人民网雅加达8月5日电（记者徐伟）8月4日，印度尼西亚新冠疫情累计死亡病例突破10万。印尼卫生部公布的最新数据显示，过去24小时，该国新增确诊病例35867例，累计确诊3532567例，累计死亡病例达100636例。

当地媒体报道称，新冠德尔塔毒株在印尼肆虐，导致该国在过去3周内每天出现1000例以上的死亡病例。今年1月，印尼首都雅加达发现了首批感染德尔塔毒株的新冠患者，引发该国出现首次确诊病例激增，平均每日感染数超过1万例。

然而，印尼确诊病例数在2月开始下降，引发印尼政府放松警惕和放宽防疫限制。分析认为，印尼政府似乎忽略了一个事实，即这种具有高度传播能力的变异毒株，如不加以控制，可能会导致更加灾难性的爆发。

此间舆论分析指出，由于未能预料到今年5月开斋节假期带来的人员大规模流动，可能引发疫情出现新一轮激增，导致印尼第二波疫情来势汹涌。尽管印尼政府当时颁布了城际旅行禁令，但仍未能阻止出现上百万人规模的人员返乡和流动。

6月最后一周，印尼单日新增病例开始出现急剧增加，使爪哇岛各地医院不堪重负。然而，印尼政府一度无视专家要求实施更为严格防疫限制的呼吁，错过加强防疫政策的黄金时期。7月3日，印尼政府才宣布在爪哇岛和巴厘岛实施紧急公共活动限制政策，随后逐步扩展到印尼其他地区并多次延长这一政策至今。

目前，德尔塔毒株正在印尼全国范围造成严重破坏，迫使印尼政府采取几乎所有可用措施，防止进一步出现死亡病例。迄今为止，印尼政府出台了包括扩大防疫限制政策，改善医院收治病人能力和派遣急救人员接走自我隔离患者送院治疗，以及加快疫苗接种等举措。尽管如此，印尼新增确诊和死亡病例数仍飙升至前所未有的水平，超出印尼政府预测。

批评者认为，印尼政府没有出台持续性抗疫政策，以及未能有效运用足够的检测和追踪等手段，造成德尔塔毒株出现灾难性传播。澳大利亚格里菲斯大学流行病学家布迪曼表示，德尔塔毒株感染性很强，危险性也大得多。如果政府未能迅速发现感染该毒株的病例，可能会导致更高的死亡人数。

印尼流行病学家协会专家玛斯达利娜认为，除提升检测数量外，印尼政府还应注重加强确诊病例和密接人群追踪工作。片面依靠紧急公共活动限制政策减少人员流动，不是应对疫情的正确方式。

自去年12月首次推出疫苗接种以来，印尼便将其视为应对疫情的一种重要方式。然而，疫苗接种覆盖率低，疫苗短缺导致人们未能按计划进行第二剂接种等问题层出不穷。截至8月4日，印尼仅有2196.5万人完成两剂疫苗接种，距离实现2.08亿人口接种目标仍有巨大差距。印尼卫生部长谷纳迪强调，今年初缺乏疫苗是阻碍该国疫苗接种工作的主要问题，预计未来数月这一情况将有所缓解。

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