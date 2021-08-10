新华社联合国8月9日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵9日在安理会海上安全问题公开会上针对美方代表发言提到南海问题指出，美国作为域外国家动辄把先进舰机开进南海，肆意挑衅，公开在地区国家间挑拨离间，是对南海稳定最大的威胁。美国没有资格在南海问题上说三道四。

戴兵表示，安理会不是讨论南海问题的合适场所。美国在发言中提到南海问题，中方坚决反对。当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势保持总体稳定，各国依据国际法享有航行和飞越自由。中国同东盟各国致力于全面有效落实《南海各方行为宣言》，力争早日达成“南海行为准则”。“我们有决心、有能力维护好南海和平稳定。”

戴兵指出，美国自己不加入《联合国海洋法公约》，却以公约法官自居，对别国指手画脚，横加干涉，在海洋问题上毫无可信度。美国在安理会炒作南海仲裁案，完全是政治企图。南海仲裁案仲裁庭违背“国家同意”原则，越权审理；在事实认定和法律适用上有明显错误，其所作裁决是无效的，没有任何拘束力。

戴兵表示，维护海上安全对促进世界和平稳定与发展繁荣具有重要意义。当前，新冠疫情仍在全球肆虐，地区冲突有增无减，海盗袭击、海上武装抢劫、海上毒品和武器走私、海上人口贩运等犯罪活动猖獗，进一步加剧有关地区的不稳定性。

戴兵指出，中国高度重视海上安全，一贯倡导互利合作共赢的海洋共同安全观，致力于营造平等互信、公平正义、共建共享的海上安全格局。围绕会议主题，戴兵还强调海上安全合作应秉持海洋命运共同体理念、遵守国际法、服务沿岸国家经济社会发展、继续聚焦打击海盗活动等四点。

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