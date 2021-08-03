面对美国软硬实力都在下降的现实，无论是上届美国政府还是现政府，都将中国视为战略竞争对手和主要威胁，抓住一切机会，把疫情、贸易、教育、科技、网络安全等所有问题政治化，持续制造“中国威胁”的舆论氛围，企图打压孤立遏制中国发展。历史、现实和未来都将证明，美国打任何牌施压中国都不可能成功

美国政府一直在鼓噪新冠病毒“实验室泄漏论”，但始终苦于找不到证据支持，即使是情报部门介入，迄今也一无所获。美国政府显然不愿接受这一现实。据美国媒体报道，美国一些政客竟然宣称要“持续优先”搞情报溯源，直到“得出高度可信的结论”。有人甚至建议政府花钱买“证据”。说白了，哪怕就是编故事，美国也要将病毒溯源政治化进行到底，千方百计要让情报部门炮制出一份栽赃中国的报告。为了这一政治目的，科学精神在美国政客心中毫无位置。

让情报部门介入病毒溯源，是美国现政府在炒上届政府的冷饭。去年，上届美国政府为了摆脱抗疫不力导致的选情被动，大搞甩锅推责、污名化中国的把戏。他们将新冠病毒称为“中国病毒”，毫无根据地宣称“病毒来自武汉的一家实验室”，并向情报机构施压以支持其荒谬观点，但因为缺乏证据最后只能不了了之。

选举中，曾对时任政府这一做法不屑一顾、表示要“倾听科学”的现执政团队，为何在执政一段时间后老调重弹，强推“实验室泄漏论”？有分析称，这与现政府面临的国内压力有关。如果说，上任伊始，种族分裂、党争激化、贫富差距、疫情失控等美国社会问题还可以说是上届政府的责任，那么，在执政半年多后，这一切早已成为现政府治理低效的表现。面对明年中期选举能否保住民主党在国会众议院多数席位的压力，美国现政府寄希望于甩锅中国来转嫁国内民众的不满情绪。

美国选举制度设计的弊端固然是原因之一，但更深层次的原因，是美国的对华认知走入了误区。面对美国软硬实力都在下降的现实，无论是上届美国政府还是现政府，都将中国视为战略竞争对手和主要威胁，抓住一切机会，把疫情、贸易、教育、科技、网络安全等所有问题政治化，持续制造“中国威胁”的舆论氛围，企图打压孤立遏制中国的发展。但美国政府需要弄明白的是，中国的发展振兴有着巨大的内生动力，是历史演变的必然趋势。中华民族伟大复兴已进入不可逆转的历史进程，任何国家、任何势力都无法阻挡。历史、现实和未来都将证明，美国打任何牌施压中国都不可能成功。

病毒溯源是一个需要通过规范研究解答的科学难题，只能以科学为动力。所谓“实验室泄漏论”已被科学界视为“非专业人士毫无根据的幻想”。美国政治操弄病毒溯源问题已到了偏执的地步，但真正损害的却是自身的形象。诋毁中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的科学结论，打压秉持客观立场的科学工作者等“溯源恐怖主义”做法，与科学、公正原则背道而驰，彻底颠覆了人们对美国这个科技大国、自诩的“山巅之城”的认知。美国各种反科学的操作，真正限制的是美国政府应对本国疫情的能力。美国《波士顿环球报》网站日前发表题为《美国已失去思考或未雨绸缪能力》的文章，认为美国对新冠肺炎疫情的处理显示美国的党派偏见、阴谋论主义和怀疑心态严重束缚了美国应对突发公共卫生事件的能力。

让新冠病毒溯源工作回归科学原则，而不是出于政治目的搞有罪推定。这是国际社会的共识。“科学界希望美国重返世卫组织能加强抗击新冠肺炎疫情大流行和挽救更多生命的努力，但不幸的是，华盛顿重返世卫组织给这个以科学为先锋的专业机构带来了地缘政治竞争。”瑞士生物学家威尔逊·爱德华兹的评论可谓一语中的，表达了国际科学界对美国行为的失望之情。是时候了，美国政府应倾听国际社会的期待，摒弃臆想，放弃对抗，不要再扮演“病毒学家”的角色。

《 人民日报 》（ 2021年08月03日 03 版）

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