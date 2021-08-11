将政治凌驾于科学之上，将一己私利凌驾于人民生命健康之上，将美式霸权凌驾于全球抗疫合作之上，不但无助于美国抗疫，也无助于治愈美国的“基础疾病”

美国新冠肺炎疫情正进入新一波上升期，每日新增确诊病例数、住院病例数、死亡病例数等疫情核心指标严重反弹，过去一周日均新增确诊病例超过10万。在沉重的现实面前，美国政客仍痴迷于将疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，反复上演甩锅推责的把戏。这是对美国不幸逝去生命的漠视，也是对事实、科学和正义的亵渎。中国智库9日联合发布《“美国第一”？！美国抗疫真相》研究报告，系统揭露美国抗疫不力的深层原因。

美国疫情曲线从未“拉平”，而是呈现“一波未平，一波又起”的走势。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示，截至美国东部时间8月8日下午6时，美国共报告新冠肺炎确诊病例35757980例，死亡病例616816例。美国华盛顿大学的最新研究成果指出，由于检测偏差、延迟报告等重大缺陷，全美实际新冠肺炎确诊病例数量可能被低估了60%之多。美国拥有全球最发达医疗技术、最丰富医疗资源、最强医疗护理能力，为何却成为疫情最严重的国家？这一巨大反差的背后，是美国社会严重的“基础疾病”。

美国政治极化，党争白热化，联邦体制相互掣肘、层层推诿，深层次制度弊端突出。疫情发生以来，美国两党始终无法弥合政治分歧，严重拖累抗疫步伐。在两党无休止的争斗中，美国错过了疫情防控的“黄金窗口期”，核酸检测、佩戴口罩、居家隔离、疫苗注射、医疗物资战略储备分配、紧急纾困法案等都受到影响。美国联邦、州、地方各层级之间，行政、立法、司法各部门之间，到处弥漫着党派分歧，抗疫政策沦为两党博弈的筹码，疫情防控陷入严重“政治化内耗”。美国国会众议院冠状病毒危机小组委员会主席詹姆斯·克莱伯恩指出，疫情在美国暴发6个月后，美国政府仍未制定统一的国家战略来保护人民健康。美国《大西洋月刊》刊发题为《我们生活在一个失败国家》的文章指出：“一些慢性疾病——腐败的政治阶层、僵化的官僚机构、无情的经济、分裂和心烦意乱的公众——多年来都没有得到治疗。”

美国不但自身抗疫不力，还严重干扰和破坏全球抗疫合作。在全球抗疫的战场上，美国大搞单边主义、“疫苗民族主义”、“溯源恐怖主义”，是备受诟病的“病毒扩散国”“疫情源头嫌疑国”和“全球抗疫破坏国”。2020年11月至2021年1月，美国日均新增确诊病例18.6万例，同期美国公民日均出国8.7万人次。美国疫情峰值期与美国公民出国高峰期叠加，导致多国出现自美输入病例。美国不顾国际社会反对，无视国际道义，大规模遣返非法移民，造成一些发展中国家疫情加剧。向来以“人权灯塔”自居的美国大量囤积疫苗、限制原料出口，人为加剧“免疫鸿沟”，更是令国际社会失望至极。

美国将抗疫模式、病毒溯源、疫苗有效性等科学问题政治化，不断制造并传播谣言，肆意抹黑攻击他国。从将“新冠病毒”篡改为“中国病毒”，到唆使美国政客公开叫嚣追责索赔，从三番五次翻炒“实验室泄漏论”，到启动臭名昭著的情报溯源操作……美国政客眼睛只盯着一己私利，始终走不出疫情政治化的怪圈。美国知名学者艾利森直言，疫情期间，美国政治精英将矛头对准中国，是为了避免为抗疫失败承担责任。俄罗斯“皇城”电视台网站评论文章更是一语中的：美国已经把危险的病毒变成了一种国际勒索手段。

美国本不应成为抗疫失败的国家，但美国社会严重的“基础疾病”导致其始终无法聚焦抗疫主题，这是美国抗疫失败的根源所在。美国政客继续执迷不悟，将政治凌驾于科学之上，将一己私利凌驾于人民生命健康之上，将美式霸权凌驾于全球抗疫合作之上，不但无助于美国抗疫，也无助于治愈美国的“基础疾病”。面对汹涌而至的新一波疫情，美国该迷途知返、做出正确选择了。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)