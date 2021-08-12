高歌

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

在世卫组织指出新冠病毒“极不可能”从中国实验室泄漏之后，美国等少数国家仍不顾新冠肺炎疫情肆虐全球，无视国际社会合力抗疫的关键时期，炒作所谓的“实验室泄漏论”，散播政治病毒抹黑中国。

中国在溯源问题上始终秉持开放、透明、科学、合作的态度，率先同世卫组织开展溯源合作，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究，并接待国际专家组访问武汉病毒研究所。反观美国，才是真正疑点重重，在病毒溯源问题上一直遮遮掩掩，对于其自身疫情最早暴发时间、早期传播途径、德特里克堡生物实验室等国际社会关切的问题讳莫如深。

试问美方为何始终对紧急关闭美军生物安全四级实验室德特里克堡基地，暂停其“对高致病性病原体的研究工作”的原因三缄其口？为什么不敢接受国际核查？同时，美国在乌克兰、阿富汗等25个国家和地区部署了超过200个军事生物实验室。2003年以来，相关实验室累计发生数百起“人类意外接触致命微生物事故”，致使直接接触者被致命病毒感染、社区形成流行病疫情。这200多个美国的海外生物实验室又曾发生过什么事件？

避而不谈自身问题，一味散播针对中国的各种阴谋论，美式溯源 “双标”已经严重破坏科学研究的规律和氛围，阻碍国际社会团结抗疫的努力，加剧了政治对抗和分裂。

作为全球第一疫情动荡国，美国最应做的是承担起对内、对外双重责任，促进全球抗疫合作。

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