献方，但至今向发展中国家出口疫苗尚不及自身产量的5%。

2021年4月19日，联合国人权理事会非洲人后裔问题专家工作组等特别机制发表联合声明，强烈反对英国种族和民族不平等委员会发表的报告，称该报告歪曲和捏造事实，将进一步加剧英种族主义和种族歧视。报告用美化种族等级制度为“白人至上”主义辩护，声称英国不存在系统性种族主义，种族主义是非洲人后裔凭空想象的产物或孤立事件，无视国际人权专家指出的英国系统性种族主义问题，包括在医疗、教育、就业、住房、执法、刑事司法等领域根深蒂固的不平等现象。声明指出，该委员会报告试图洗白英国贩卖非洲奴隶的历史，避而不谈蓄奴者的残暴行为及其一代代通过奴役黑人积累财富、社会资源和政治影响力的事实，这是对历史的蓄意曲解，将导致种族主义和种族歧视更加猖獗。

第六宗罪：包庇

近年来，美国以亲疏断是非，以远近判奖罚，包庇、袒护、纵容盟友诸多恶劣行径，甚至操控利用盟友的弱点恶行，达到其地缘政治的阴险目的。

◆美国罔顾全人类利益和国际社会反对，纵容日本排放核污染水入海。

2021年4月13日，日本政府宣布决定将福岛第一核电站核事故造成的超过100万吨核污染水倒入太平洋，引起日国内和周边国家广泛质疑和担忧。美西方媒体对此几无批评声音，不少西方国际组织、政客甚至为日辩护。美方表示支持日本决定，称日本“似乎采取了一种符合全球公认的核安全标准的做法”。美国国务卿布林肯发推特感谢日本处理核污染水的“透明努力”。

国际社会多对美国支持日本表示质疑。4月15日，人权理事会有毒物品和人权问题特别报告员、食物权问题特别报告员、人权与环境问题特别报告员发表联合声明，对日本决定将受损的福岛核电站100万吨核污染水排放到海洋深表遗憾，称此举将影响太平洋地区数百万人生命和生计，对日本和其他国家民众的人权构成巨大威胁。有关专家表示，考虑到将核污染水排放到海洋会对很多人生活和环境造成影响，日本政府有关决定令人高度关切。美国海洋保护学家里克·斯坦纳在《安克雷奇日报》发表评论文章，敦促美国政府立刻制止日本排放计划，并提倡国际社会任命独立于国际原子能机构的调查委员会，以审查有关福岛处理核污染水的相关问题，提供透明、独立、科学的建议。而且，美国表面上支持日本排核污染水，其实早已对日本产品进口严加监管。2021年3月，美国食品药品管理局FDA“第99-33号进口警示”编辑更新之后，仍因核辐射等原因限制日本部分农、养殖、水产品及附加产品的进口。

◆美国掩护日本实现军事松绑，推动日本解禁“集体自卫权”。

因二战期间犯下的侵略罪行，依据《开罗宣言》《波茨坦公告》及日本政府无条件投降书，日本应当彻底铲除军国主义，完全解除海陆空武装。然而在冷战初期，美国为了遏制社会主义阵营，扶植和重新武装日本，对大批犯有战争罪行的军国主义分子网开一面，默许一些人重返日本政坛。美国单独与日本缔结《日美安保条约》，签署、修订“日美防卫合作指针”，不断扩大日美同盟军事行动的范围。美国对日本政府出台《新安保法》、推动修改宪法第九条等动向予以纵容。2014年7月1日，日本政府临时内阁会议通过了修改宪法解释、解禁集体自卫权的内阁决议案。时任美国国防部长哈格尔随后发表声明，支持日本政府解禁集体自卫权的决定，欢迎日本政府关于集体自卫权的新政策。境外媒体分析称，美国是日本违反和平宪法、重新军事武装的最重要推手和关键因素。

◆美国包庇731部队罪行

二战结束后，美国在几年时间内陆续派德特里克堡基地的细菌战专家前往日本，向包括731部队头目石井四郎在内的731部队主要成员了解日本细菌等生物武器情况。美国为了得到731部队细菌战数据资料，支付了25万日元。美国甚至向世界隐瞒石井四郎以及731部队的滔天罪行，还让石井四郎成为德特里克堡的生物武器顾问。

据媒体报道，美国以豁免侵华日军731部队战犯战争责任为条件，获取731部队进行人体实验、细菌实验、细菌战、毒气实验等方面数据进行生物武器研究。在731部队《炭疽菌实验报告》《鼻疽菌实验报告》《鼠疫菌实验报告》三份人体实验报告封面上，分别写有“马里兰州德特里克堡基地生物战实验室化学部队研究与开发部，此函归还至战后总部档案部”的字样，并盖有“达格威实验基地技术图书馆”的黑色墨印。

◆美国杜鲁门政府为避免别国谴责其种族政策而支持南非种族隔离政策。

1948年后，杜鲁门政府出于冷战、维护美国在南非利益、美国国内反种族隔离力量较弱等考虑，对南非种族隔离制度采取所谓“中间道路”政策，即在口头反对南非种族隔离制度的同时，又对国际社会干预南非种族问题进行抵制。1960年3月21日，数千名南非民众在沙佩维尔一处警察局抗议本国种族隔离政策，遭到南非白人当局开枪射击，共69人死亡，包括8名妇女和10名儿童。该事件引起国际舆论广泛谴责，联合国也通过决议予以批评。时值美非洲裔民权运动兴起，美政府极力袒护南非，密西西比州议会甚至通过一项议案，支持南非政府“对捍卫种族隔离政策的坚定和面对反对者不为所动的决心”。

美国前驻南非大使威廉·埃德蒙森指出，由于美国自身在民权问题上处于两难境地，美国政府在外交上对南非的种族问题非常敏感，唯恐国际社会把注意力转移到美国国内的民权问题上来。美国对南非政策研究委员会报告称，美国顾忌其他国家可能会谴责其种族政策，所以支持南非并以种族政策属于南非国内问题为由，阻挠联合国干预南非的种族隔离制度。

◆美国在巴勒斯坦、叙利亚等问题上违背联合国安理会有关决议和国际共识，长期偏袒以色列。

以色列在1967年中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，并在两地建设犹太人定居点。联合国及国际社会均认定此定居点为非法。国际法院指出，以建立隔离墙行为违反国际法。数十年来，美国在政治、经济和军事上支持以色列，以色列逐步扩大其在巴勒斯坦被占领土上的定居点计划。特朗普上台后，以所谓“中东和平新计划”取代“两国方案”。2017年12月，特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都。2018年5月，美使馆迁至耶路撒冷。2019年11月，时任美国国务卿蓬佩奥宣称，美不再认为以色列在约旦河西岸地区建设定居点违反国际法。2017年10月，为反制联合国教科文组织所谓“反犹”活动，否定巴勒斯坦人民的合法抗争，美以联手退出该组织，并于2018年底正式生效。

2019年3月25日，时任美国总统特朗普与以色列总理内塔尼亚胡签署美国承认以色列对戈兰高地拥有主权的公告。美国此举引发包括叙利亚、俄罗斯以及联合国在内的全球范围批评。联合国安理会1981年通过的第497号决议明确表示，以色列将其法律、管辖权和行政机构强加于戈兰高地的决定“完全无效、不具国际法律效力”。2020年11月5日，联合国大会确认叙利亚对自1967年6月战争以来被以色列占领的戈兰高地的主权问题。联合国秘书长古特雷斯明确强调，戈兰高地的地位并不因此改变。此外，叙利亚外交部发表声明指出，美国的这一决定是对叙利亚“主权与领土完整的无耻攻击”。俄罗斯警告美方此举将“严重违反国际法”，也将阻碍叙利亚冲突的解决，并全面激化地区局势。

◆美国与其盟友对对方国家严重社会问题视而不见。

2020年美国“弗洛伊德事件”发生后，加拿大政府表态含糊其辞，总理特鲁多发推特称，虽然美国正对谋杀弗洛伊德进行追责，但要知道系统性种族主义和反黑人种族主义依然存在，且在加拿大同样存在。该表态未对事件进行谴责，表明加政府不敢公开批评美政府的懦弱心态和对美国的姑息。

同时，美国对加拿大种族问题视而不见。2019年6月3日，针对加拿大失踪和被谋杀原住民妇女和女童国家调查委员会发布报告，特鲁多在国际妇女大会开幕式上承认原住民女性遭受的悲惨暴力等同于“种族灭绝”，但美国政界对此默不作声，美舆论不仅没有给出谴责和批评，反而声称加政府为解决相关问题“作出巨大努力”。

◆美国盟友在国际规则适用上对美大开“绿灯”。

澳大利亚宣称捍卫所谓“基于规则的国际秩序”，2017年澳《外交政策白皮书》中载明“全球秩序基于的规则应是协商一致而非强国主导”。但为配合美国中东战略，澳拒绝承认国际刑事法院（ICC）关于接受巴勒斯坦作为观察员国的决定，阻止ICC调查以色列涉嫌在约旦河西岸、东耶路撒冷、加沙地带实施的战争罪行为。在美宣布将驻以色列使馆迁往耶路撒冷后，澳打破过去几届政府延续数十年的政策，效仿特朗普表态称也将考虑迁馆。

为维护美国在迪戈加西亚岛（Diego Garcia）的军事利益和英国的殖民利益，澳反对国际法院（ICJ）关于查戈斯群岛去殖民化的咨询意见及联合国大会有关决议。

第七宗罪：内讧

美国对盟友时而包庇、时而敲打，玩弄“驭下之术”，意在以胡萝卜加大棒的方式迫使盟友追随美，同盟体系内部实已互信缺失、同床异梦。

◆美国通过贸易手段打压日本，逼迫日本签订广场协议。

20世纪80年代，美国经济陷入滞涨，日本经济飞速发展，对美贸易顺差不断扩大。美政府曾频频利用《1974年贸易法》第301条，在1976年至1989年间，对日本产品进行20次“301调查”，绝大多数以日本让步自愿限制出口告终。1985年9月，美、英、法、联邦德国、日本在纽约广场饭店签订协议，主要包括遏制通胀、扩大内需、贸易开放、资本自由化等内容。广场协议签订后，日元大幅升值，日出口受到打击，产能大量过剩。1986年、1991年美日先后签订两次《半导体协议》，5年协议期结束后，美国半导体在全球和日本的市场均扩张至三成左右。此外，美国先后对日本发起纺织品战、钢铁战、彩电战、汽车战、汇率战、半导体战、美逼日系统性改革等七次贸易金融战。为减少日元过度升值对经济竞争力的损害，日政府通过放松信贷维持经济扩展势头，股市、楼市泡沫越来越大；后为防止经济过热，日政府采取激进步骤，快速调高央行基准利率，导致日经济泡沫破碎。该协议被认为是日“失去二十年”的转折点。

◆美国以贸易逆差为由，逼迫盟友修改双边自贸协定。

2012年，美国与韩国签署《美韩自贸协定》，之后时任美总统特朗普认为该协定造成美对韩贸易逆差。2018年9月，韩总统文在寅不得不与特朗普签署修正后协议。1992年8月，美国、加拿大、墨西哥签署《北美自贸协定》，成立北美自贸区，成为当时世界上最大区域经济一体化组织。2017年1月特朗普上台后，认为该协议增加了美贸易逆差，并将数以万计的制造业岗位转移至薪资水平较低的墨西哥，要求重新谈判。经过一年多谈判，三方签订新的美墨加协定（USMCA），加拿大向美开放160亿美元的农产品市场。

◆新冠肺炎疫情下美国与盟友相互指责设绊，美甚至拦截盟友防疫物资，并囤积疫苗等紧俏抗疫物资。

疫情发生以来，德、法、加拿大等美铁杆盟友订购的防疫物资均曾遭美国高价抢购或截留。2020年4月，美联邦应急事务管理署突然下令要求3M公司停止向加拿大和拉美市场出口3M口罩，既有订单暂时取消。美买断可能用于治疗新冠的药物瑞德西韦短期产能，禁止向包括美盟友在内的他国出口口罩等美医疗物资。

印度曾在疫情前期向美援助药品，印疫情大暴发后，印外长苏杰生等多人呼吁美解除疫苗原材料出口禁令以提高印疫苗产量，但美表示将重点放在控制国内疫情上，优先给国内民众接种疫苗。此举引爆印反美情绪，并遭到美盟友和国际社会批评。印度ZEE新闻网介绍，拜登上任后立即援引《国防生产法》，禁止美出口用于生产疫苗的关键原材料，以确保美辉瑞等疫苗生产商能得到充足原料供应，实现全天候生产。《印度时报》报道，美政府囤积新冠疫苗，对印严重疫情视而不见的做法令印网友反美情绪爆发。

2021年5月5日，美国贸易代表戴琪表示，美支持WTO对新冠疫苗知识产权的豁免建议，拜登政府将积极参加WTO有关豁免协议的谈判，并鼓励其他国家参与进来。德国、法国表示反对。对于美政府此次“慷慨”之举，德政府发言人直言，美关于豁免新冠疫苗知识产权保护的提议对全球疫苗生产带来“严重麻烦”。法总统马克龙在欧盟领导人峰会上表示，新冠疫苗专利并不是当前的关键问题，并指责英国和美国封锁了疫苗及原材料的对外出口。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟对有关专利的讨论持开放态度，但分享技术并不是应对疫情的快速处理措施。

◆为维护地区掌控和主导权，美国对盟友或抛弃或制裁或打压，毫不手软。

2016年7月，土耳其爆发未遂军事政变，冲突共造成240多名土耳其公民丧生，2000多人受伤。土耳其当局指责在美国的居伦参与政变，将“居伦运动”列为恐怖组织，并要求美等83个国家引渡425名该组织成员，但一直为美政府拒绝。

为打击极端组织“伊斯兰国”，美长期支持叙利亚库尔德武装组织并视其为重要盟友。后为减轻驻军负担、缓和对土耳其关系等，美突然抛弃这一盟友。2019年下半年，土政府跨境对库尔德武装组织进行军事打击之前，美突然从有关地区撤军，并表态“不支持、不参与”。

美国对土耳其长期防范，极力干扰土与俄罗斯走近，对土采购俄武器实施制裁，首次将《以制裁反击美国敌人法》条款适用于北约盟友。拜登政府公开宣布承认亚美尼亚大屠杀为“种族灭绝”并推动出台相关制裁立法，迫土向美低头。2018年，土寻求采购美制“爱国者-3”导弹未果，转而同俄签订S-400防空系统合同。美多措并举对土施压，宣布制裁，并禁止美进出口银行向土提供信贷，将土踢出F-35战机计划，不予退还土投入的研发资金和战机定金。

◆美国经济霸凌对盟友“一视同仁”。

美国不仅大行贸易保护主义，还通过贸易协定加大对盟友的控制。在美墨加协定谈判中，美迫使加放弃独立与其他国家签订贸易协议的主权权利，接受美无理要求，在协定中纳入“毒丸条款”，规定协定任何成员国与非市场经济体商签自贸协定必须得到其他成员国同意，明显蓄意针对中国等特定国家，严重干扰和破坏全球自由贸易秩序。

美墨加协定签署1个月后，时任美总统特朗普又对加拿大举起制裁大棒，宣布2020年8月将对自加进口的部分铝产品恢复加征10%关税。加政府即宣布对总价值36亿加元的一系列含铝美产品征收关税。在数月磋商后，特朗普于当年10月正式取消该决定，但同时威胁称，如果加对美铝出口激增，将恢复征收关税。拜登上台后，即签署行政令取消加拿大“基石”输油管线的项目许可证，该举措对加能源大省艾伯塔经济造成很大负面影响，在疫情期间更是令加经济雪上加霜。

欧盟1996年制定《欧盟阻断法令》，约束成员国服从美法令，对遵守美国法而不遵守欧盟法的主体实施制裁，准许在欧洲法院起诉涉美案件中受益方或胜诉方。

近年来，美国坚称“北溪-2号”天然气管道项目威胁欧洲能源安全，对此予以反对并实施制裁。2021年1月，美国宣布对俄罗斯籍“福尔图娜”号铺管船执行制裁措施。3月25日，美国务卿布林肯表示，“北溪-2号”项目同欧盟自己设定的能源安全目标相违背，并有可能会伤害到乌克兰、波兰以及其它国家利益，并再次强调美在这一项目上的立场和态度，包括对致力于完成铺设“北溪-2号”管线的相关公司实施制裁措施。

◆美国利用《反海外腐败法》强行打压盟国企业。

美国的《反海外腐败法》禁止美个人和实体为赢得业务而向外国公职人员赠送或提供任何有价值的东西。2020年，美国检方披露了一份刑事起诉书，法国运输公司阿尔斯通的两名前高管和日本贸易公司丸红株式会社的一名前高管因曾向印尼官员行贿，被指控密谋违反美国《反海外腐败法》和共谋洗钱。《华尔街日报》2021年1月报道，美联邦调查局在与美有关联的海外调查中发挥了更大作用，近年来扩大了其国际反腐部门，以追查涉及贿赂、盗贼统治、反垄断等犯罪的个人和组织。而在2014年一桩针对阿尔斯通的案件中，阿尔斯通和丸红分别与美国司法部达成和解，支付了7.72亿、8800万美元和解金，以了结针对上述印尼项目以及其他国家项目的指控。

◆七国集团内部分歧不断，在处理内外问题上貌合神离。

2018年6月，七国集团（G7）峰会在加拿大举行，峰会公报承诺要努力减少关税壁垒、非关税壁垒和补贴。时任美国总统特朗普宣布不签署峰会公报。美并宣布自6月1日起取消对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品关税豁免待遇，分别加征25%和10%的惩罚性关税。欧盟和加拿大随即表示将采取对等措施维权，对敏感的美国产品征收大致等值的关税。除贸易议题外，G7还提出了降低一次性塑料使用等解决方案。然而，美国和日本这两个成员国并未签署《海洋塑料宪章》。

2019年8月，G7峰会在法国举行。特朗普在会前表示，如果法国对谷歌、脸书和苹果等美国互联网技术企业征收数字税，美国将对法国葡萄酒征税。欧洲理事会时任主席图斯克则称，如果美国征税，欧盟将以类似措施回应。路透社在峰会之前列举了一串有争议性的议题：特朗普对法国7月通过征收数字服务税的法案不满；美国对各方应对气候变化的努力置之不理；美欧在是否重新接纳俄罗斯回G7的问题上有分歧；欧洲大国试图缓解美国与伊朗之间的关系等。

2021年5月，G7外长会议在英国举行。美国务院声明称，美国务卿布林肯在此次会议期间与德国外长马斯会晤时，再度表达了美对俄德“北溪-2号”天然气管道项目的强烈反对。有专家指出，鉴于欧洲大陆对俄罗斯能源供应的依赖，德、法等主要欧洲国家在对俄政策上不会紧跟美国。美国经济学教授哈伊里·图尔克认为，经济基础决定了美英企图借G7扩大反华阵营的目的难以实现，因为德国、日本、韩国都和中国有直接大量的经贸往来，而印度作为中国倡导设立的亚投行主要受益方之一，也不会轻易和美国公然站在一边。

◆美国对其盟友支持口惠而实不至。

近段时间澳大利亚政府对美公开宣称支持澳对抗中国“经济胁迫”欢欣鼓舞，但包括美在内的“五眼联盟”其他国家对澳支持不仅口惠实不至，而且还趁火打劫借机扩大对华出口，迅速挤占澳在华市场份额。据澳媒体披露，2020年10月至2021年2月，澳葡萄酒对华出口下降98%，“五眼联盟”其他国家政客高调声援澳葡萄酒，但澳对“五眼联盟”其他国家出口不增反降25%。2020年12月至2021年2月澳煤炭对华出口降至零，而“五眼联盟”其他国家煤炭在华份额由2.7%升至6.1%；澳在中国进口食品和饮料市场份额由2020年4月的6.3%降至2021年2月的3.6%，而“五眼联盟”其他国家市场份额由25.5%升至39.5%。

(责编：高歌、刘洁妍)