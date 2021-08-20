吴超岚 曲江

因南京禄口国际机场疫情防控不力，8月7日，南京市副市长胡万进，南京市江宁区原区委副书记、区长严应骏，南京市卫健委党委书记、主任方中友等15名党员干部和公职人员被追责问责。其中，江苏省纪委监委问责6人，南京市问责9人。7 月 20 日以来，因疫情防控不力等问题，南京、郑州、张家界、烟台、广州、扬州等地的一批公职人员被免职、停职、警告、立案审查。

“问责疫情防控不力的官员是在提醒同行，在疫情期间，要始终坚持以人民为中心的原则，时刻保持警惕，保护人民的生命安全。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刁大明接受人民网采访时说。

如何对待人的问题，是检验一个政党、一个政权的试金石。危急关头是不是人民至上、生命至上，检验着一个政党到底为谁服务，是否以人民为中心。“对疫情防控履职不力的零容忍，真正体现了优先考虑人民利益和生命、尊重科学的原则，是对中国人民负责的体现。”刁大明说。

疫情时期的政治闹剧

反观美国，自疫情暴发以来，没有一位官员因疫情防控履职不力而受到问责，更有甚者还在破坏本国人民的抗疫成果。

据美联社报道，纽约州长科莫在疫情初期将 9000 多名正在治疗的新冠患者送往疗养院，造成纽约州疗养院数千人死于新冠。尽管疗养院丑闻激起了公众对政府的愤怒，但科莫却不用对自己的做法承担任何责任。在疗养院事件一年多后，美国司法部于2021年7月24日宣布不会对科莫的不当行为进行民事调查。

美国一些政客无时无刻不在制造恐慌和混乱，佛罗里达州长罗恩·德桑蒂斯就是其中之一。禁止学校强制学生戴口罩、禁止使用疫苗护照、使用扣留薪水等手段威胁当地教师……德桑蒂斯再次将佛罗里达州推入疫情的漩涡中，8月15日当天该州新增确诊病例25991例，过去两周该州的患病率上升了60%。

与此同时，得克萨斯州长格雷格·阿博特也在“竞选”美国“抗疫最糟糕州长”。上个月底，阿博特威胁要对执行新口罩规定的地方官员处以罚款。阿博特在一份声明中说，“得州人已经掌握了有助于预防和避免新冠病毒传播的安全做法。他们个人有权利和责任决定自己和孩子是否戴口罩、开店和从事休闲活动。”而该州东南地区、包含休斯敦一带有将近半数以上的新冠肺炎患者，都还在等待病床。

如此的美国政客还有不少，他们因失职夺去了数百万人的生命，但却无需承担任何责任。如今，他们正在挑战科学、导演疫情政治闹剧的路上一去不返。

根深蒂固的系统缺陷？

疫情暴发以来，谁应对抗疫失败负责的争论在美国从未结束。美国联邦制运转紊乱导致疫情泛滥，各州和联邦政府在抗疫期间经常在限制措施、个人防护装备供应和疫苗分发等问题上互相指责。

对抗疫不力的推责甩锅更是他们惯用手法。日前，美国宾夕法尼亚大学教授乔纳森·齐默曼在《华盛顿邮报》网站上刊文说，每当遇到疫情，美国就会把责任“甩锅”给外人，这种做法由来已久。

“美国政治制度的特点是责任分散，这为政治家推卸责任提供了一个完美的借口，因为他们总能找到推卸责任的人。”外交学院国际关系研究所教授李海东接受人民网采访时表示。

大多数政治家将在下一次选举中面临票数清算，通常会在两年或四年后举行。“选举制度的缺陷之一是滞后性，导致纠错能力差。” 清华大学战略与安全研究中心助理研究员孙成昊说。即使选民表现出很多不满迹象，他们也不能立即罢免官员，因为在下一个选举任期内，政客们的不当行为会被时间淡化，或被最近的危机掩盖。

“这就是为什么官员们可以肆无忌惮地搞砸疫情防控。”刁大明说，“美国根深蒂固的制度缺陷滋生渎职行为，直接给美国人民带来无尽痛苦。”

中美之间的显着差异之一是执政党的执政理念。刁大明表示，美国政客的首要任务是确保连任，保护他们的政党和利益集团，而不是维护人民的权利。在疫情期间，美国执政党为自己的利益集团、权力集团或特权阶层工作，而中国共产党始终把人民生命安全和身体健康放在第一位。

“在中国，任何在抗疫斗争中玩忽职守、损害公众利益的官员，在工作中抛开以人民为中心的原则，都会受到惩罚。如果政府官员不能为人民服务，将由有能力的对应方取代。”刁大明表示。

抗疫中，中国始终将保障人民生命健康视为重中之重，真正践行了“人民至上、生命至上”的人权价值理念。人民二字重若千钧，人民的生命安全和身体健康高于一切，正是中国制度最根本的价值取向、最深层的政治伦理。

(责编：苏缨翔、常红)