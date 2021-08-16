曲江

近期世卫组织秘书处在未同成员国协商的情况下，提出了所谓第二阶段溯源工作计划，抛弃中国—世卫组织溯源联合研究报告得出的权威的、科学的结论。对此，不仅中方不接受，国际社会也多对新冠病毒溯源政治化持反对声音。

中国一贯秉持公开、透明、科学、合作的原则，主张下一阶段溯源应该尊重第一阶段研究成果、坚持以科学家为主体、反对溯源问题政治化、呼吁国际社会积极展开多国多地溯源调查与研究。俄罗斯、韩国、菲律宾等国的媒体及专家频频发声，呼吁应对美国展开相应溯源调查。

中方在溯源问题上已经两次邀请世卫组织专家来华调查。同时，中方主动向世卫组织提交了下阶段溯源工作的中国方案：以科学家为主体，以证据为基础开展科学溯源；不重复开展第一阶段溯源研究已经开展过的，尤其是已经有了明确结论的工作；充分借鉴第一阶段病毒溯源工作实践、机制和方法，推动溯源工作有序、顺利开展；专家组应在第一阶段溯源研究专家基础上组建，充分尊重专家组成员的专业水平、国际声誉和实践经验。

除了开放与透明，中方还积极维护病毒溯源的科学性和公正性。新冠病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家研究找到病毒的动物源头和向人类的传播途径，从而更好地防范未来的风险，保护全人类的生命健康。中国政府高度重视病毒溯源的科学研究工作，截至7月19日，中国与美国、英国等国外团队联合发表的溯源相关论文225篇，国内研究团队发表论文352篇，中美医学科研专家还就疫情防控先后开展6次视频交流。中方积极加强科学研究方面的数据和信息共享，依托国家生物信息中心，建立全球共享的新冠病毒信息库。

中方还主张在全球进行多国多点溯源研究调查。近日，法国巴斯德研究所免疫学博士鞠丽雅教授就新冠病毒溯源接受专访时指出，从新冠肺炎流行的总体情况看，多个源头、多点暴发已经是很明显的客观事实。《欧洲流行病学杂志》的研究表明，新冠病毒2019年11月已在欧洲出现；美国疾控中心研究报告显示，新冠病毒或已于2019年12月在美国出现；意大利米兰国家癌症研究所的研究显示，新冠病毒可能于2019年夏天起就已经在意大利传播……以上种种，说明新冠疫情多点多地溯源有充分的必要。

美国大肆操纵国际舆论炒作“实验室泄漏论”，将溯源问题政治化。然而到目前为止，武汉病毒研究所的职工和研究生没有一人感染新冠病毒。武汉病毒所没有开展过冠状病毒增益功能研究，没有所谓的人造病毒。根据第73届世界卫生大会决议要求，下一阶段溯源工作制定过程应当是公开透明的，不应由少数国家主导。

日前，外交部副部长马朝旭在阐述中方对病毒溯源问题的立场时表示，中方从未拒绝开展溯源合作，始终支持并将继续参加科学溯源。中国正在并将继续落实中国—世卫组织溯源联合研究报告相关建议，积极推动开展报告中涉及中国的后续补充性研究。“我们反对的是政治溯源，反对的是违背世卫大会决议的溯源，反对的是抛弃中国—世卫组织溯源联合研究报告的溯源，支持的是科学的溯源。”

中国—世卫组织溯源联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，必须得到包括世卫组织秘书处在内的各方的尊重和实施。今后的全球溯源工作应该也只能在这个报告的基础上进一步开展，而不是“另起炉灶”。

(责编：苏缨翔、常红)