新华社华盛顿6月13日电 新闻分析：美国疫情防控愈加艰难 年内恐难看到转折点

新华社记者谭晶晶

13日，美国累计新冠确诊病例数已突破207万，累计死亡病例超过11.5万。多名美国专家表示，美国疫情发展趋势不容乐观，随着复工复学和人员流动增加，疫情防控更为艰难，年底前恐难以看到真正的转折点。

美国约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情数据分析显示，截至13日，美国至少13个州每日新增病例呈上升态势，与前一周相比增幅超过10%。得克萨斯州、佛罗里达州、加利福尼亚州等人口大州过去两周每日新增确诊病例数居高不下。

加州大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风认为，有三方面因素引发新冠感染病例激增：一是美国各地自5月26日起因白人警察暴力执法致一名非洲裔男子死亡引发抗议和骚乱，大量人群聚集，加速了新冠病毒传播；二是各地逐步复工，开放社会和商业活动，增加了在工作场所、饭店、体育场馆等设施的群聚和群体感染的可能性；三是学校即将复学，很多学校让学生回校恢复面对面教学，这可能是又一波疫情暴发的温床。

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所近日更新的新冠疫情模型预测结果显示，到10月1日，美国累计新冠死亡病例可能达到约17万例。从目前至9月，美国单日新增死亡病例数总体会呈下降趋势，但从9月起将大幅攀升。受学校复课等因素影响，多数地区的新冠感染人数在8月至9月将呈上升趋势。

“根据模型预测，结合目前约5.56%的新冠病亡率估算，在目前超过200万确诊病例的基础上，未来3个半月里美国的新冠确诊病例还会增加约100万，形势非常令人担忧。”张作风说。

据美国《国会山报》报道，在美国50个州都逐步放松限制措施后，一些新的“重灾区”陆续涌现，包括南卡罗来纳州、密苏里州及休斯敦、凤凰城等城市。有半数州每周新冠病例都呈上升趋势，仅16个州及首都华盛顿连续两周总病例数下降。

即便如此，美国各州仍在推进经济复苏计划，重开餐厅、商场、健身房、美容院等商业设施，解除居家令。

同时，无症状传播的蔓延使美国疫情防控更为艰难。美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇本周表示，有证据表明，25%至40%的新冠病毒感染者没有症状，流行病学研究显示，这些感染者在没有任何症状出现的情况下就能够将新冠病毒传给他人。

美国智库全球发展中心研究员杰雷米·科宁迪克表示，目前完全没有任何关于重新加强限制措施来遏制疫情上升趋势的讨论，很多州的应对方式让人感觉就像疫情过去就不再来，这让今年夏天和秋天的防疫形势非常危险。

美国疾病预防和控制中心传染病部门副主任杰伊·布特勒12日表示，必须认识到，如果新冠病例数又开始大幅上升，采取更多类似3月起实施的防控措施非常重要。

“疫情离结束还早，仍然占据所有地区的头条。下一步疫情防控任重道远，如何在经济复苏与疫情防控之间做出平衡非常关键。恐怕今年内都看不到真正的转折点。”美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼对新华社记者说。

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